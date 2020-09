Transfeminiinit ry:n hallituksen jäsen Susanna Viljanmaa sanoo, että kommentit ja uutisointi Kansallisteatterin Kaikki äidistäni -näytelmään liittyen ovat antaneet vääränlaista tietoa transihmisistä ja vaikuttaneet haitallisesti asenteisiin heitä kohtaan.

Kansallisteatteri päätti viikonloppuna siirtää Kaikki äidistäni -näytelmän ensi-iltaa ja roolittaa uudelleen Agrado-hahmon näyttelijän.

Maanantaina Kansallisteatteri päätti, ettei näytelmän ensi-iltaa siirretä eikä näyttelijää vaihdeta.

Alkuperäinen päätös syntyi, kun Agrado-hahmon roolitus sai osakseen ankaraa arvostelua. Agrado on alkuperäisessä Pedro Almodóvarin elokuvassa transnainen ja näytelmän rooliin oli valittu mies, Janne Reinikainen.

Näytelmässä Agrado on kuitenkin transvestiitti.

Sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia ajavan Trasek ry:n mukaan transvestiitti on ihminen, joka on pääosin tyytyväinen syntymässä annettuun sukupuoleensa, mutta jolla on tarve ajoittain ilmentää itsessään toista sukupuolta. Transsukupuolinen taas on henkilö, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta. Transnaisen sukupuoli on siis nainen.

Kaikki äidistäni -näytelmän on käsikirjoittanut lontoolainen Samuel Adamson vuonna 2007. Kansallisteatterin mukaan näytelmän oikeuksia valvova Nordic Drama Corner otti lauantaina yhteyttä pääjohtaja Mika Myllyahoon ja muistutti, että näytelmäsovituksessa Agradon roolihahmo on nimenomaan transvestiitti ja että Janne Reinikainen näyttelijävalintana on oikeuksien haltijoiden hyväksymä.

Ohjaaja Anne Rautiainen­

Kansallisteatteri myöntää, että teatterin ja teoksen ohjaajan Anne Rautiaisen ”aiemmissa lausunnoissa roolihahmon identiteetin määrittely on ollut ristiriitaista ja virheellistä”.

”Lausunnoissa hahmo on määritelty transsukupuoliseksi, mikä on johtanut julkiseen kritiikkiin siitä, ettei miesnäyttelijä voi esittää roolia”, Kansallisteatterin tiedotteessa sanotaan.

Transsukupuolinen näyttelijä Miiko Toiviainen muistutti Facebookissa viikonloppuna, että roolittamalla mies transnaiseksi vahvistetaan yhteiskunnan transvihamielisiä asenteita. Tämä voi jopa lisätä transnaisten kokemaa väkivaltaa.

Kansallisteatterin, ohjaaja Rautiaisen ja näyttelijä Reinikaisen kommenteissa on ollut useita ongelmia, sanoo Transfeminiinit ry:n hallituksen jäsen Susanna Viljanmaa.

”En tiedä kuinka asia menee näytelmän oikeuksien haltijan mukaan, mutta alkuperäisessä käsikirjoituksessa käytetään tietojeni mukaan vuoron perään transvestiittia ja transsukupuolista.”

Käsikirjoittaja Samuel Adamson­

HS ei ole nähnyt koko alkuperäistä, englanninkielistä käsikirjoitusta. Sen hahmoluettelossa Agrado on transvestiitti.

Almodóvarin elokuva taas on espanjankielinen, ja siihen liittyen käytetään myös käsitettä travesti, joka voi tarkoittaa niin transsukupuolista kuin transvestiittia.

”Se on ollut omiaan hämärtämään eroa käsitteiden välillä”, Viljanmaa sanoo.

Joka tapauksessa suurempi huoli Transfeminiinit ry:ssä nousi näyttelijä Reinikaisen viikonloppuna antamista kommenteista.

Reinikainen kertoi HS:lle, että näytelmätekstissä Agradolla ”on penis sekä rinnat, jotka ovat jonkinlaisilla kirurgisilla toimenpiteillä tehdyt implantit. – – Mutta tekstin mukaan hahmo ei ole käynyt esimerkiksi sukupuolenkorjausleikkauksessa, eikä ole käymässä läpi sellaista prosessia, hän ei ole siis transnainen”.

”Tällaista rajaa tai edellytystä ei ole, että pitäisi olla käyty genitaalikirurgia läpi. Diagnoosista menee vuosia ennen kuin operaatioon pääsee, eivätkä kaikki edes tee sitä”, Viljanmaa sanoo.

Susanna Viljanmaa­

Viljanmaan mukaan Reinikaisen kommentit tai tapa, jolla ne on mediassa esitetty, ovat antaneet vääränlaista tietoa transihmisistä ja vaikuttaneet haitallisesti asenteisiin transihmisiä kohtaan.

Ensisijaisesti Viljanmaa peräänkuuluttaa vastuuta medialta, joka kommentteja julkaisee.

Myöhemmin viikonloppuna Janne Reinikainen tarkensi vielä, että ”myös transnaisella voi olla penis. Näytelmätekstin roolilistassa kuitenkin lukee, että Agrado on transvestiitti. Tämä käy ilmi myös muualla tekstissä”.

