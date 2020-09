Kriitikoiden rakastama Waves on tyylikokeilu, värin ja musiikin juhlaa. Ohjaaja kutsuu sitä myös rakkauskirjeeksi Floridalle.

Ensimmäinen kuva kertoo heti paljon. Nuori pari ylittää autolla helteistä siltaa. Kamera pyörii akselinsa ympäri, autostereoissa soi Animal Collectiven höperösti vaappuva kesäkappale FloriDada. Kaikki on turkoosia, purppuraa ja petollisen täydellistä.

Autoa ajaa Tyler (Kelvin Harrison), 17-vuotias lukiolainen ja painijalupaus, joka yrittää täyttää hypermaskuliinisen isänsä (Sterling K. Brown) mahdottomilta tuntuvat odotukset. Pelkääjän paikalla istuu Tylerin tyttöystävä Alexis (Alexa Demie).

Pari on kaunis ja suosittu, mutta pinnan alla kuplii. Alexis on ehkä raskaana, Tyler napsii revähtäneeseen olkapäähänsä kipulääkkeitä. Hän ei uskalla kertoa kivusta isälle, joka puskee poikaa viemään kehonsa ääri­rajoilleen.

Trey Edward Shultsin ohjaama ja käsikirjoittama Waves käsittelee isoja teemoja – maskuliinisuutta, surua, sosiaalista me­diaa, Yhdysvaltoja – kahden nuoren kautta. Toinen on Tyler, toinen tämän pikkusisko Emily (Taylor Russell), joka painii oman surunsa kanssa.

Kyseessä on yksi vuoden 2019 kehutuimmista amerikkalaisista draamoista, mutta myös riskaabeli tyylikokeilu, jolta isot palkintoehdokkuudet menivät sivu suun. Siksi elokuva ei saanut teatterilevitystä Suomessakaan, ja ensi-ilta on nyt Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla.

Ohjaaja Shults ja päätähti Harrison kertoivat Helsingin Sanomille Lontoossa viime joulukuussa miehen malleista, surusta, toivosta – ja musiikista.

Ohjaaja Trey Edward Shults (kesk.) yhdessä Waves-elokuvan pääosanesittäjien Taylor Russellin ja Kelvin Harrison Jr:n kanssa Mill Valley -elokuvafestivaaleilla Kaliforniassa lokakuussa 2019.­

Trey Edward Shultsin edellinen elokuva It Comes at Night, jossa Harrison myös näytteli, oli kylmä tutkielma rapisevasta ihmisyydestä apokalypsin keskellä. Se ja Shultsin vanhempien talossa kuvattu perhedraama Krisha (2015) jättivät kurjan olon, sillä niiden käsitys ihmisistä ei ollut järin mairitteleva.

Wavesissakin tapahtuu ikäviä asioita, mutta päällimmäinen tunne on toivo.

Shults, 31, sanoo elokuvien heijastavan hänen henkistä tilaansa. Suomessakin teatterikierroksen saanutta It Comes at Nightia kirjoittaessaan hän suri isänsä kuolemaa, ja se näkyi loppu­tuloksessa.

”Wavesin ensimmäinen puolisko muistuttaa aiempia elokuviani, mutta onnistuin nyt puskemaan sen läpi ja löytämään paranemista sekä kasvua.”

Pimeän ja harmaan It Comes at Nightin jälkeen Waves todella sykkii eloa. Se sijoittuu texasilaisen Shultsin nykyisille kotiseuduille Floridaan. Kuvissa on palmuja, trooppisia värejä, neonvaloja ja korventavaa kuumuutta. Drew Danielsin kamera liikkuu villisti ja sulavasti, kuvasuhde vaihtuu pariinkin otteeseen.

Ilmiasu tuo mieleen vaikkapa Barry Jenkinsin Moonlightin, Wong Kar-wain In the Mood for Loven ja Harmony Korinen Spring Breakersin.

”Joillekin elokuvan visuaalisuus on liikaa, mutta me halusimme olla rehellisiä päähenkilöille. He ovat teinejä, ja siinä iässä ihminen tuntee paljon”, Shults sanoo.

Hän halusi myös tehdä oikeutta Floridalle, josta on tullut hänelle rakas kotipaikka.

”Kaupunkien sisällä on kokonaisia maailmoja. Erilaisia ihmisiä, yhteiskuntaluokkia, villieläimiä, maisemia.”

