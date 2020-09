Kirjallisuus

Audiomaa-kustannusyhtiö pyrkii uudistamaan äänikirjallisuutta ja parantamaan kirjailijoiden audiosisällöstä saamia korvauksia.

Aki Linnanahteen (vas.), Lippo Luukkosen ja Tuomas Kyrön perustama Audiomaa on kirjakustantamo, joka erikoistuu kuunneltavaan kirjallisuuteen.­

Suomalaiselle kustannusalalle on syntynyt uusi nimi. Audiomaa-kustannusyhtiö on erikoistunut kuunneltavaan kirjallisuuteen ja muuhun audiosisältöön, ja sen takana ovat kirjailija Tuomas Kyrö, juontaja ja toimittaja Aki Linnanahde ja kustannusalan juristi ja kirjailija-agentti Lippo Luukkonen. Linnanahde on myös kirjoittanut jääkiekkoilija Jere Karalahden elämäkerran Jere, jonka Wsoy julkaisi 2017.

Linnanahde vastaa kustantamon tietokirjallisuudesta, Kyrö fiktiosta ja Luukkonen toimii Audiomaan toimitusjohtajana.

Tavoitteena on tavoittaa isoja yleisöjä ”kiinnostavilla tarinoilla kiinnostavilta kertojilta”, Luukkonen kertoo puhelimessa. ”Yleisö edellä ajatellen.”

Yhtiön ensimmäiset julkaisut ovat Tuomas Kyrön Urheilukirja hänen itsensä lukemana, Nanna Karalahden Armoa arkeen -audioteos, Henriikka Rönkkösen ja Harri Moision yhteinen Vaginadialogi sekä Pääskysaari ja Suomen parhaat, jossa on Jenni Pääskysaaren keskusteluja kirjailijoiden kanssa.

Urheilukirja on ilmestynyt alun perin Teoksen julkaisemana vuonna 2011. Teos on palauttanut kirjan oikeudet Kyrölle.

Muut mainitut äänikirjat ovat uusia, varta vasten Audiomaalle tuotettuja.

Uuden kustantamon taustalla on audiolähtöinen ajattelu, Luukkonen sanoo. ”Kirjat on jo pitkään rakennettu ensisijaisesti painettua formaattia ajatellen. Äänen mahdollisuudet viestintään ovat niin erilaiset, että voimme irtautua painetun kirjan traditiosta.”

Idea kustantamosta syntyi, kun Luukkonen, Kyrö ja Linnanahde huomasivat kukin tahollaan pohtineensa samoja asioita äänikirjaformaatin kasvusta.

”Oli helppoa löytää yhteinen visio siitä, että jotain markkinoilta puuttuu”, Luukkonen kertoo.

Äänikirjallisuus on suomalaisella kustannusalalla nuori tulokas, jonka kysyntä on kasvanut viime vuosina reipasta vauhtia. Viime vuodesta äänikirjojen myynti kasvoi 125 prosenttia.

Viime viikon torstaina kuitenkin julkaistiin Kirjailijaliiton tekemästä kyselystä tiedote, jonka mukaan painettu kovakantinen kirja tuottaa kirjailijalle keskimäärin viisi kertaa suuremmat tuotot kuin äänikirja.

Esimerkiksi jos kirjaa myydään 5 000 kappaletta painettuna, on kirjailijan palkkio 15 500 euroa, mutta äänikirjoina myytynä ainoastaan 3 350 euroa.

Lisäksi äänikirjoista maksettavat palkkioprosentit vaihtelevat paljon enemmän kuin painetussa kirjassa. Painetun kirjan palkkiotaso vaihteli 20–25 prosentin välillä, kun taas äänikirjoissa vaihteluväli oli yleensä 12 prosentista 25:een.

Tätä tilannetta Audiomaa pyrkii parantamaan, kertoo Lippo Luukkonen.

”Tarkoituksena on maksaa sisällöntuottajille reilusti ja oikeudenmukaisesti”, hän sanoo. ”Audion ja painetun kirjan tuotanto- ja elinkaarikustannukset ovat niin erilaiset, että sen täytyy näkyä myös palkkioajattelussa.”

Luukkonen huomauttaa kustannusalan perinteiden olevan peräisin ajalta, jolloin äänikirjat painettiin kasetille tai cd-levylle, jolloin niiden varastointi ja logistiikka olivat samankaltaiset kuin painettujen kirjojen. Nykyään varastointia ei kuitenkaan tarvita, vaan äänikirjojen kustannukset tulevat tuotannosta.

”Se, että tekijä saisi audiotuotteesta vähemmän kuin painetusta tuotteesta ei aina ole oikeudenmukaista.”

Kirjailijat ovat myös ilmaisseet huolensa siitä, mitä äänikirjoihin siirtyminen tulee merkitsemään kirjallisuuden muodoille ja sisällöille. Esimerkiksi Laura Lindstedt kirjoitti Helsingin Sanomissa uutenavuotena äänikirjan tuhoavan kirjan materiaalisen perustan, ”ja tällä on seurauksia, joita kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään”.

”Äänikirjallisuus tulee varmasti vääjäämättä kehittämään ja muuttamaan kirjan formaattia”, Luukkonen toteaa. ”Se on jakelualustana niin erilainen.”

Luukkonen kertoo huomanneensa kirjailijoiden kanssa keskusteltuaan, että suhtautuminen äänikirjoihin on hyvin yksilöllistä. ”Jotkut suhtautuvat hyvin innostuneesti äänen mahdollisuuksiin, samoin kuin siihen faktaan, että äänikirjat ovat tuoneet kirjallisuudelle paljon uusia kuuntelijaryhmiä, nuorentaneet yleisöä ja tuoneet sitä kautta alalle tulevaisuuden toivoa.”

Suhtautuminen äänisisältöihin keskittyvään kustantamoon on ainakin alkuun ollut kiinnostunut ja positiivinen, Luukkonen kertoo.

”Toivottavasti me pystymme tuomaan uusia elämyksiä ja sisältöjä kuulijoille. Tavoitteena on, että lähdemme uudistamaan äänikirjaformaattia.”