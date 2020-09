Kim Hankyulin ja Minna Kangasmaan yhteisnäyttelyssä voi upota japanilaistarinaan esineiden tuottamien äänien kautta.

Kim Hankyulin The Temple of The Golden Pavillion-veistosta (2019) kuunnellaan kuin tarinaa.­

Veistoksia

Kim Hankyul & Minna Kangasmaa: NordiSKulptur 2 27.9. saakka galleria Sculptorissa (Eteläranta 12). Avoinna ti–ke 12–17, to 12–19, pe 12–17, la–su 12–16.

Jos on joskus katsonut elokuvia, on ehkä huomannut, miten musiikki kertoo tarinaa.

Pehmeäsoundinen torvi kiipeää verkkaisesti kohti korkeuksia – on aamu. Jouset tihentyvät matalassa rekisterissä ja kasautuvat tummaksi matoksi – vaara lähestyy. Jotain taianomaisen ihanaa tapahtuu varmasti kohta, koska tuulikellot helähtivät juuri. Siinä missä musiikin kerronnalliset tavat ovat vakiintuneita, myös äänellä on roolinsa tarinan kerronnassa.

Eteläkorealainen, nykyisin Bergenissä asuva Kim Hankyul (s. 1990) veistää voimakasta ­äänellistä draamaa teoksellaan The Temple of The Golden Pavillion (2019).

Hankyulin teos on esillä galleria Sculptorissa yhdessä Minna Kangasmaan (s. 1967) kokonaisuuden kanssa. Työt on tuotu galleriaan osana Nordiskulptur-hanketta, joka esittelee pohjoismaista nykykuvanveistoa.

Hankyulin vahvasti mekaaninen veistos on jatkuvassa liikkeessä.

The Temple of The Golden Pavillion perustuu Yukio Mishiman samannimiselle romaanille vuodelta 1956. Romaani kertoo 1300-luvun lopulla rakennetusta zen-buddhalaisesta temppelistä, jonka munkkikokelas 1940-luvulla tuhopolttaa.

Tulen ääni kytee myös Hankyulin poltetusta puusta rakennetun veistoksen rakenteissa. Hankyulin monesta osasta koostuva veistos on oikeastaan suuri foley-äänien tehdas, jossa tuli syttyy eloon esineiden, mikrofonien ja mekaniikan avulla.

Muutamalle äänenlähteelle perustuva tarinankerronta nojautuu klassiselle syy–seuraus-suhteelle. Jokin teoksessa liikahtaa ja saa aikaan jotain muuta. Liikkeen päämääränä on kuitenkin aina ääni, joka merkitsee romaanin kannalta keskeisiä dramaturgisia elementtejä.

Teoksen tunnelma on iskevä. Ei tarvitse tietää tarinasta paljoa voidakseen aavistaa millainen viesti sisältyy galleriassa jylisevään ja maata pieksevään nahkaruoskaan.

Myös hennommat äänet, kuten pölyhuiskan laskeutuminen mikrofoneja vasten tai romaanin sivujen kahina ovat kerronnallisesti tehokkaita.

Minna Kangasmaan niin ikään äänelle nojaava kokonaisuus soi yllättävän hyvin Hankyulin teoksen kanssa yhteen.

Kangasmaa on luonut fiktiivisen silkkiperhosen huudon, jonka ääniaallot hän on visualisoinut yksikanavaiseen videoon. Kangasmaan elegantti tekstiili-installaatio jämäköityy hätkähdyttävällä tavalla perhosen dramaattisen kirkunan myötä.