Suomessa elokuva-alan pienuus asettaa haasteita Jussi-palkintojen monimuotoisuusvaatimuksille, sanoo Filmiauran puheenjohtaja Riina Liukkonen.

Viime viikolla Yhdysvaltain elokuva-akatemia ilmoitti, että Oscareiden parhaan elokuvan kategoriassa edistetään ihmisten moninaisuutta vuodesta 2024. Kategoriassa rohkaistaan moninaisuuteen sukupuolten, seksuaalisuuksien, rodun, etnisyyden ja vammaisuuden esiintymisessä.

Uudet vaatimukset on jaoteltu koskemaan neljää ihmisryhmää. Heitä ovat kameran edessä esiintyvät ihmiset, tuotantoryhmä, harjoittelijat ja muissa elokuvan esittämisen vaiheissa työskentelevät ihmiset.

Parhaan elokuvan ehdokkuuden voi Osacar-gaalassa saada vain, jos näistä neljästä ihmisryhmästä vähintään kahdessa on ollut tarpeeksi ihmisiä vähemmistöistä tai aliedustetuista ryhmistä.

Nyt myös Ruotsin elokuvainstituutti SFI on ilmoittanut haluavansa nähdä enemmän monimuotoisuutta ruotsalaisessa elokuvateollisuudessa kameran molemmin puolin.

Guldbagge-gaalassa palkittaville elokuville tullaan kuitenkin asettamaan toisenlaiset kriteerit kuin Oscareissa. SFI:n toimitusjohtaja Anna Serner luonnehtii Oscar-gaalan linjausta inspiroivaksi, mutta toteaa todellisen muutoksen kuitenkin edellyttävän tiukempia vaatimuksia.

”Oscar-gaalan säännöt on muotoiltu siten, että kaikki kategorian 15 viime vuoden aikana voittaneet olisivat täyttäneet ne. Uusien vaatimusten on luotava muutosta, muuten ne ovat pelkkää byrokratiaa.”

Monimuotoisuudesta on keskusteltu myös Suomen Jussi-palkinnot jakavassa Filmiaurassa jo useamman vuoden aikana, kertoo puheenjohtaja Riina Liukkonen.

”Se on mielestäni aina ajankohtainen keskustelu”, Liukkonen sanoo. ”Tämän vuoden listalla on muutenkin kriteerien päivittäminen.”

Covid-19 on kuitenkin laittanut myös Jussi-palkintojen aikatauluja uusiksi, ja gaala jouduttiin siirtämään keväältä lokakuulle. Tämä tarkoittaa sitä, että moni asia joutuu odottamaan Jussien jälkeiseen aikaan, sillä Filmiauran hallituksella ei yksinkertaisesti ole aikaa tarttua niihin vielä.

Suomessa elokuvateattereihin tulevia ja palkintoehdokkaiksi asettuvia pitkiä elokuvia tehdään noin 30 vuodessa, ja moni niistä on esimerkiksi samojen tuotantoyhtiöiden tekemiä. Tämä asettaa monimuotoisuusvaatimuksille erilaisia haasteita kuin maissa, joissa elokuvia tehdään enemmän ja laajemman ihmisjoukon toimesta.

”Ala on niin pieni, että välillä monimuotoisuutta ehdokkuuksiin on vaikea löytää, vaikka sitä ihan hakisikin”, Liukkonen toteaa. ”Toki on tärkeää, että monimuotoisuutta etsitään ja se pidetään mielessä joka vaiheessa. Eihän sitä muuten löydy.”

Jussi-palkintojen esivalintaraadeissa on viime vuosina nostettu esiin ehdolle tulevien elokuvien monimuotoisuutta.

”Todella tarkkaan katsotaan, minkälaisia tekijöitä löytyy sen vuoden elokuvien taustalta”, Liukkonen sanoo.

Oscareiden asettamaa esimerkkiä Liukkonen pitää kuitenkin tärkeänä.

”Yhdysvalloissa ja Britanniassa ala on niin paljon isompi, että sieltähän sen pitää myöskin lähteä. Heidän elokuvansa näkyvät myös pienemmillä markkinoilla kuten meillä Suomessa. Sieltä se peili tulee meillekin.”

Filmiauran valta vaikuttaa kotimaisten elokuvien monimuotoisuuteen on Liukkosen mukaan rajallinen.

”Elokuvantekijöiden moniäänisyyteen pitäisi pyrkiä vaikuttamaan jo siinä vaiheessa kun valitaan opiskelijoita opiskelemaan alaa ja silloin, kun elokuvia rahoitetaan”, Liukkonen pohtii.

Tai vieläkin varhaisemmin: ”Jo päiväkodeissa pitäisi antaa lapsille yhtäläiset mahdollisuudet kokea sukupuolesta ja ihonväristä ja muusta riippumatta, että on samanlaiset mahdollisuudet. Suomessa opiskelu on ilmaista, kuka tahansa voi hakea opiskelemaan mitä tahansa alaa.”

Suomessa elokuva-alalle hakee ja pääseekin Liukkosen käsityksen mukaan opiskelemaan enemmän naisia kuin miehiä. Elokuvilleen rahoitusta saavina tekijöinä on silti edelleen enemmän miehiä kuin naisia.

”En tiedä, missä vaiheessa se kääntyy”, Liukkonen miettii. ”Se, miten päätökset jakautuvat ei kerro siitä, miten ne toteutuvat suhteessa hakuihin. Jos naiset eivät saa yhtä paljon tukea kuin miehet, niin hakevatko he edes yhtä paljon?”

Yksinkertaista ratkaisua monimuotoisuuden toteuttamiseen ei ole, Liukkonen toteaa.

Yksi on silti selvää: ”Valkokankaalle ja televisioon pitää tuottaa monimuotoisuutta, jotta jokaisella olisi samaistuttavaa.”