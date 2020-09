Moskovassa on huippusalainen turvatalo, jossa majoitetaan Venäjän federaatioon kuuluvasta Tšetšenian tasavallasta paenneita ihmisiä.

Kotimaassaan he olisivat alituisessa hengenvaarassa. Tšetše­nian hallinto pitää heitä vihollisinaan. Monet ovat jo ennen pa­koaan joutuneet vangituiksi, pahoinpidellyiksi ja kidutetuiksi.

Venäjän viranomaiset eivät tiedä turvatalosta. Tšetšeniaa johtava diktaattori Ramzan Kadyrov on Kremlin tukema. Paossa olevia jahdataan eivätkä he voi poistua turvapaikasta ulos hetkeksikään. Jokaisen lopullinen tavoite on päästä kokonaan pois Venäjältä, pakolaiseksi eri maihin, jotka heidät suostuvat vastaanottamaan.

Ovatko nämä ihmiset kenties kapinallisia sissejä, Kadyrovin hallintoa vastustavia separatisteja?

Eivät: he vain kuuluvat seksuaali­vähemmistöihin. Siksi he ovat joutuneet pakenemaan synnyinmaastaan henkensä uhalla.

Tästä edelleen käynnissä olevasta ihmisoikeusrikoksesta kerrotaan David Francen ohjaamassa hätkähdyttävässä dokumenttielokuvassa Welcome to Chechnya (”Tervetuloa Tšetšeniaan”). Elokuva kuuluu tänään torstaina alkavan Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin ohjelmistoon.

Seksuaalivähemmistöjen asema on ollut Tšetšeniassa huono jo kauan. Valtaosa väestöstä on sunnimuslimeja, ja 2011 valtaan tulleen Kadyrovin myötä maasta on tullut diktatuuri, jossa noudatetaan osittaista sharia-lakia.

Alkuvuodesta 2017 medioihin alkoi tihkua tietoja laajoista, järjestelmällisistä homoseksuaalien vainoista Tšetšeniassa.

Venäläinen opposition sanomalehti Novaja Gazeta julkaisi samana keväänä uutisen, jonka mukaan Tšetšeniassa oli pidätetty yli sata homoseksuaaliksi epäiltyä tšetšeeniä, joita oli pidetty laittomassa vankeudessa ja pahoinpidelty.

Tuolloin kolme uhria oli lehden tietojen mukaan kuollut. Todennäköisesti kuolleita oli enemmän, sillä heitä oli saattanut joutua myös omien sukulaistensa tappamaksi.

Tšetšenian viranomaiset kiistivät väitteet vainoista. Tarkkoja tietoja ja silminnäkijähavaintoja oli suljetusta maasta vaikea saada.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Tšetšenian presidentti Ramzan Kadyrov kättelivät Moskovassa 2018.­

Uutisia asiasta luettiin silti laajalti. Niin teki alkuvuonna 2017 myös David France, entinen pitkän linjan lehtitoimittaja ja nykyinen dokumenttiohjaaja.

”Luin The New Yorker -lehdestä jutun venäläisestä ’maanalaisesta’ lgbtq-järjestöstä, joka yritti auttaa Tšetšeniassa vainottuja homoseksuaaleja – sen täytyi, koska Venäjän hallitus ei tehnyt mitään, ja muutkin maat olivat harvinaisen hiljaa asian suhteen”, hän kertoo puhelimitse kotoaan New Yorkista.

”Ajattelin, että tämä asia tarvitsee lisää huomiota. Sain yhteyden järjestön aktivisteihin, ja kesällä 2017 olin jo Venäjällä. Seuraavat 18 kuukautta vietin aktivistien ylläpitämässä turvatalojen verkostossa tekemässä elokuvaa.”

Kesällä 2017 macho-imagostaan ja rajuista puheistaan tunnettu Ramzan Kadyrov nähtiin HBO:n harvinaisessa tv-haastattelussa. Toimittaja Bryant Gumbel kysyi häneltä suoraan väitetyistä homoseksuaalien vainoista. Kadyrov kielsi asian halveksuvasti naureskellen.

Sen sijaan hän väitti, ettei Tšetšeniassa ole lainkaan homoseksuaaleja.

”Jos on, viekää heidät vaikka Kanadaan. Jumalan nimeen, viekää heidät kauas meistä, jotta veremme puhdistuu”, hän sanoi. (Ote haastattelusta nähdään Welcome to Chechnyassa.)

Samaan aikaan France näki ­asian todellisen laidan.

