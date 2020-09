Poptähti Madonna ohjaa, osin käsikirjoittaa ja myös tuottaa elokuvan, joka kertoo Madonnan elämästä.

Poptähti Madonnan uusi projekti paljastui tiistaina: Universal Studios ilmoitti, että he tekevät elämäkertaelokuvan Madonnasta.

Kyseessä on todellinen omaelämäkertaelokuva, sillä Madonna ohjaa ja osin käsikirjoittaa elokuvan itse. Madonna on myös yksi elokuvan tuottajista.

Madonna käsikirjoittaa elokuvan yhdessä Diablo Codyn kanssa. Cody voitti parhaan käsikirjoituksen Oscar-palkinnon vuoden 2007 elokuvasta Juno.

Madonnan elämäkertaelokuvalla ei vielä ole nimeä.

”Haluan välittää uskomattoman seikkailun, jolle elämä on minut vienyt niin taiteilijana, muusikkona kuin tanssijanakin. – – Elokuvan keskipisteessä tulee aina olemaan musiikki”, Madonna sanoi verkkosivuillaan julkaistussa tiedotteessa.

”Musiikki on pitänyt minut liikkeessä ja taide on pitänyt minut elossa. Kertomattomia ja innostavia tarinoita on niin paljon, ja kuka olisi parempi kertomaan ne kuin minä?”

Madonna, 62, on maailman tunnetuimpia poptähtiä. Hän oli 1980-luvun popmusiikin suuria edelläkävijöitä. Hitteihin kuuluvat muun muassa kappaleet Like a Prayer, Material Girl ja Like a Virgin. Madonnan levyjä on myyty maailmanlaajuisesti 335 miljoonaa kappaletta, kertoo uutistoimisto AFP.

Madonna on myös näytellyt lukuisissa elokuvissa. Ensimmäisen kerran hän näytteli elokuvassa A Certain Sacrifice, joka julkaistiin vuonna 1985.

Madonna sai Golden Globe -palkinnon pääroolistaan Evita-musikaalissa vuonna 1996.

Ohjaajakokemustakin on kertynyt, viimeksi vuoden 2011 elokuvasta W.E. Kriitikot lyttäsivät elokuvan.

Suomessa Madonna on konsertoinut kahdesti, vuonna 2009 ja 2012.

Tänä vuonna Madonna on ollut otsikoissa koronavirussalaliittoteorioiden takia.

Instagram poisti heinäkuussa Madonnan julkaisun, jossa hän väitti valheellisesti, että koronavirusrokote olisi ollut valmiina jo kuukausia ja jatkoi, että ”he” antavat mieluummin pelon hallita ihmisiä ja rikkaiden rikastua ja köyhien köyhtyä.