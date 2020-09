Tom of Finland -näyttely avataan Japanissa kahden vuoden yrityksen jälkeen – eroottiset kuvat kohtasivat vastustusta, sillä homoseksuaalisuus on maassa tabu

Touko Laaksosen eroottisia mieskuvia pidettiin Japanissa liian riskialttiina.

Kansainvälisesti tunnetun suomalaistaiteilijan Tom of Finlandin eli Touko Laaksosen (1920–1991) teoksia saadaan perjantaina 18. syyskuuta vihdoin esille myös Japaniin, kertoo The Guardian. Näyttelyn matkassa on ollut mittavia mutkia, jotka näyttivät ajoittain ylitsepääsemättömiltä, kertoo näyttelyn järjestäjä, kuraattori Shai Ohayon.

Näyttelytilaa kaksi vuotta etsinyt Ohayon kertoo The Guardianille, ettei yksikään galleria, museo tai julkinen tila Tokiossa innostunut Laaksosesta ja tämän aistillisista ja eroottisista mieskuvista.

”En edennyt mihinkään ja olin jo luovuttamassa”, Ohayon kertoo. Hänen yhteydenottoihinsa ei vastattu tai niistä kieltäydyttiin.

Touko Laaksonen eli Tom of Finland vuonna 1984.­

”Eräs henkilö sanoi Laaksosen teosten olevan ’liian homoja’. Toiset olivat kiinnostuneita, mutta pitivät näyttelyn järjestämistä liian riskialttiina.”

Ei edes Tom of Finland -säätiön, Suomen Tokion-suurlähetystön tai Suomen Japanin instituutin tuki tuntunut auttavan asiaa. Ohayonin mukaan vastustus kertoi japanilaiseen kulttuuriin sisältyvästä vaikeudesta hyväksyä homokulttuurin kuvauksia, huolimatta maan omasta eroottisen taiteen perinteestä.

Tom of Finland -säätiön sivulla kerrotaan, että homoseksuaalisuus on ollut aiemmin historiassa hyvinkin hyväksyttyä ja tavallista japanilaisessa kulttuurissa. Miesten väliset suhteet olivat hyväksyttyjä niin luostariyhteisöissä kuin Kabuki-teatterissakin, ja miesprostituoidut olivat normaali ilmiö.

Suvaitsevaisuuden aikakausi jatkui satoja vuosia, mutta kun Japani alkoi 1900-luvulla länsimaistua, homoseksuaalisuudesta tuli yhteiskunnassa tabu.

Laaksosen 100-vuotisjuhlavuotta juhlistava näyttely Reality and Fantasy: the World of Tom of Finland on esillä Parcon Gallery X:ssä Tokiossa 18.9.–5.10. Näyttelyssä on esillä kolmekymmentä teosta Laaksosen uran varrelta.

Suomen Tokion-suurlähetystön mukaan näyttelyn oli tarkoitus avautua jo huhtikuussa Laaksosen 100-vuotissyntymän alla, mutta koronapandemia siirsi avautumista.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös muun muassa asiantuntijaluentoja sekä elokuvanäytöksiä.

”Olen niin innoissani ja onnellinen siitä, että tämä vihdoin tapahtuu”, Ohayon sanoo The Guardianille. ”Se, että niin moni vastusti näyttelyä teki siitä vielä paljon merkittävämmän.”

Tom of Finland Foundation muistiuttaa, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Tom of Finlandin teoksia on esillä Japanissa.