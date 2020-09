Kuka? Armando Iannucci

■ Armando Iannucci on käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja. Hän on Britannian kuuluisimpia satiirikkoja.

■ Iannucci syntyi Skotlannin Glasgow’ssa vuonna 1963. Hänen vanhempiensa juuret ovat Italiassa.

■ Iannucci tunnetaan muun muassa poliittisesta tv-komediasarjasta Politiikan nappula (The Thick of It, 2005–2012). Sarjan hahmoihin pohjautuu pitkä elokuva In the Loop – Silmukka kiristyy (2009).

■ Hänen luomuksiinsa kuuluu myös brittiläisiä televisiotähtiä parodioiva hahmo Alan Partridge.

■ Amerikkalaiselle HBO-kanavalle Iannucci on kirjoittanut poliittista komediasarjaa Veep (2012–2015) sekä scifi-komediaa Avenue 5 (2020).

■ Iannuccin elokuva Stalinin kuolema (The Death of Stalin, 2017) kiellettiin Venäjällä.

■ Vuonna 2019 valmistunut elokuva David Copperfieldin elämä ja teot (The Personal History of David Copperfield) on ollut arvostelumenestys.