Asiaa on vielä entisestään monimutkistanut se, että transvestiitti viittaa yleensä ihmiseen, joka toisinaan pukeutuu vastakkaisen sukupuolen yleisesti käyttämiin vaatteisiin eläytyäkseen toisen sukupuolen rooliin. Se ei ole jotain, mitä yleensä ollaan kellon ympäri, niin kuin sukupuoli-identiteetti on. Agrado implanteillaan on hyvin harvinaislaatuinen transvestiitti, Viljanmaa sanoo.

Viljanmaan mukaan viikonlopun kommentit ja alkuperäisessä käsikirjoituksessa väitetysti sekaisin menevät käsitteet vain korostavat, miten vaikeaa on, kun ei-transihmiset kirjoittavat ja tulkitsevat transmiesten tai -naisten rooleja. Asioista ei olla kovin hyvin perillä, Viljanmaa sanoo.

Lisäksi uutisoinnissa on Transfeminiinit ry:n mukaan ollut ongelmia. Kohu ei syntynyt siitä, että miesnäyttelijä laitettiin transihmisen rooliin, vaan nimenomaan vähemmistöön kuuluvan naisen rooliin.

Myös Helsingin Sanomat kirjoitti, että Kansallisteatterin näytelmä sai kritiikkiä transhahmon roolittamisen vuoksi. Olisi pitänyt kirjoittaa tarkemmin: arvostelu syntyi transnaisen hahmon roolituksesta.

Transfeminiinit ry:n mukaan transsukupuolisille naisille ja transyhteisölle laajemminkin ”on erittäin vahingollista, että transsukupuolisuudessa nähdään vain transnaiset, ja erityisesti myös että meidät tulkitaan usein ’kuitenkin miehiksi’. Transmiehiä, eli syntymässä naiseksi määriteltyjä on itse asiassa Suomessa kaksi kertaa enemmän kun transnaisia”.

”Vallalla oleva transfobia vähenisi paljon, jos ymmärrettäisiin, että transmiehiäkin on olemassa. Siksi transhenkilöstä tai hahmosta uutisoidessa ei saa jättää hänen sukupuoltaan mainitsematta, jos se on uutisen kannalta olennaista, kuten tässä tapauksessa”, järjestö sanoo.

Antonia San Juan (Agrado, vas.) ja Cecilia Roth (Manuela) ja näyttelivät Kaikki äidistäni -elokuvassa vuonna 1999.­

Etnisten vähemmistöjen kohdalla roolitusasioita pohditaan nykyisin tarkkaan. Viljanmaan mukaan valtaväestöön kuuluva mies tuskin näyttelisi etniseen vähemmistöön kuuluvan naisen roolia. Tuskin edes valtaväestöön kuuluva nainen näyttelisi tällaista roolia, ellei asiaa olisi pohdittu todella tarkkaan.

”Esimerkiksi blackfacekin on sellainen, josta teatterimaailma on luopunut käytännössä kokonaan.”

Arvostelu ei Viljanmaan mukaan olisi ollut yhtä voimakasta, jos transnaista olisi näytellyt nainen. Näin tapahtui esimerkiksi vuoden 2013 elokuvassa Kerron sinulle kaiken, jossa Leea Klemola näytteli transnaista.

”Transihmisen näkökulmasta se oli hyvin uskottava rooli”, Viljanmaa kehuu.

Silti ongelmansa on siinäkin. Valtaväestöä edustavalle näyttelijälle transihmisen roolia tarjotaan yleensä haasteena, nappina rintaan, Viljanmaa sanoo. Samalla transmies- tai -naisnäyttelijöille ei tarjota edes transmiehen tai -naisen roolia.

Kaikki äidistäni -näytelmässä näyttelevät muun muassa Annika Poijärvi ja Janne Reinikainen.­

Nyt Reinikainen kuitenkin näyttelee Kansallisteatterin mukaan ”vedenpitävästi” transvestiittia, ei transnaista.

”Kansallisteatterilla on totta kai oikeus päättää tehdä näin. Koska yhdistyksestämme kukaan ei ole nähnyt alkuperäistä teatteriversiota, esityksestä emme voi sanoa mitään”, Viljanmaa sanoo.

Tähän mennessä selvästi suurin ongelma on ollut ”hyvin sekava kuvaus transvestiittien ja transsukupuolisten eroista”, Viljanmaa sanoo. Tämän myös Kansallisteatteri myöntää.

Viljanmaan mukaan on erikoista, että teoksen formaatin muuttuessa elokuvasta näytelmäksi muutetaan myös yhden tärkeän hahmon taustaa.

”Voi vain toivoa, että asia on huomioitu niin, että Agradon kuvaus on itse esityksessä tehty hyvällä maulla ja transvestiitin ja transsukupuolisen erot tiedostaen”, Viljanmaa sanoo.

Reinikaisen mukaan hänen roolinsa Agradona on vapaasti kaikkien arvioitavana, kunhan näytökset alkavat. Viljanmaa käy luultavasti katsomassa esityksen ammatillisesta mielenkiinnosta.