17-vuotias Lady Bird (Saoirse Ronan) asuu Sacramentossa, johon hän suhtautuu kuin joka toinen teini kotikaupunkiinsa: sieltä on kiire pois.­

Lady Bird ★★★★★

USA 2017

SU TV5 klo 21.00. (K12)

”Haluan selviytyä jostakin koettelemuksesta”, Lady Bird sanoo äidilleen autossa. Lukiolainen janoaa draamaa ja uusia elämyksiä. Ja päähahmo kokeekin niitä koko tukun mukaansa nimetyssä indie-elokuvassa.

17-vuotias Lady Bird (Saoirse Ronan) asuu Sacramentossa. ­Hänelle kalifornialaiskaupunki edustaa kaikkea jämähtänyttä ja tylsää, lapsuudenkotia ja katolista yksityiskoulua, johon vanhemmilla ei oikeastaan olisi varaa. Lady Bird suhtautuu Sacramentoon kuin joka toinen teini kotikaupunkiinsa: sieltä on kiire pois.

Draamakomedia kertoo paitsi kiihkeän teinin elämännälästä myös hänen suhteesta äitiinsä Marioniin (Laurie Metcalf).

Siinä missä Lady Bird näkee mahdollisuuksia, hänen äitinsä näkee tyttärensä hukkaavan mahdollisuuksia. ”Kaikki mitä teemme, teemme sinun vuoksesi”, äiti toteaa passiivis-aggressiivisesti. Hänelläkin on draamantajua.

Lady Bird (2017) on Greta Gerwigin ensimmäinen pitkän elokuvan soolo-ohjaus ja -käsikirjoitus. Sitä ennen hänet tunnettiin parhaiten elokuvista Frances Ha (2012) ja Mistress America (2015), joissa hän näytteli isoja rooleja ja jotka hän kirjoitti yhdessä oh­jaaja-kumppaninsa Noah Baumbachin kanssa.

Gerwig on eri tekijärooleissaan tuonut valkokankaille räiskyviä hahmoja, vallatonta huumoria ja tarkkanäköisiä huomioita. Lady Birdissä ne sekoittuvat erinomaiseksi kokonaisuudeksi, joka kertoo niin teini-ikäisiin sisäänkirjoitetusta seikkailun­halusta kuin keski-ikäisiin ajan ja pihistelemisen mukana tarttuneesta varovaisuudesta. Kun Lady Bird kokeilee kannabista ja seksiä ensimmäistä kertaa, hänen äitinsä päivittelee ruokakaupan kassalla kuitin loppusaldoa.

Gerwig sai Lady Birdistä Oscar-ehdokkuudet parhaasta alku­peräiskäsikirjoituksesta, ohjauksesta sekä parhaasta elokuvasta.

Myös tytärtä ja äitiä näyttelevät Ronan ja Metcalf saivat ehdokkuudet. He luovat upean jännitteen hahmojen samankaltaisuuden ja erilaisuuden välille. Äidin ja tyttären vuorotteleva marttyyriasenne naurattaa vielä kolmannellakin katselukerralla.

Lukiolaisen nimi Lady Bird on hänen itse itselleen antama. Nimi kuuluu ihmiselle, joka epäilemättä syöksyy elämään ja ”selviytyy koettelemuksista”. Samalla tavalla kuin kaipuu pois Sacramentosta, nimi edustaa irtiottoa tavanomaisesta perheen ja koulun sfääristä.

Elokuvan lopussa etäisyydestä vanhempiin ja kotikaupunkiin tulee todellista. Vasta kun on aika lähteä collegeen ja ottaa vastaan avoin maailma, Lady Bird näkee, mitä on jättämässä taakseen. Humorististen huomioiden jälkeen loppu on yllättävän koskettava.