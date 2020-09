Behmin kunnianhimoisuus on ihailtavaa, mutta lopputuloksena on albumi, joka olisi todennäköisesti hyötynyt myös parista muusta kynästä, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Pop / Albumi

Behm: Draaman kaari viehättää.

Warner. ★★★

Tällaisesta lähdöstä vain harva saa nauttia. Behmin debyyttisingle Hei rakas julkaistiin vuosi sitten. Siitä lähtien kappale on ollut Spotifyn ja radion soitetuimpien kappaleiden joukossa. Hei rakas ja Williamin Penelope kisaavat tämän vuoden soitetuimman kappaleen tittelistä.

Myös Behmin kaksi muuta singlejulkaisua, Tivolit ja Frida, ovat menestyneet hyvin.

Kun Rita Behmin osumatarkkuus on ollut sinkkujen kanssa tällainen, odotukset albumia kohtaan ovat kasvaneet. Tuleeko sieltä vielä monta samanlaista?

Behm aloitti ensin kirjoittamalla kappaleita muille. Hän debytoi Pikku G:n paluusinglellä Solmussa, jonka kertosäkeen hän kirjoitti ja lauloi. Pian hän solmi levytyssopimuksen Warnerin kanssa.

Ensihitti Hei rakas syntyi vedonlyönnin seurauksena. Ystävänsä ja tuottajansa Keko Salatan eli Sakke Aallon kanssa Behm löi vetoa siitä, kumpi tekee paremman rakkauslaulun. Voittaja lienee nyt jo koko Suomen tiedossa.

Arvioin singlen tuoreeltaan kolmella tähdellä. Näin vuoden jälkeen voi sanoa sen olleen alakanttiin. Kappale on jatkanut kasvamistaan vuoden aikana, ja kun sitä palaa kuuntelemaan, se jää aina repeatille. Tekstiltään ja sävellykseltään hillittömän kokoinen rakkauslaulu, jossa draaman kaari on todellakin hallussa: tuotannollisestikin kappale kasvaa upeaan finaaliin.

Ehkä vedonlyöntejä olisi kannattanut järjestää enemmänkin. Singlekappaleiden jälkeen levyllä on valitettavan vähän annettavaa. Albumi syventää toki ymmärrystä Behmin estetiikasta.

Aloituskappale Päästä varpaisiin esittää levyn premissin. Kertoja on muita ihmisiä kohtaan varautunut, vaikka tietysti haluaisi hyväksyntää ja rakkautta. Kukaan ei kysy miten hän voi, vaan kuinka hänen laulut soi.

Vaikka kertoja ei ole yksi yhteen artistin kanssa, niin tästä ei voi olla näkemättä viittauksia myös artistipersoonaan. Julkisuudessa Behm on ollut varautunut ja korostanut, että ei halua puhua muusta kuin lauluistaan.

Se on virkistävää aikakaudella, kun artistilta edellytetään kirjoittamattomalla sopimuksella kaiken antamista yleisölleen. Pitäisi tykittää sisältöä Instagramiin jatkuvalla syötöllä ja syödä käärmeennahkaa ja lokinpaskaa televisiossa parhaaseen katseluaikaan.

Draaman kaari viehättää ei ole äärimmilleen viritetty ja biisileirioptimoitu kokonaisuus, vaan levyllä kuuluu erottuvasti yhden lauluntekijän ääni. Nykyaikana tämä on harvinaisuus korkean profiilin artistien kohdalla, jollaiseksi Behm on lyhyessä ajassa noussut.

Behmin kunnianhimoisuus on ihailtavaa, mutta lopputuloksena on albumi, joka olisi todennäköisesti hyötynyt myös parista muusta kynästä.

