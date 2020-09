Jalkapallodokumentissa kuullaan pelaajia, johtajia ja faneja vaan ei valmentajaa.

Draama on sisäänkirjoitettu jalkapalloon. Take Us Home: Leeds United on yksi monista dokumenttisarjoista, jotka ovat viime vuosina hyödyntäneet tätä lähtökohtaa. Yle Areenasta löytyy dokumentti Mustaa ja valkoista – Juventuksen tarina. Netflix ja Amazon Prime puolestaan pursuavat yksittäisistä pelaajista ja kokonaisista joukkueista kertovia ohjelmia.

Take Us Home -sarjaa on ollut tekemässä tuotantoyhtiö Eleven Studios, jolla on sama omistaja kuin Leedsillä, italialainen liikemies Andrea Radrizzani. Aikanaan ”likaisena Leedsinä” tunnettu seura saa myötämielisen kohtelun.

Kaikkia ristiriitoja ja pettymyksiä ei kuitenkaan piiloteta. Kuuluisa kilpajoukkueen vakoilutapaus saa huomiota, samoin loukkaantumisten suma.

Kuusiosainen sarja kattaa kauden 2018–2019, jonka perinteikäs Leedsin joukkue vietti Britannian toiseksi ylimmällä sarjatasolla. Tähtäimessä on Valioliiga, kansallinen ykkössarja, jossa Leeds ei ole ollut 15 vuoteen. Tavoite tuo dokumenttisarjalle selkeän suunnan ja ryhtiä.

Nousupyrkimyksiä vauhdittaa uusi valmentaja, argentiinalainen Marcelo Bielsa.

Valmentaja nähdään kyykyssä kentän laidalla, mutta kameran edessä hän käy vain ­harvoin. Menestyksen arkki­tehdiksi povattu mies jää kerronnan reunoille, kun hänen ­pitäisi olla sen keskiössä.

Australialaisen Russell Crowen ääntä sen sijaan kuullaan runsaasti. Lapsesta asti Leedsiä fanittaneen näyttelijän ääni tuo sarjaan dokumenttiformaatille tyypillistä rauhallista arvovaltaa.

Crowen ääni kuullaan myös sarjan kahdesta jaksosta koostuvalla kakkoskaudella, joka saa ensi-iltansa Amazon Prime -palvelussa tänään.

