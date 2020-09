Kanye West haluaisi ilmeisesti ostaa teostensa masterlevyt Universal-levy-yhtiöltä.

Maailmankuulu muusikko, tuottaja ja lenkkitossutehtailija, räppäri Kanye West julkaisi Twitterissä noin tunnin sisällä yli sata viestiä keskiviikkoiltana Suomen aikaa.

Yhdessä niistä West virtsaa Grammy-palkinnon päälle.

Toisessa West syytti Forbes-talouslehden sisältöjohtajaa (toisin sanoen päätoimittajaa) Randall Lanea valkoisen ylivallan kannattajaksi.

Mitään syytä syytökselle West ei antanut. Aiemmin tänä vuonna West kuitenkin arvosteli Forbesia, kun West ei ollut mukana lehden vuosittaisessa miljardöörilistauksessa. Forbesin mukaan West lähetti huhtikuussa toimitukseen tekstiviestejä, joissa hän syytti Forbesia osaksi mediaryhmittymää, joka yrittää nujertaa narratiivin Westistä omin avuin menestyneenä ihmisenä Westin rodun takia.

Vähän tämän jälkeen Westin edustajat toimittavat Forbesille dokumentit, joiden perusteella Westiä voi kutsua miljardööriksi.

Samassa keskiviikkoisessa syytösviestissä West julkaisi myös Lanen puhelinnumeron, ”jos yksikään faneistani haluaa soittaa”. West siis doksasi Lanen eli jakoi luvattomasti toisen henkilökohtaisia tietoja julkisuuteen.

Twitter poisti viestin alle puolessa tunnissa, koska se rikkoi palvelun sääntöjä.

Näiden kohokohtien lisäksi West jakoi tunnin sisällä yli sadan viestin verran väitettyjä levysopimuksiaan Universal Music Groupin kanssa, sivu kerrallaan. HS ei ole voinut varmistaa sivujen aitoutta.

Westin mukaan hänellä on kymmenen eri sopimusta Universalin kanssa.

”Haluan maailman jokaisen juristin tarkistavan nämä”, West kirjoitti.

Ennen dokumenttien julkaisua West kertoi aikovansa tavata Vivendin johtoa asiaan liittyen. Vivendi on ranskalainen mediakonglomeraatti, joka omistaa 90 prosenttia Universal-levy-yhtiöstä.

Levysopimusskismasta West viestitti aiemmin keskiviikkona Suomen aikaa. West ilmoitti, että hän haluaisi ostaa omien teostensa masterlevyt Universalilta. Westin mukaan hänen allekirjoittamansa sopimukset kuitenkin tekevät asiasta hankalan.

”BLACK MASTERS MATTER”, West julisti.

Muutamassa viestissä West viittasi myös poptähti Taylor Swiftin samankaltaiseen kiistaan masterlevyistä. Yhdessä viestissä vaikuttaa olevan Kanyen neuvonantajan arvio, jonka mukaan Westin masterlevyt maksaisivat paljon enemmän kuin Swiftin.

Väite on kiistanalainen. Swift on on muusikkona kaupallisesti selvästi menestyneempi kuin West.

Pari päivää aiemmin tällä viikolla West alkoi lähettää twiittejä, joissa hän vastusti yhteistyötä niin Sonyn kuin Universalin kanssa. Yhdessä viestissä hän syytti musiikkiteollisuutta ja koripallosarja NBA:ta nykypäivän orjalaivoiksi.

”Minä olen uusi Mooses”, West ilmoitti.

West tunnetaan yleisesti niin levyistään, jumaluuskompleksistaan kuin tempauksistaan.

West on viimeisen kolmen vuoden aikana kertonut avoimesti, että hänellä on diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö.