Rakkautta & Anarkiaa -festivaali alkaa Helsingissä torstaina. HS valitsi tapahtuman ohjelmistosta kahdeksan elokuvaa, jotka kannattaa käydä katsomassa. Tällä listalla olevat elokuvat eivät näillä näkymin ole tulossa Suomeen teatterilevitykseen R&A:n jälkeen.

Tämän vuoden Rakkautta & Anarkiaa -tarjontaa: Always Amber (vas. ylh.), The Woman Who Ran, DAU: Natasha ja The Last Black Man in San Francisco.­

Always Amber -dokumentti kuvaa ei-binäärisen ruotsalaisteinin Amberin elämää.­

Always Amber (Ruotsi, ohjaus Hannah Reinikainen ja Lia Hietala)

Amber on 17-vuotias teini, sukupuoli-identiteetiltään ei-binäärinen. Always Amber -dokumentti kuvaa nimihenkilönsä elämää kolmen vuoden ajalta. Kehyksenä ovat keskustelut psykiatrin kanssa, joita Amber käy saadakseen mahdollisuuden sukupuolenkorjauksen hoitoprosessiin. Elokuva on harvinaisen intiimi kuvaus tämän päivän queer-sukupolvesta – ja nuoruudesta ylipäätään, ihastumisineen, iloineen, suruineen ja epävarmuuksineen. Kuvauksesta vastaavat usein Amber ja tämän lähipiirin nuoret itse. Tämä on heidän tarinansa, ja se kerrotaan heidän ehdoillaan.

Natalia Berežnaja Olga Škabarnja elokuvassa DAU. Natasha.­

DAU. Natasha (Britannia, Saksa, Ukraina, Venäjä, ohjaus Ilja Hržanovski ja Jekaterina Oertel)

Ollaan 1950-luvun Neuvostoliitossa. Nataša (Natalia Berežnaja) ja Olga (Olga Škabarnja) pyörittävät fysiikan tutkimuslaitoksen kanttiinia. Päivät rullaavat toistensa kaltaisina, kunnes Nataša viettää yön vierailevan ranskalaisen tiedemiehen kanssa ja joutuu KGB:n julmaan kuulusteluprosessiin. DAU. Natasha on ensimmäinen osa 15 vuotta kestänyttä DAU-taideprojektia, jota varten muun muassa rakennettiin suunnaton näköiskopio kymmenien vuosien takaisesta neuvostokaupungista. DAU.Natasha on silti itsessäänkin raju ja vaikuttava elokuvakokemus. Ja ehkä autenttisimpia kuvauksia siitä, millaista oli elää Stalinin diktatuurin kaikkea valvovan silmän alla. DAU-projektista voi lukea lisää tästä HS:n laajasta jutusta.

Syrjintä tekee maahanmuuttaja Xhaferin (Misel Matijevic) elämästä vainoharhaista elokuvassa Exile.­

Exile (Belgia, Kosovo, ­Saksa, ohjaus Visar ­Morina)

Xhafer (Misel Matijevic) on Saksassa asuva, Kosovosta kotoisin oleva maahanmuuttaja, jonka arjesta tulee hermoja kiristävä painekattila. Työpaikalla kemianlaitoksella hänet jätetään pois tärkeiltä sähköpostilistoilta ja virkistystapahtumista, yksi kollega ei vastaa kysymyksiin ja toinen puhuttelee alentuvasti. Kotona portinpielestä löytyy rotta. Silti vaimokin (Sandra Hüller) väittää, että rasismikokemukset ovat vain Xhaferin omassa päässä. Kosovolaistaustaisen Visar Morinan elokuva kuvaa rasismia ja syrjintää hallitusti, taitavasti ja michaelhanekemaisen painostavasti.

