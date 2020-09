Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Televisioarvostelu

Maailmanpolitiikan pelinappulaksi joutuneesta WHO:sta kriittisesti kertova dokumentti piirtää rumimman kuvan sen puheenjohtajistosta

Viimeistään koronaviruspandemia on osoittanut, miten läpipolitisoitunut järjestö nykyisellään on, summaa ranskalaisdokumentti Kenen asialla on WHO?

”WHO on vanki Kiinan ja USA:n välisessä jännitteessä”, sanoo dokumentissa haastateltu Ranskan presidentti Emmanuel Macron.­