Helsingin kaupunginteatterin Illallinen ystävien kesken on lämmin draamakomedia parisuhteesta, ystävyydestä ja valinnoista.

Draamakomedia

Illallinen ystävien kesken. Suomen kantaesitys Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilassa. Käsikirjoitus Donald Margulies, suomennos Aleksi Milonoff, ohjaus Sari Siikander, lavastus Janne Siltavuori, puvustus Elina Vättö, koreografia Kaisa Torkkel, valosuunnittelu Teppo Saarinen, äänisuunnittelu Eero Nieminen, naamiointi Aino Hyttinen, dramaturgi Ari-Pekka Lahti, rooleissa Pihla Penttinen, Carl-Kristian Rundman, Ursula Salo ja Risto Kaskilahti. ★★★★

Ei voi tietää, millaisia pariskunnat ovat kahdestaan.

On heitä, jotka kulkevat tyynesti läpi arjen, juhlan ja kriisin. Sitten on heitä, joilla kuplii pinnan alla tyytymättömyys odottamassa roihahtamista.

Nämä kaksi erilaista pariskuntaa saapuvat estradille Helsingin kaupunginteatterissa. Studio Pasilan näyttämöllä nähdään lämmin ihmissuhdedraama, joka ei ole kenenkään puolella eikä ketään vastaan.

Sari Siikanderin ohjaama Illallinen ystävien kesken ei moralisoi tai osoittele. Näennäisen pieni näytelmä sukeltaa syvälle ihmissuhteiden monimutkaisuuteen.

Niissä syövereissä ei ole oikeita ja vääriä valintoja. On vain valintoja.

Näytelmä alkaa yhteisellä illallisella. Karina ja Kai (Ursula Salo ja Risto Kaskilahti) ovat kutsuneet Piian ja Tommin (Pihla Penttinen ja Carl-Kristian Rundman) illanviettoon.

Yksi on kuitenkin joukosta poissa. Pian selviää, että toinen pariskunta on eroamassa. Nelikon yhteiset vuodet tuntuvat pyyhkiytyvän pois.

Tapahtumat laukaisevat kriisin myös toisessa pariskunnassa. Ystäväporukka hajoaa. Turvallisuudentunne horjahtaa. Ystävien keskinäiset roolit alkavat hahmottua.

Vuosikausia kestäneiden ihmissuhteiden alta paljastuu kateutta, katkeruutta, ymmärtämättömyyttä ja väsymystä.

Kaikkia neljää hahmoa ei nähdä näyttämöllä samaan aikaan puimassa eroa. Teos tarkentaa nimenomaan ihmisten kahdenvälisiin suhteisiin. Mitä vastapäätä istuvalle ihmiselle kerrotaan ja mitä jätetään kertomatta.

Ainoastaan lyhyt takauma näyttää koko köörin yhdessä. Sen aikana voi nähdä merkkejä siitä, miten parien tulee käymään.

Tai jättää näkemättä. Mistä sitä edelleenkään tietää, millaiset asiat kenenkin parisuhdetta pitävät kasassa ja mitkä aiheuttavat säröjä.

Karinan ja Kain yhteisiä intohimoja ovat ruoka ja matkailu, Piia ja Tommi saavat riidan aikaan taiteesta ja lemmikeistä.

Hahmoista löytyy moniulotteisuutta.

Ursula Salo luo näyttämölle määrätietoisen Karinan, naisen, joka ajattelee tietävänsä, kuinka elämää kuuluisi elää. Pihla Penttisen esittämä Pia taas on boheemi, kehollaan vahvasti reagoiva ja itsekeskeinen.

Risto Kaskilahden näyttelemä Kai on ikipositiivinen ja antaa muille tukensa, mutta tuppaa unohtamaan itsensä siinä sivussa. Carl-Kristian Rundmanin reppana Tommi ei erota omia halujaan ympäröivän yhteiskunnan haluista.

Kun näitä hahmoja katsoo näyttämöllä, heihin pystyy samastumaan. Tuollaisiahan me ihmiset olemme.

Käännösnäytelmien esittämisessä tulee usein vastaan kulttuuriin sidottuja ongelmia. Niitä joko ratkotaan vaihtelevalla menestyksellä tai jätetään kokonaan ratkaisematta.

Tässä tapauksessa aihe on universaali. Yhdysvaltalainen käsikirjoittaja Donald Margulies käsittelee ihmissuhteita tekstissään tarkkanäköisesti. Aleksi Milonoff on onnistunut kääntämään näytelmätekstin varsin sujuvasti. Kiitosta täytyy antaa siitä, että myös hahmojen nimet on suomennettu.

Siikanderin ohjauksessa ilo ja suru vuorottelevat rytmikkäästi. Huumori on lämmintä. Parin tunnin aikana löytyy kosketuspinta tosielämään. Katsoja saa lopulta pikkuisen enemmän kuin lähti hakemaan.

Teoksen voi ottaa pelkkänä parisuhdedraamana tai sitten sen teemoja voi lähteä tutkimaan laajemmin.

Parisuhde kun heijastuu muihin ihmissuhteisiin ja ihmissuhteet yhteiskuntaan. Etukäteen ei voi tietää, miten monia omat valinnat lopulta koskettavat.