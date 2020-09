Sarjan tekijät ovat ymmärtäneet, että asiapodcast voi olla muutakin kuin puhuvia päitä.

Maailma on täynnä kertomuksia. Jokaisella yrityksellä on nykyään tarina. Politiikkaa tehdään tarinoilla, tuotteita myydään tarinoilla, sosiaalisen median yhteisöjä rakennetaan tarinoilla... Tässä kaikessa on vaaransa, jos emme tunnista, että meihin yritetään vaikuttaa.

Kuuden tutkijan ryhmä perkasi kriittisesti tarinataloutta Koneen Säätiön rahoittamassa Kertomuksen vaarat -hankkeessa vuosina 2017–20. Iira Halttusen, Saara Harjun ja Silvia Hosseinin kahdeksanosainen podcast haastattelee hankkeen tutkijoita narratiivin sudenkuopista niin so­siaalisessa mediassa, markkinoinnissa, autofiktiossa kuin hyvinvointivaltiossakin.

Tarina ymmärretään podcastissa hyvin laajasti. Keskustelu laajenee myös käsittelemään maailmaa tarinan ympärillä. Akateeminen sivumaku nousee pintaan hetkittäin, vaikka tutkimuksen popularisointi onnistuukin enimmäkseen.

Tekijät ovat ymmärtäneet, että asiapodcast voi olla muutakin kuin puhuvia päitä. Dramatisoidut osuudet, hyvä rytmi ja Jussi Liukkosen äänisuunnittelu saavat asian rullaamaan.