Shults korostaa värien ja popkappaleiden merkitystä tarinalle. Wavesin näyttelijöille lähetetty käsikirjoitus oli täynnä linkkejä kohtausten taustalle ajateltuihin kappaleisiin, ja eri jaksot oli maalattu eri värein.

Ääniraidalla kuullaan tuttua popmusiikkia muun muassa Kanye Westiltä, Frank Oceanilta, Asap Rockylta, Tame Impalalta ja Tyler, the Creatorilta. Lisäksi Trent Reznor ja Atticus Ross sävelsivät elokuvaan musiikkia.

Shults on sanonut, että elokuvan tarinan voi lukea pelkästään siinä soivasta musiikista.

Wavesin tekeminen käynnistyi pitkillä keskusteluilla isistä, perheistä, kasvukivuista ja rakkaudesta.

Ohjaaja Shults kirjoitti Tylerin hahmon Kelvin Harrisonille ja he hioivat käsikirjoitusta yhdessä. Shults kertoi rakkaasta isäpuolestaan ja etäiseksi jääneestä biologisesta isästään. Harrison puhui nuoruutensa kasvukivuista ja isästä, jota hän ihaili, mutta jonka vaatimuksia hän ei osannut täyttää.

Näistä kokemuksista syntyi elokuvan isä Ronald, joka sanoo pojalleen Tylerille heti elokuvan alussa, ettei heillä ole varaa ”keskinkertaisuuden luksukseen”. Ronald on kovettanut itsensä ja hilannut perheensä kovalla työnteolla vauraaseen keskiluokkaan.

”Ronald kasvattaa lastaan pelon kautta. Hän on musta mies maassa, jossa ihonväri on lyöty maahan ja tuhottu ennen kuin ehdimme juhlistaa sitä”, Harrison selittää.

”Mutta hän ei tajua, että hänen tekemänsä uhraukset ovat mahdollistaneet sen, että Tylerin voisi antaa kasvaa rauhassa.”

Waves kuvaa miehistä puhumattomuuden kulttuuria, joka periytyy sukupolvelta toiselle. Tyler käy koulussa, painaa vastustajiaan tatamiin painitreeneissä, nostelee käsipainoja isänsä vahtiessa ja purkaa sitten paineensa alkoholiin, lääkkeisiin ja pornoon.

25-vuotias Harrison puhuu niin paljon, että tee saa jäähtyä pöydällä. Muusikkoperheeseen New Orleansissa syntynyt näyttelijä on isolle yleisölle vieraampi nimi, mutta hän on päässyt jo työskentelemään Kristen Stewartin, Laura Dernin ja Naomi Wattsin kaltaisten tähtien rinnalla.

Harrison kritisoi sosiaalista mediaa (”voin päättää miten minut nähdään, ja se on vaarallinen voima!”), selittää omia metodejaan (”halusin näytellä Tylerin ’sotkuisesti’, koska 17–18-vuotiaat ovat sotkuisia”) ja ylistää Shultsia (”hän on aidosti kiinnostunut siitä, millaiseksi hahmoksi voin kehittyä”).

Kysyn maskuliinisuudesta.

”Trey sanoo ettei hän halunnut Wavesilla kommentoida toksista maskuliinisuutta, mutta mielestäni hän teki juuri niin”, Harrison sanoo ja nauraa.

Hän sanoo olevansa sinut oman maskuliinisuutensa kanssa ja oppineensa jo nuorena, ettei halua laittaa itseään lokeroon. Nyt nuoret miehet kertovat hänelle, kuinka he ovat Wavesin nähtyään halunneet soittaa isälleen tajuttuaan, ettei heidän tarvitse mukautua muiden odotuksiin.

”Olen kiinnostunut rooleista, jotka saavat minut tajuamaan, kuinka me kaikki olemme ihmisiä ja painimme päivittäin saman paskan kanssa”, Harrison sanoo.

”Siksi me teemme elokuvia. Että voimme olla elokuvissa yhdessä, kokea samoja asioita ja löytää toisemme.”

Waves kuuluu Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin ohjelmaan. Se esitetään Kinopalatsissa 19.9. klo 18.15 ja 23.9. klo 10.45, Kino Reginassa 20.9. klo 18.15 sekä Bio Rexissä 25.9. klo 15.15.