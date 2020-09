Boikotin taustalla on Stop Hate for Profit -kampanja, joka vaatii Facebook-yhtiötä ottamaan käyttöön tiukemmat säännöt rasistisen ja vihaa lietsovan sisällön kitkemiseksi.

Liuta maailmankuuluja angloamerikkalaisia julkisuuden hahmoja osallistuu keskiviikkona vuorokauden kestävään Facebook- ja Instagram-boikottiin.

Boikotin tarkoituksena on painostaa maailman suurinta sosiaalisen median yhtiötä, jotta se ottaisi taistelun vihapuhetta ja disinformaatiota vastaan tosissaan.

Esimerkiksi tv-hahmo Kim Kardashian West osallistuu boikottiin. Hänellä on Instagramissa 188 miljoonaa seuraajaa. Facebook omistaa Instagramin.

”En voi katsella sivusta ja pysyä hiljaa, kun nämä alustat yhä sallivat vihan, propagandan ja väärien tietojen levittämisen. – – Väärien tietojen levittämisellä sosiaalisessa mediassa on voimakas vaikutus vaaleihimme ja se horjuttaa demokratiaamme”, Kardashian West kirjoitti niin Instagramissa kuin Twitterissä.

Scandal-sarjasta tuttu näyttelijä Kerry Washington puolestaan kirjoitti, että ”meidän velvollisuutemme on selvittää asiat ja varmistaa, että jaamme oikeaa tietoa”. Mutta ”on Facebookin ja muiden sosiaalisten alustojen velvollisuus lopettaa vihan vahvistaminen ja demokratian horjuttaminen”.

Kardashian Westin ja Washingtonin lisäksi muun muassa Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen, Katy Perry , Naomi Campbell, Jamie Foxx ja Michael B. Jordan tukevat boikottia.

Tilien jäädytysprotestin taustalla on Stop Hate for Profit -kampanja, jonka tarkoituksena on painostaa Facebook-yhtiötä ottamaan käyttöön tiukemmat säännöt rasistisen ja vihaa lietsovan sisällön kitkemiseksi kaikilla alustoillaan eli Facebookissa, Instagramissa ja Whatsappissa.

Kampanjan pani aiemmin tänä vuonna alulle yhdeksän yhdysvaltalaista kansalaisoikeusjärjestöä, niiden joukossa Anti-Defamation League (ADL), mustien oikeuksia puolustava NAACP, kansalaisoikeuksia ajava Color of Change ja National Hispanic Media Coalition (NHMC).

Kesäkuussa lukuisat amerikkalaisyhtiöt osallistuivat kampanjaan ja keskeyttivät mainonnan Facebookissa ja Instagramissa. Heinäkuussa kampanjaan liittyivät muun muassa Volkswagen ja Adidas.

Facebook-yhtiö on viime aikoina päätynyt yhä kovemman paineen alle niin aktivistien, valtioiden kuin muiden yritysten taholta. Ne kaikki vaativat Facebookilta kovempia otteita alustoilla leviävää vihaa, väkivaltaa ja disinformaatiota vastaan.