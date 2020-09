Charles Dickensin klassikkoromaani on tiivistetty kahden tunnin elokuvaksi, jossa liikutaan sattumuksesta toiseen kuin parhaimmissa mykkäelokuvissa.

Draamakomedia

David Copperfieldin elämä ja teot, ohjaus Armando Iannucci. Pääosissa Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi, Ben Whishaw. Pituus 119 min. K12. ★★★★

Mestarillisen mustan komedian Stalinin kuoleman ympärillä sattuneista tositapahtumista (The Death of Stalin) ohjannut ja pääkäsikirjoittanut Armando Iannucci on tällä kertaa tehnyt jotain aivan muuta kuin mustaa: elämäniloa, kirkkaita värejä, uskomattomia vaatteita ja seikkailuja, jotka vievät ajatukset oman lapsuuden ja nuoruuden kultaisiin ja karmeisiin hetkiin.

Näiden lisäksi David Copperfieldin elämä ja teot (The Personal History of David Copperfield) on oodi kielen voimalle ja mielikuvitukselle, niin kuin myös romaani, johon elokuva perustuu.

Elokuva on sovitus Charles Dickensin romaanista David Copperfield, joka on kenties kaikkein klassisin autofiktiivinen romaani. Se on fiktiivisen henkilön nimeltä David Copperfield elämäkerta, mutta monissa kohdin Copperfieldin elämä peilaa suoraan Dickensin elämää. Tarun ja toden sekoituksesta paljastuu tärkein yhteys Copperfieldin ja luojansa Dickensin välillä: rakkaus kieleen, sen ilmaisuvoimaan.

Iannucci on paljastunut aiemmissa luomuksissaan samankaltaiseksi englanninkielisen ilmaisun voimahahmoksi. Oma suosikkini Iannuccin sutkautuksista on Politiikan nappulassa (The Thick of It), kun Peter Capaldin näyttelemä Malcolm Tucker vastaa toimistonsa oven koputukseen lauseella ”come the fuck in or fuck the fuck off”.

Aivan yhtä upeaa yksittäistä sutkautusta ei David Copperfield -elokuvassa ole, mutta täynnä niitä se on. Niin täynnä, etteivät suomenkieliset tekstit pysy perässä.

Iannucci on yhdessä pitkäaikaisen käsikirjoittaja-apurinsa Simon Blackwellin kanssa luonut yli 700-sivuisesta romaanijärkäleestä kahden tunnin mittaisen elokuvan, joka pysähtyy eri paikoissa vain siksi aikaa että on jälleen lähdettävä. Haukotella ei ehdi, tahti on kuin parhaimmissa toimintaelokuvissa.

Tai ehkä pikemminkin parhaimmissa mykkäelokuvissa. Esimerkiksi lähes kaikki kohtaukset herra Micawberin (Capaldi) kanssa ovat taiten tehtyä slapstickia. Kun velkojat nappaavat ensin pöydän päällä lojuvan kellon ikkunan kautta ja käärivät sen jälkeen mattoa mukaansa kynnyksen raosta niin, että maton päällä oleva lapsi uhkaa lähteä mukaan, ollaan Charlie Chaplinin ja Buster Keatonin parhaiden teosten vanavedessä.

David Copperfield on tämän elokuvasovituksen mielestä ensisijaisesti komedia.

Herra Dick (Hugh Laurie) ja Betsey Trotwood (Tilda Swinton) avustavat vaikeuksiin joutunutta David Copperfieldia (Dev Patel).­

Capaldi tekee roolissaan jälleen kerran loistotyötä, mutta niin tekevät monet muutkin: Ben Whishaw hämäräheppu Uriah Heepinä jää mieleen, Hugh Laurie mielenterveysongelmaisena herra Dickinä on yhtä sympaattinen kuin Laurien muinoin näyttelemä Bertie Wooster, Benedict Wong hyväntahtoisena juoppona herra Wickfieldinä saa hymyilemään, Rosalind Eleazar tekee vakuuttavan debyyttielokuvaroolin Agnes Wickfieldinä, Tilda Swinton on jälleen kerran lähes varastamassa koko show’n, nyt Davidin tätinä Betsey Trotwoodina, ja Morfydd Clark tekee Davidin ensimmäisestä vaimosta Norasta uskottavan eksentrisen.

Näiden sivuhahmojen kanssa tekee mieli jäädä elämään. Päähuomion vie silti päähahmoa eli David Copperfieldia näyttelevä Dev Patel. Hän kannattelee elokuvaa, ja hänen roolihahmonsa kannattelee sitä myös.

Patelin Copperfield ilmestyy katsomaan omaa syntymäänsä, koska elokuva kertoo omaa elämäänsä kertaavasta Copperfieldistä ja siitä, miten englannin kieli ja mielikuvitus auttavat, vaikka elämä kuinka löisi muuten päähän. David mukautuu muiden odotuksiin hänestä, mutta mieli on vapaa. Kun avioliitto ensimmäisen vaimon kanssa ei ota sujuakseen, Nora tajuaa, ettei sovi tarinaan ja pyytää Davidia kirjoittamaan hänet siitä ulos. David tekee työtä käskettyä. Nora katoaa.

Kyllä, Dev Patel on intialaistaustainen ja näyttelee 1800-luvun Englantiin sijoittuvassa tarinassa. Dickensin mielessä ei varmaankaan ollut Patelin näköinen ihminen, kun hän kuvitteli David Copperfieldin eli monin osin itsensä elämää. Mutta mitä sitten? Alkuperäinen tarina on fiktiota, ja vaikka se olisi faktaa, sen saisi sovittaa miten sovittaja lystää.

Iannucci on tehnyt värisokeaa roolittamista, minkä toivoisi yleistyvän, ellei sitten nimenomaisena tarkoituksena ole tehdä inhorealistista historiallista epookkia. Muussa tapauksessa niin vanhat kuin uudet tarinat ovat tarinoita, ja kuvitella voi mitä tahansa. Ne kuuluvat aivan kaikille, kielellä voi tehdä mitä vain.

Tarinoiden tulkinta kuuluu myös kaikille. Iannuccin version David Copperfieldistä voi Patelin roolisuorituksen kautta nähdä myös tarinana maahanmuuttajasta, joka rakastaa uuden asuinmaansa kieltä niin paljon, että kun hän lopulta useiden mutkien ja vaikeuksien kautta oppii käyttämään sen koko ilmaisuvoimaa, häntä ei pysäytä enää mikään.