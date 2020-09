Laatuohjaaja Luca Guadagnino tuntuu menettäneen draaman tajunsa ohjatessaan uutta HBO-sarjaansa We Are Who We Are

Kiinnostavimmat asetelmat ja roolihenkilöt jäävät sivuun Luca Guadagninon ponnettomassa kahdeksanosaisessa sarjassa, jossa seuraillaan Italiassa sijaitsevan amerikkalaistukikohdan nuoria ja heidän paikallisia kavereitaan. Kehujakin sarja on kerännyt.

Italialaisohjaaja Luca Guadagnino sai nuoruuden kesän irtonaiset hetket tihentymään hienosti draamaelokuvassaan Call Me by Your Name (2017). Ilmeisesti hän on pyrkinyt vastaavaan HBO:n kahdeksanosaisessa, pääasiassa nuorista kertovassa draamasarjassa We Are Who We Are.

Lopputulos on periaatteessa samaan tapaan ilmava, mutta silti täysin erilainen. Aivan kuin Guadagnino olisi kerta kaik­kiaan menettänyt ihmisten välisten jännitteiden tajunsa. Draama on vielä selvästi väljempää kuin Guadagninon venyneissä töissä Suspiria (2018) ja Rakkautta italialaisittain (2009).

Tapahtumat sijoittuvat sinänsä lupaavasti amerikkalaiseen sotilastukikohtaan Italiassa. Avausjaksossa saapasmaahan saapuu New Yorkista teini-ikäinen Fraser (Jack Dylan Grazer), jonka everstiäidistä Sarahista (Chloë Sevigny) on tulossa tukikohdan uusi komentaja.

Sarahin vaimo Maggie (Alice Braga) on pitkään sarjan ainoa hahmo, jonka seurassa tekee mieli viettää enemmän kuin vartti.

Fraserin biologista äitiä näyttelee Chloë Sevigny (oik.) ja ei-biologista Alice Braga (vas.).­

Alkoholiongelmainen Fraser nimittäin on sukulaissielu Xavier Dolanin Mommy-elokuvan (2014) ongelmanuorelle. Hän saattaa esimerkiksi imeä antaumuksella ­äitinsä sormen haavaa tai läpsäistä Sarahia yhtäkkiä kasvoille.

Periaatteessa voisi väittää, että tässä vertaillaan vallan eri tasoja, kun äiti johtaa sotilaita, mutta sietää väkivaltaa pojaltaan. Mutta Sarahin osuus jää ­ainakin neljässä ensimmäisessä jaksossa oudon ohueksi.

Fraser alkaa tutustua tukikohdan nuoriin, joista osa on työntekijöiden lapsia, osa sotilaita. Mutkattomimmin tulokasta lähestyy Britney (Francesca Scorsese, ohjaaja Martin Scorsesen tytär), mutta läheisemmäksi osoittautuu Caitlin (Jordan Kristine Seamón). Tämä seurustelee pojan kanssa, mutta esiintyy välillä salaa poikana.

Caitlin (Jordan Kristine Seamón) esiintyy silloin tällöin salaa poikana.­

Maggien ohella enemmän huomiota olisi ansainnut Caitlinin nigerialaissyntyinen äiti Jenny (Faith Alabi), jota kohdellaan perheessään vieraan kulttuurin edustajana.

Nuorisoryhmää, johon kuuluu myös italialaisia, Guadagnino kuvaa improvisoidun tuntuisesti. Toistuvasti ajaudutaan päämäärättömään bilettämiseen.

On siis vaikea sanoa, kuinka tarkkaan sarja on käsikirjoitettu. Kyseisen työn tekijäksi on Guadagninon ohella merkitty Francesca Manieri ja Paolo Gior­dano, jolta on Suomessa julkaistu romaanit Alkulukujen yksinäisyys (2008) ja Ihmisruumis (2012) sekä tietokirja Tartunnan aikaan (2020).

Mainittakoon, että esimerkiksi Rolling Stone -lehti antoi We Are Who We Arelle neljä tähteä viidestä. Rohkenen väittää, että ainakin vuolaasti kehuvissa ar­vioissa ohjaajan nimi on painanut liikaa.

We Are Who We Are, HBO Nordic. (K15)