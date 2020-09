Kirjallisuus

Ranskalaiskirjailijan mukaan heteronaisia rohkaistaan pitämään miehistä, vaikka heillä olisi monia syitä olla pitämättä – miesvihaa käsittelevä esikoisteos on aiheuttanut Ranskassa valtavan kohun

Ranskalaisen Pauline Harmangen mukaan miesviha voi olla vapauttavaa ja luoda sisaruutta naisten välille.

Kun ranskalainen kirjoittaja ja bloggaaja Pauline Harmange julkaisi elokuussa kirjan miesten vihaamisesta, hän oletti sen myyvän korkeintaan pari sataa kappaletta.

Toisin kävi.

Esseemäisessä teoksessa pohditaan mitä hyvää on miesvihassa.­

Moi les hommes, je les déteste (suom. Vihaan miehiä) -niminen pieni kirja on aiheuttanut Ranskassa valtavan kohun, johon on sekaantu­nut myös maan tasa-arvo­asioita ajava ministeriö.

Kirjan ensimmäiset painokset myytiin loppuun hetkessä, ja nyt sen kustantaja Monstrograph kertoo olevansa pulassa. Vapaaehtoisvoimin toimiva pieni kustantamo ei pysty painamaan kirjaa enempää, ellei joku isompi kustantaja tule apuun.

Harmange, 25, kertoo The Guardianin jutussa olevansa hämmentynyt teoksensa aiheuttamasta kohusta.

”Tämä on ensimmäinen kirjani. Olen aiemmin kirjoittanut romaanin, mutta sitä ei koskaan julkaistu”, kertoo Harmange, joka asuu Lillessä miehensä ja kissansa kanssa.

Harmangen mukaan häntä pyydettiin kirjoittamaan kirja misandriasta eli miesvihasta, koska hän oli käsitellyt aihetta blogissaan.

Moi les hommes, je les déteste -esseessään Harmange pohtii, miksi naisilla olisi hyvä syy vihata miehiä.

”Olen naimisissa miehen kanssa, joka on upea ja tukee minua kirjoittamisessani. Mutta yleisesti ottaen en luota miehiin, joita en tunne”, hän kertoo.

Harmange kertoo, että epäluottamus ei kumpua niinkään hänen omasta kokemuksestaan kuin siitä, mitä hän on kuullut ja nähnyt toimiessaan aktivistina feministisessä järjestössä, joka auttaa raiskausten ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Tätä työtä tehdessään hän on tullut vakuuttuneeksi siitä, että enemmistö ahdistelijoista ja päällekävijöistä on miehiä.

”Jos olemme heteroseksuaaleja, meitä rohkaistaan pitämään miehistä, vaikka meillä ilman muuta pitäisi olla oikeus olla tykkäämättä heistä”, Harmange sanoo.

”Tajuan, että se kuulostaa rajulta lausunnolta, mutta olen vahvasti sitä mieltä, että meidän pitäisi saada olla rakastamatta miehiä ylipäänsä, ja sitten tehdä poikkeuksia joidenkin tiettyjen miesten kohdalla”, hän jatkaa The Guardianin haastattelussa.

Harmangen teoksen mukaan miesviha voi olla vapauttavaa ja luoda sisaruutta naisten välille.

”Mitä jos naisilla on hyvät syyt vihata miehiä? Mitä jos viha miehiä kohtaan on tosi asiassa iloinen ja emansipoiva asia, kun sille annetaan ilmaisukanava?”

Moi les hommes, je les déteste -kirja olisi luultavasti jäänyt vaille huomiota, ellei Ranskan tasa-arvoministeriön neuvonantaja Ralph Zurmély olisi kertonut harkitsevansa lakitoimia sen kustantajaa vastaan.

Zurmélyn mukaan kirja on oodi miesvihalle ja hän muistutti, että kiihotus vihaan sukupuolen perusteella on rikos. Kustantajan olisikin välittömästi poistettava se julkaisuohjelmastaan.

Kirjailija on ollut ihmeissään Zurmélyn uhkailusta.

”Hän on töissä valtion tasa-arvovirastossa, jonka päämääränä on vähentää raiskauksia ja seksuaalista häirintää. Tuntuu käsittämättömältä, että hän on huolissaan pienen feministisen kirjan sensuroimisesta sen sijaan, että tekisi työtään”, Harmange sanoo.

Kun ranskalainen tutkivan journalismin sivusto Mediapart otti tapauksen tutkittavakseen, Zurmélyn työnantaja irtisanoutui miehen lausunnoista. Heidän mukaansa Zurmély kirjoitti teoksesta omasta aloitteestaan.

Samalla selvisi, ettei hän ollut lukenut esseeteoksesta kuin tittelin ja kustantajan esittelytekstin.

Ranskassa Zurmélyn käytöstä on pidetty hyvänä esimerkkinä mitätöimisen kulttuurista. Aikakausilehti NouvelObs ihmettelee, miksei kukaan pyrkinyt sensuroimaan Baudelairea, kun hän kuvaili 1800-luvulla elänyttä, naisten oikeuksia ajanutta George Sandia muun muassa puheliaaksi ja tyhmäksi ja vertasi tämän moraalikäsityksiä yhtä syvällisiksi kuin maksettujen naisten moraalikäsitykset ovat.

Elävistä kirjailijoista Michel Houellebecq olisi syytä laittaa välittömästi pannaan naisvihan takia, lehti huomauttaa.

Ranskan kiistellyimpiin kirjailijoihin kuuluvan Houllebecqin teoksia on käännetty paljon myös suomeksi. Helsingin Sanomien kritiikin mukaan hänen tuoreimmassa romaanissaan Serotoniini (WSOY, 2020, suom. Lotta Toivanen) seksismi ”paisuu koomillisiin mittoihin” ja ”purskahtelee pintaan reaktiona menetetystä asemasta”.

Kohun kohteeksi joutunut Harmange toteaa, että naisvihan juuret ovat niin syvällä ranskalaisessa kirjallisuudessa, ettei sitä usein edes huomata.

Harmangen mukaan miesvihaan suhtaudutaan usein vitsinä, tai sen avulla vähätellään feministejä, vaikka hän uskoo, ettei vihan omimisessa olisi mitään väärää.

”Misandria on olemassa ainoastaan reaktiona misogyniaan, josta systemaattinen väkivalta juontaa”, hän sanoo. Hän lainaa kirjassaan tilastoja vuodelta 2018, joiden mukaan 96 % lähisuhdeväkivallasta tuomituista oli miehiä ja seksuaalisesta väkivallasta tuomituista 99 %.

”Sen sijaan misandria ei ole koskaan tappanut ketään.”

Vaikka Harmange on ollut hämmentynyt teoksensa saamasta valtavasta huomiosta, vastaanoton negatiivinen sävy ei ole ollut hänelle yllätys.

”Naisten äänet ja feministiset äänet eivät aina ole miesten mielestä mieluisia.”