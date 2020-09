Kauhuelokuva ammentaa orjuudesta ja intersektionaalisuudesta, mutta uhkaa jäädä väkivaltafantasiaksi.

Kauhu

Antebellum

Ohjaus Gerard Bush, Christopher Renz. Pääosissa Janelle Monáe, Jena Malone, Eric Lange. 106 min. K 16. ★★

Kauhugenressä käsitellään nyt rasismia. Get Out -elokuva ja Lovecraft Country ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten toiseuden pelosta syntyy karmivia tarinoita.

Antebellumin lähtöidea on hyvä, mutta se jää ulkokohtaiseksi yritykseksi.

Elokuva alkaa Yhdysvaltojen etelässä eläneen kirjailijan William Faulknerin sanoilla: ”Menneisyys ei ole kuollut. Se ei ole edes menneisyyttä.” Osuva sitaatti elokuvalle.

Eden (Janelle Monáe) on orjana kuritusplantaasilla, jossa valkoiset ovat sadistisia ja väkivalta julmaa.

Elokuva ei ota alussa mihinkään mitään näkökulmaa. Juuri kun kaiken yksitasoisuus alkaa käydä sietämättömäksi, asetelma muuttuu.

Tässä kohtaa tulee elokuvan keskeinen yllättävä juju, jota en paljasta. Ilman sitä Antebellumista ei nimittäin jää käteen oikein yhtään mitään. Sanottakoon vain se, että 1800-luvun orjaplantaasi kytketään nykyaikaan.

Juju on sinällään oivaltava. Nykyajan keskustelu intersek­tionaalisuudesta ja mustien naisten äänen kuulumisesta amerikkalaisessa yhteiskunnassa esitetään nopein ja terävin ottein.

Kysymys äänestä, sen vaimentamisesta ja lopulta väkivallasta on nyt ajankohtaisempi kuin aikoihin. Valitettavasti.

Antebellum ei kuitenkaan tuo keskusteluun mitään lisää. Teeman yhteys väkivaltaan jää pinnalliseksi. Elokuva sanoo, että mustien sorto on osa Yhdysvaltojen dna:ta ja että viha on vain pelkoa. Mutta nämä totuudet sanotaan selkeämmin kuin näytetään.

Antebellum ei anna ymmärrystä eikä oikein herätä empatiaakaan, lähinnä vastenmielisyyttä. Se on aina riski kauhugenressä. Elokuvassa kaikki uhkaa jäädä väkivaltafantasian ja siihen vastaavan kostofantasian tasolle.

Se on sääli, sillä asetelma, se juju, on kieron ovela. Myös aihe on ajankohtainen ja tärkeä.

Gerard Bushin ja Christopher Renzin esikoiselokuva on tämän ajan kauhuleffa, kuva siitä rasistisesta jännitteestä, joka purkautuu nyt viikoittain Yhdysvalloissa. Elokuvan pintapuolisuus ja analyysin typistyminen verenvuodatukseksi on ehkä tekijöiden tahtomatta myös kuva siitä, miksi tilanne on niin kivuliaan vaikea.