Behmillä on upea ääni ja melo­diantajua, mutta esteettistä varianssia ei juuri ole ja kovin samanlaiset kappaleet sekoittuvat toisiinsa. Albumikappaleiden joukosta erottuu laulelmahenkinen Apokalyptinen häpeä. Suurin osa albumin kappaleista on jo kuin valmiiksi sovitettu jousia myöten Suomilove-ohjelmaan Osmo Ikosen laulettaviksi. Mutta kuten levyn nimestä voisi päätellä, Behm taitaa olla patetiataipumuksestaan tietoinen.

Kun Suomessa on viime vuosina tehty turhankin ilmiselviä kopioita kansainvälisistä hiteistä, Behmin referenssit ovat ilahduttavasti noin kymmenen vuoden takaisten hittien tienoilla.

Minä vai maailma tuntuu kevyesti kumartavan Gotyen Somebody That I Used To Know -hitin suuntaan. Frida taas lainaa Empire of the Sunin kappaletta We Are the People.

Draaman kaari viehättää tekee myös poikkeuksen siinä, että yli puolta levyn kappaleista ei julkaistu singleinä ennakkoon, vaan kyseessä on enemmän klassinen albumijulkaisu. Nyt kaikki ”vanhoja hyviä aikoja” nostalgisoivat voivat hihkua innosta.

Temaattisesti levy on yhtenäinen ja draaman kaari on ilmeinen. Kertoja kärsii ulkopuolisuuden tunteesta ja rakkauden tekemistä haavoista, kunnes levyn lopulla ei riitä linnunratakaan.

Draaman kaari viehättää on puutteista huolimatta lupaava debyytti ja Behm poikkeuksellinen debytantti. Levyä on tehty viimeisen kolmen vuoden aikana, ja alkukesän Ylen haastattelussa artisti oli helpottunut, kun levy oli viimein valmis. Ehkä Behmillä on jo täysin muut kikat mielessä.

Rap / Albumi

Ibe: Perkele! Skorpioni. ★★★★

Sekä Ibe että Gettomasa julkaisivat albumit yllättäen samalla viikolla. Yllätysjulkaisut toimivat markkinointina etenkin niille, joiden artistiprofiili on jo riittävän iso. Alkuviikosta Gettomasalla on kaikki uuden levyn kahdeksan kappaletta Suomen Spotifyn 50:n suosituimman kappaleen joukossa, Ibeltä kolme.

Jos kuuntelijoille on jo aiemmin singlejen muodossa annettu vihjeet, että mitkä ovat levyn fokuskappaleet – kuten levy-yhtiöt näinä päivinä niitä tiedotteissaan kutsuvat – niin silloin niin kutsutut albumikappaleet jäävät usein vähälle huomiolle. Albumi on vain pakollinen paha, parin vuoden tuotannon välipaketointi ennen seuraavia singlejä.

Iben profiili ei ole vielä riittävän iso, että hän erityisemmin hyötyisi yllätysjulkaisusta, vaikka se ei vaikuta olleen erityisesti mielessäkään. Ibe on tämän hetken kovimpia nousevia tähtiä kotimaisessa rapissa ja tyylillisesti suvereeni. Eikä katto ole tulossa vastaan kovin pian.

Perkele!-levyn parhaimmat osumat tulevat heti alussa. Molemmat on tarttuvine onelinereineen varmasti levyn isoin hitti. Tekstin, rytmin ja estetiikan taju on läpi levyn todella luontevaa. Syntetisaattoreihin nojaavassa tuotannossa on kiinnostavia vaikutteita esimerkiksi ambientista.

Ibe käy dialogia oman perkeleensä eli menestyksen tuoman hybriksen kanssa. Jokseenkin itseironisesti Ibe laulaa Ei roudareit -kappaleessa olevansa ”ihan nobodei”. Ehkä turhan vaatimattomasti sanottu kuitenkin.

Rap / Albumi

Gettomasa: Kalamies.

PME. ★★★

Kalamies on taas erilainen Gettomasa-levy. Gettomasa eli Aleksi Lehikoinen on kulkenut urallaan 90-luvun New Yorkin boom bap -perinteestä edellislevyn Yhdysvaltain länsirannikon ihanteisiin.