Turvataloissa tehdyissä haastatteluissa Tšetšeniasta paenneet nuoret miehet kertovat esimerkiksi, kuinka heitä on vankeudessa piesty ja kidutettu sähköllä. Jäljet näkyvät. Eräs traumatisoitunut uhri yritti turvatalossa itsemurhaa.

Homoseksuaaleja Tšetšeniassa pahoinpitelevät ja tappavat eivät välttämättä ole viranomaisia. He voivat olla perheenjäseniä, sukulaisia tai muita tavallisia kansalaisia, joihin viha on tartutettu, uskonnon sekä Kadyrovin paasaamien ”perinteiden” varjolla.

”Pidin Tšetšeniasta aiemmin paljon”, eräs maasta paennut kertoo haastattelussa.

”Tavalliset ihmiset olivat hienoja, ystävällisiä ja avuliaita. Kun homojen ’puhdistus’ alkoi, se oli šokki. En voinut ymmärtää, kuinka nämä ystävälliset ihmiset voisivat kohdella toisia niin väkivaltaisesti, niin julmasti.”

Elokuvassa nähdään siitä todisteita aktivistien haltuunsa saamien kännykkävideoiden ja turvakameroiden kuvaaman mate­riaalin muodossa. Niistä järkyttävimmässä nähdään, kuinka sukulaiset raahaavat naisen ­autostaan ja ilmeisesti surmaavat hänet keskelle tietä.

Kaksi Tšetšeniasta paennutta miestä turvatalossa Moskovassa.­

Dokumentissa haastateltujen vainon uhrien henkilöllisyyttä on varjeltu tarkoin. Heidän kasvonsa on muokattu jälkikäteen tunnistamattomiksi tekoäly­sovelluksella.

Käytännössä heidän kasvojensa päälle on lisätty digitaalisesti toiset kasvot, mutta alkuperäiset kasvonilmeet näkyvät silti. Tekniikka on sama kuin niin kutsutuissa deepfake-videoissa. Apuna oli visuaalisia tehosteita elokuviin tekevä yhtiö. Vastaavaa ei tiettävästi ole missään aiemmassa dokumenttielokuvassa tehty.

”Halusin kertoa uhrien tarinan tarinan niin, että heidän tunteensa välittyisivät katsojille: peittää heidän kasvonsa, mutten heidän ihmisyyttään”, France sanoo.

”Tällä tavalla heidän henkilöllisyytensä oli suojattu, mutta silti kasvojen ilo, suru, pienetkin mikroilmeensä näkyivät. Mielestäni loimme tässä kokonaan uuden työkalun dokumentaristien avuksi.”

Päärooleihin nousevat uhrien lisäksi venäläiset lgbtq-aktivistit, jotka tekevät jatkuvaa, raskasta ja vaarallista työtä, vailla mitään viranomaisapua. Heihin kuuluvat esimerkiksi elokuvassa oikeilla nimillään ja kasvoillaan esiintyvät Olga Baranova ja David Istejev.

”He työskentelevät kuin agentit. Ja ilman mitään koulutusta sellaiseen. He ovat saaneet oppinsa korkeintaan agenttielokuvista”, France sanoo.

France itse valmistautui dokumentin tekoon turvallisuusalan ammattilaisten avulla. Hän oli luonut itselleen monimutkaisen peitetarinan.

Sitä myös tarvittiin. Francen mukaan kuvausprosessin vaarallisin hetki koettiin Tšetšeniassa.

Hän oli siellä aktivistien mukana pelastamassa ”Anyaa”, kaksikymppistä naista, joka oli sek­suaalisen suuntautumisensa vuoksi joutunut hengenvaaraan.

Elokuvan alussa kuullaan, kuinka Anya kertoo tilanteensa puhelimitse David Istejeville: Anyan setä yrittää kiristää häneltä seksiä uhkaamalla paljastaa Anyan suuntautumisen tämän isälle. Isä on korkea-arvoinen virkamies Tšetšeniassa. Hän tappaisi Anyan jos saisi tietää asiasta.

David Istejev on yksi elokuvassa nähtävistä aktivisteista, jotka auttavat Tšetšeniassa vainottuja homoseksuaaleja.­

Pelastusoperaation aikana Tšetšenian viranomaiset pysäyttivät Francen ja aktivistit maan rajalla. ”Kun he huomasivat passistani, että olen amerikkalainen, se herätti heissä epäilyksiä. Minut pidätettiin ja kuulusteltiin”, France kertoo.

France käytti peitetarinaansa, jonka mukaan hän oli Egyptin jalkapallojoukkueen fani.

