Stephen Burrowsin taistelua terveydenhuoltojärjestelmää ja vakuutusyhtiöitä vastaan on kipeä katsella.­

Kymmenen vuotta kattavassa seurantadokumentissa Stephen Burrows taistelee, jotta hänen hoitovirheensä kohteeksi tullut äitinsä saisi oikeutta.

Yhdysvalloissa 25 prosenttia potilaista joutuu hoitovirheen uhriksi ja hoitovirheet ovat maan kolmanneksi suurin kuolinsyy. Lääkäri saattaa esimerkiksi leikata väärän potilaan tai ruumiinosan.

Yhdysvaltain terveydenhuollon epäkohdat ovat ikuisuus­kysymys ja poliittinen keskustelu on yleisesti keskittynyt maailman kalleimman terveydenhoitojärjestelmän rahoittamiseen, ei sen ongelmien korjaamiseen. Seurantadokumentti Bleed Out (2018) näyttää, että syynä toimimattomalle järjestelmälle on muun muassa terveydenhoitojärjestelmän selkeän itsearviointisysteemin puuttuminen. Vastuu ei kuulu kellekään.

Koomikko Stephen Burrows sukeltaa palkitussa HBO-dokumentissaan syvälle systeemiin, jonka tavoitteena on terveysalan yritysten tuottava toiminta, ei potilaiden paras hoito. Henkilökohtainen dokumentti kattaa kymmenen vuotta.

Alun perin materiaalista ei pitänyt syntyä dokumenttia, vaan koomikkona tunnettu Burrows alkoi kuvata kohtaamisiaan terveydenhoitohenkilökunnan ja juristien kanssa, kun hänen ­äitinsä menetti epäonnistuneessa lonkkaleikkauksessa suuren määrän verta ja sai kehnon jatkohoidon seurauksena pysyviä aivovaurioita.

Burrows alkaa selvittää mahdollisuutta syyttää hoitaneita tahoja hoitovirheestä. Yllättäen tämä osoittautuu lähes mahdottomaksi.

Yhdysvalloissa on säädetty lakeja, jotka nakertavat merkittävästi potilaan turvaa. Esimerkiksi Wisconsinissa lääkärin ei tarvitse todistaa toista lääkäriä vastaan. Lääkäri voi myös myöntää tehneensä virheen, mutta lausuntoa ei voi käyttää häntä vastaan oikeudessa.

Myös juristit ovat haluttomia ottamaan hoitaakseen hoitovirhetapauksia, koska 90 prosenttia tapauksista päättyy häviöön. Kannetta hoitovirheestä ei myöskään voi nostaa, jos potilas kuolee naimattomana tai hänellä ei ole alaikäisiä lapsia.

Dokumentti sisältää erityisen painavan varoituksen digitalisaation vaikutuksesta terveydenhuoltoon.

Docventures: Bleed Out, TV2 klo 21.15 ja Yle Areena.