Päivän tv-elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Varaventtiili ★★

(Suomi 1942) Valentin Vaalan romanttisessa komediassa opettaja (Lea Joutseno) hurmaa lääkärin (Tapio Nurkka). (K7)

TV1 klo 13.25

The Island ★★

(USA 2005) Vuonna 2019 lääketieteellinen yritys kasvattaa klooneja (mm. Scarlett Johansson), joita voi tarvit­taessa hyödyntää elinsiirroissa. Michael Bayn ylipitkä tieteiselokuva laukkaa takaa-ajosta toiseen. (K16)

Sub klo 21.00

Oblivion ★★★

(USA 2013) Astronautin (Tom Cruise) on raivattava alienit Maasta ennen kuin ihmiskunta voi muuttaa yhteen Saturnuksen kuista. Joseph Kosinskin dystopiassa mikään ei ole sitä, miltä näyttää. (K12)

TV5 klo 21.00

Poltergeist ★★★

(USA 2015) Perheen (isänä Sam Rockwell) uudessa talossa rellestää poltergeist. Gil Kenan filmatisoi uudelleen Tobe Hooperin vuonna 1982 ensi-iltansa saaneen kauhuelokuvan. Uusi versio on yllättävän hyvä. (K16)

Hero klo 21.00

Call Me by Your Name ★★★★★

(Italia/Ranska 2017) Eletään 1980-luvun alkua Italiassa. Akateemisen perheen 17-vuotias poika (Timothée Chalamet) rakastuu 24-vuotiaaseen opiskelijaan (Armie Hammer). Italialaisen Luca Guadagninon nostalginen draama on yksi 2010-luvun parhaista elokuvista. Elegantti rakkauskertomus kuvaa hyvin aikaa, jolloin vain harva uskalsi tulla ulos kaapista. Chalamet näyttelee häkellyttävän luontevasti. Sayombhu Mukdeepromin kuvaus hivelee silmää. (K12)

Teema & Fem klo 22.00