Tällä kertaa Gettomasa on kiinni kurantimmassa popsoundissa, jossa on myös vaikutteita vuosituhannen vaihteen rapin, soulin ja r’n’b:n tuotantoarvoista. Vähäeleinen ja bassovoittoinen tuotanto jättää tilaa lauluosuuksille, joilla luodaan melodiset koukut. Drake on yksi ilmeinen referenssi, ja se antaa PME:n uudelle nousukkaalle ja levyn päävierailijalle Lauri Haaville paikan niin sanotusti laukoa. Albumi tuntuu miltei yhteislevyltä, sillä Haav vierailee kahdeksasta kappaleesta kuudessa.

Kertojana Gettomasa myös laajentaa ilmaisuaan, vaikka metaforana kalamies on artistille tuttu provokaatio. Ongelmaton hahmo Gettomasa ei ole koskaan ollutkaan.

Hahmon ehdottomuus ja maskuliininen uho ovat yhä tallessa eli sympaattista louskutusta ja leuhotusta riittää, mutta nyt rinnalla on myös haavoittuvaista itsekritiikkiä. Houkutukset esittää Gettomasan harvinaisesti uhon tuolla puolen. Ilman tätä kuoren rikkomista levystä jäisi Isin kaltaisten kappaleiden myötä raskaampi ja kylmempi vaikutelma.

Teknisesti ehyt ja kepeä levy on ennen kaikkea nuoren kalamiehen oodi hedonismille sekä vapaalle elostelulle: ”Eka nappaa, sit laskee takas uiskentelee.” Ei poikkeuksellinen, mutta hyvä Gettomasa-levy, joka uskaltaa mennä eteenpäin.

Kokeellinen / Single

Lau Nau: Ixodida. Fonal Records. ★★★★

Lau Naun eli Laura Naukkarisen seitsemäs levy Själö ilmestyy lokakuun alussa. Se on soundtrack Lotta Petronellan samannimiseen dokumenttiin. Suomenkieliset tuntenevat Själön paremmin nimellä Seili. Dokumentissa seurataan esimerkiksi tänä päivänä saarella tehtävää tutkimusta ja käsitellään saaren brutaalia historiaa.

Ixodida tarkoittaa punkkia. Se ei ole ensimmäinen mielikuva, joka näin kauniista musiikista syntyy: pieni möttiäinen ryömimässä säärtä pitkin pelipaikoille valmiina herkuttelemaan ja paisuttamaan itsensä moninkertaiseksi palluraiseksi. Modulaarisyntetisaattorilla manipuloidut pianoloopit ja kenttä-äänitykset saavat kuvittelemaan karunkaunista ja armotonta saaristomaisemaa, missä tuuli repii poskea kuin isoäidin käsi lapsuuden synttäreillä.

Pop / Single

Erika Vikman: Syntisten pöytä.

Mökkitie. ★★★★★

Viimeistään nyt toisen diskosinglen kohdalla voi sanoa, että Erika Vikman on löytänyt itsensä taiteilijana sekä ympärilleen oikeat yhteistyökumppanit. Syntisten pöydässä on aineksia queer-anthemiksi: kuten Antti Tuiskun Valitussa kansassa, kappaleessa korostetaan yksilön sijaan yhteisöä, ja kutsutaan kaikki ”syntiset” samaan pöytään. Julkaisu sattui myös osuvaan aikaan hieman ennen Pride-viikkoa, kun keskustelu identiteeteistä, uskonnosta ja ihmisoikeuksista kärjistyy vuodesta toiseen.

Upealla kertosäkeellä varustettu Syntisten pöytä jatkaa Cicciolinan viitoittamalla tiellä ja ottaa tukevan asennon lähikapakan loosissa, jonka kuoseissa vilisee samat töhnät kuin 1980-luvulla. Kikan ja Nisa Sorayan kaltaisten suomidiskon tienraivaajien tyyli elää uutta kukoistuskautta.