Operaation aikaan 2018 jalkapallon maailmanmestaruuskisat oli käyty Venäjällä ja Egyptin joukkue oli saapunut maahan Tšetšenian kautta.

”Tarinani mukaan seurasin joukkueen kulkemaa reittiä, koska fanitin heitä niin pakkomielteisesti. Olin sellainen rikas ja eksentrinen amerikkalainen turisti. Aktivistit taas olivat tarinan mukaan moskovalaisia tyyppejä, jotka olin palkannut hyvään hintaan oppaikseni ja tulkeikseni.”

Peitetarina meni läpi, mutta tilanne oli Francen mukaan pelottava. Itsensä puolesta hän ei kuitenkaan pelännyt, vaan aktivistien ja pakolaisten.

”Minä olisin pahimmassa tapauksessa joutunut hakatuksi ja sitten minut olisi lähetetty takaisin Yhdysvaltoihin. Mutta heille seuraukset olisivat olleet paljon vakavammat.”

Moskovan turvatalossakaan vainoa paenneet eivät olleet täysin turvassa. Tšetšenian viranomaiset etsivät heitä aktiivisesti ympäri Venäjää, France sanoo.

”Oli hetkiä, jolloin kirjaimellisesti istuimme hiirenhiljaa sisällä pimeässä kuunnellen, mitä ikkunan takaa kuului. Pelkäsimme monia kertoja, että joku oli saanut olinpaikkamme selville.”

HBO:n tuottama Welcome to Chechnya sai maailmanensi-iltansa Sundancen elokuvafestivaalilla vuoden alussa. Sen jälkeen elokuva ehdittiin esittää Berliinin elokuvajuhlilla ennen kuin koronavirus perui kevään loput festivaalinäytökset. Tv-ensiesityksensä elokuva sai Yhdysvalloissa kesäkuun lopussa.

Vastaanotto on ollut kaikkiaan ylistävä. Poliittista vaikutustakin sillä on saattanut jo olla. Esimerkiksi Yhdysvaltain hallitus tuomitsi viime heinäkuussa ensimmäisen kerran Ramzan Kadyrovin seksuaalivähemmistöihin kohdistuvat ihmisoikeusrikkomukset. Asiasta antoi lausunnon ulkoministeri Mike Pompeo.

Welcome to Chechnya voitti helmikuussa Berliinin elokuvajuhlilla Teddy-palkinnon, joka myönnetään parhaalle lgbtq-teemoja käsittelevälle elo kuvalle. Kuvassa ohjaaja David France (vas.) sekä elokuvassa esiintyvät aktivistit Olga Baranova ja Maxim Lapunov.­

Mutta, kuten elokuvan lopussakin todetaan, Yhdysvallat ei ole tähän päivään mennessä antanut turvapaikkaa yhdellekään Tšetšeniasta paenneelle. Jotkut dokumentissa nähdyt vainon uhrit ovat kadonneet, eikä heidän kohtalostaan ole tietoa. Luultavasti ”puhdistus” jatkuu Tšetšeniassa edelleen.

Seksuaalivähemmistöjen asema on heikentynyt viime aikoina ympäri maailmaa. Se ei esimerkiksi ole syynä homovainoihin, että Tšetšenia on muslimimaa. Kadyrov käyttää uskontoa ja ”traditioita” yhtenä perusteena vihanlietsonnalleen. Samalla tavalla tekevät eri maiden populistijohtajat niin Brasiliassa, Unkarissa, Puolassa, Venäjällä.

”Toivon että journalistit ja dokumentaristit jatkavat näiden asioiden tuomista esille. Tavalla, joka ei jää pelkkien lehtiotsikoiden tasolle. Sillä on vaikutusta”, France sanoo.

”Welcome to Chechnyalla minä halusin sanoa: ’olin todistamassa, että tällaista tapahtuu, ja nyt tekin todistatte sen – nyt tehkää jotakin.’”

Silti jo elokuvan teko herätti Francessa toivoa, kaikista hänen todistamistaan järkyttävyyksistä huolimatta. Toivoa antoivat esimerkiksi aktivistit, joiden pyyteetön työ on pelastanut lukuisia ihmishenkiä.

”Se muistuttaa minua hyvin perustavanlaatuisella tavalla siitä, kuinka suuriin tekoihin tavalliset ihmiset pystyvät.”

Welcome to Chechnya esitetään Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla Helsingissä. Näytösajat ja -paikat löytyvät tapahtuman nettisivuilta.