Willie Hen on ”saarnaaja” elokuvassa The Last Black Man in San Francisco.­

The Last Black Man in San Francisco (Yhdysvallat, ohjaus Joe Talbot)

Jimmie (Jimmie Fails) on San Franciscon laidalla asuva nuori mies, joka skeittaa joka päivä ystävänsä Montin (Jonathan Majors) kanssa katsomaan vanhaa viktoriaanista taloa historiallisella Fillmoren alueella. Jimmien isoisä rakensi talon aikoinaan ja Jimmie haaveilee saavansa sen vielä joskus itselleen. Todellisuus tulee kuitenkin unelmien tielle, samalla kun kaupungin historiaa jyrätään gentrifikaation myötä. The Last Black Man in San Francisco sai maailmanensi-iltansa viime vuoden Sundance-festivaalilla ja löytyy jo vuokrauspalveluista, mutta se kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan valkokankaalta, nyt kun siihen on mahdollisuus. Runollisen kaunis ja koskettava elokuva.

Charles ”Lil Buck” Riley tanssii Lil’ Buck: Real Swan -dokumentissa.­

Lil’ Buck: Real Swan (Ranska, Yhdysvallat, ohjaus Louis Wallecan)

Yhdysvaltain Memphisistä on noussut oma hip hopin alalaji ja sen sivutuotteena ”jookin” -katutanssityyli. Nuori Charles ”Lil Buck” Riley innostui jookinista jo lapsena ja muutama vuosi sitten hänen harvinainen lahjakkuutensa huomattiin laajalti. Apuna olivat julkkissellisti Yo-Yo Ma sekä elokuvaohjaaja Spike Jonzen kännykällä kuvaama Youtube-video. Ranskalaisdokumentti Lil Buckista on rosoisen hurmaavaa katsottavaa. Kuten itse Buck, jolle tanssi on elämä – oli hän sitten kotikaupunkinsa kaduilla, skeittirampeilla tai lavalla Joutsenlampea tulkitsemassa.

Själö – Island of Souls kertoo Seilin saaresta.­

Själö – Island of Souls (Suomi, ohjaus Lotta Petronella)

Nauvossa sijaitsevasta Seilin saaresta on tullut viime aikoina muodikas kotimaanmatkailukohde. Saarella onkin kiehtova historia, johon kuuluu muun muassa satoja vuosia vanha Kustaa II Adolfin perustama spitaali- ja mielisairaala. Hylätyn sairaalarakennuksen huoneisiin kätketyt muistot – sekä saaren monimuotoinen luonto – muuttuvat kuviksi ja ääniksi Lotta Petronellan hypnoottisessa dokumentissa.

Mary Twala Mhlongo on This is Not a Burial, it's a Resurrection -elokuvan päähenkilö Mantoa.­

This is Not a Burial, It’s a Resurrection (Etelä-Afrikka, Italia, Lesotho, ohjaus Lemohang Jeremiah Mosese)

Pienessä lesotholaiskylässä asuva 80-vuotias leskinainen Mantoa (Mary Twala Mhlongo) haluaa tulla haudatuksi koti­kylänsä maahan, jossa lepäävät kaikki hänen läheisensä, vanhempansa ja esi-isänsä. Kun kylä uhkaa jäädä hallituksen patohankkeen alle, ryhtyy Mantoa vastarintaan. Ohjaaja Lemohang Jeremiah Mosese kuvaa sekä synnyinmaataan että universaalia teemaa draamaelo­kuvassa, jonka äärettömän vahva tunnelma ja estetiikka tunkeutuvat syvälle tajuntaan.

Kim Min-hee elokuvassa The Woman Who Ran.­

The Woman Who Ran (Etelä-Korea, ohjaus Hong Sang-soo)

Gam-hee (Kim Min-hee) tapaa vanhoja ystävättäriään pitkästä aikaa. Nelikko rupattelee niitä näitä, töistään, puolisoistaan, kuulemistaan juoruista. Siinä oikeastaan kaikki, mutta The Woman Who Ran on kaikkea muuta kuin heppoinen. Pinnan alla ja rivien välissä tapahtuu valtavasti. Se on vaivaton ja raikas, kepeä kuin tuulenvire, mutta sen kätkemiä salaisuuksia jää miettimään pitkäksi aikaa.

Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin koko ohjelmisto, näytösajat ja muu info osoitteessa hiff.fi.