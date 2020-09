Katja Lundén Companyn Universo yhdistää nykytanssin ja flamencon maailmat.

Universo. Aleksanterin teatterissa Katja Lundén Company. Koreografia Katja Lundén ja Janne Marja-aho, musiikin sävellys ja harjoitus Anna-Mari Kähärä, ohjaus ja käsikirjoitus Katja Lundén, Janne Marja-aho ja Anna-Mari Kähärä, dramaturginen konsultaatio Aina Bergroth, ohjauksen konsultaatio Kari Heiskanen, äänenkäytön konsultaatio Arla Salo, pukusuunnittelu Erika Turunen, maskeerauksen suunnittelu Riikka Marianna Vartiainen, valo- ja äänisuunnittelu Janne Teivainen. Lavalla Katja Lundén, Anna-Mari Kähärä, Laura Lahe, Janne Marja-aho, Sara Puljula, Senja Suvanto ja Laura Viding.

Universon aloittaa Eeva-Liisa Mannerin runoon Unen veräjä on auki sävelletty laulu. Aleksanterin teatterin näyttämön syvyyksistä nousee horjuva hahmo, sitten toinen. Katja Lundénin ja Janne Marja-ahon Universon koreografiassa yhdistyvät nykytanssin ja flamencon maailmat siten, että kaksi aika erityyppistä mutta syvän suhteen saavuttanutta taiteilijaa ikään kuin vierailevat toistensa unissa. Universossa hyvin yksityinen unimaailma on samalla kaikkien yhteistä alitajuntaa.

Alusta asti Universossa flamencon äkkijyrkkyys ja aksentit kohtaavat koko ajan musiikin ja osin kuoron kannattelevan soinnin. Flamencoa, nykytanssia ja musiikkiteatteria toisiinsa limittävä Universo onnistuu kaivautumaan koko ajan syvemmälle unen maailmaan. Sieltä nousevia tunteita, muistoja ja mielleyhtymiä ei sensuroida eikä selitetä eikä varsinkaan kuviteta.

Lundénin flamencoaskeleet ja ranneliikkeet kohtaavat Marja-ahon usein nykivän, käpertyvän ja ikään kuin vapaaksi jostain pyristelevän liikkeen. Yhteistä kummankin esiintymiselle on jonkinlainen haikeus, suru ja avoimuus. Sama haavoittuvaisuus on läsnä myös ryhmäko­reografioissa, esimerkiksi raivokkaassa joraamisessa.

Se tekee todella hyvää sekä teokselle että katsojalle, joka kohtaus kohtaukselta huomaa seuraavansa omia uniaan.

Lundénin ja Marja-ahon lisäksi näyttämöllä ovat tanssijat Senja Suvanto, Laura Viding ja Laura Lahe sekä muusikot Sara Puljula ja Anna-Mari Kähärä. Välillä valokeilaan asettuvatkin muusikot. Kähärä pianonsa kanssa sekä Sara Puljula kontrabasso­soolollaan.

Ehkä kaikkein vahvimman yllätyksen aiheuttaakin elävä musiikki ja ylipäätään esiintyjien musisointitaidot tanssitaitojen rinnalla. Marja-aho kykenee saamaan lauluunsa flamencolaulajien sointia ja moniäänisenä kuorona laulava esiintyjäjoukko luo vahvoja sointuja, joissa eri tyylilajit suomalaisesta kansanmusiikista elokuvamusiikkiin väreilevät. Hämärään avautuvat valokäytävät, pukujen helmat ja sinertävät maskit kertovat unimaailman vapauksista.

Valuminen, rajojen ylittäminen, uppoaminen ja sekoittuminen ovat Universon ytimessä. Mutta ne eivät välittyisi lainkaan, jos kyseessä eivät olisi taiteilijat joiden skaalan laajuus ja fokusoinnin täsmällisyys ovat aivan omaa luokkaansa. Sillä kaikesta sekoituksesta erottuu ennen muuta sävyjä.

Lundénin lähes transsissa tanssiva hahmo sekoittaa näyttämön täysin, se on kuin mielen syövereistä noussut neuvonantaja tai totuuden kertoja – liian tuttu ja aivan liian outo yhtä aikaa. Ja samalla kohtaus on esityksen humoristisin. Janne-Marja-ahon liikekielen ja äänenkäytön taidonnäyte on paperipussipäinen hahmo, joka käy läpi monta eri kieltä.

Lopuksi esitys muistuttaa flamencomusiikin juurista myös tekotavallaan. Yhteen tuleminen ja yhteisen sävelen löytäminen Kähärän kitaran ympärille muistuttaa flamencon lähtökohdista, yhdessä musisoinnista.