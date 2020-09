Yllätyin.

Yhdessä HBO:n Billions-sarjassa viidennen kauden viimeisimmistä jaksoista Bobby Axelrodin hahmo puhui yhtäkkiä koronaviruksesta.

Damian Lewisin tähdittämä, sijoitusmaailman kieroiluista New Yorkissa kertova sarja on paksua todellisuuspakoa – viihdettä, joka viime keväänä tuntui aivan välttämättömältä pelottavaksi käyneestä arjesta selviämiseen.

Kun tämänkaltaisessa, muutenkin kovin saippuamaisen draamalliseksi muuttuneessa, mutta ah niin viihdyttävässä, sarjassa yhtäkkiä puhutaan koronaviruksesta, on vaikutelma kuin neljännen seinän rikkominen. Tai se kuuluisa rätti vasten kasvoja.

En halua kuulla, tämän juuri halusin unohtaa!

Samalla tajusin, että tässä nyt oli syy siihen, miksi en ollut vielä vilkaissutkaan HBO:n ensimmäistä suomalaistuotantoa, nimeltään Eristyksissä.

Tuntui, etten halua koskea siihen pitkällä tikullakaan, vaikka seitsemän ohjaajan, AJ Annilan, Alli Haapasalon, Teemu Nikin, Mikko Kuparisen, Aleksi Salmenperän, Marja Pyykön ja Mika Kurvisen, lyhytelokuvissa näyttelee lukematon määrä suuresti arvostamiani näyttelijöitä. Muun muassa Minttu Mustakallio, Emmi Parviainen, Tommi Korpela, Elena Leeve ja Katja Küttner.

Välttely oli paitsi epäisänmaallista, myös pelkurimaista. Oli pakko ottaa (se kuuluisa) lusikka kauniiseen käteen.

Elokuvista ensimmäisenä on AJ Annilan ohjaama Kerran vielä, tunteella (Once More, with Feeling). Emmi Parviainen on tehnyt Annilan kanssa käsikirjoituksen ja näyttelee pääroolin.

Häpeän tunnustaa, mutta viisitoistaminuuttinen teos on niin synkkä, että minulta loppui rohkeus puolivälissä.

Toisena ollut Alli Haapasalon Älä tee väärin! (Doing the Right Thing!) oli pelkurille jo helpompi katsoa. Minttu Mustakal­lion äärineuroottiselle hahmolle sai nauraa – samalla kun tunnisti, kipeästi, eläneensä keväällä samoja tuntoja läpi.

Mutta vasta Aleksi Salmenperän Keväthetki (Spring Break), jossa isä (Tommi Korpela) samoilee metsässä kahden teinin kanssa, kirkasti ajattelemaan: Tämä kaikki on joskus taaksejäänyttä elämää. Silloin en enää muista, että tuollaisia juttuja kansakuntamme kävi läpi. Noin hullua ja surullista meillä oli.

Olen vähän ylpeä itsestäni, että katsoin ihan rohkeasti nämä seitsemän teosta. (Lopuksi myös loppupuolen Annilasta.)

Mutta isosti olen kiitollinen siitä, että nämä elokuvat on tehty.