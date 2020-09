Kohua herättänyt näyttämöversio Kaikki äidistäni -elokuvasta on auttamattomasti vanhentunut: Tarina saa Kansallisteatterissa kauniin mutta kylmäksi jättävän tulkinnan

Kansallisteatterin lavalla nähtävä näyttämöversio Pedro Almodóvarin tarinasta ei löydä tietään katsojien luokse. Teos olisi kaivannut vahvempaa sisällöllistä sanomaa.

Kaikki äidistäni, Suomen kantaesitys 16.9. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Näytelmän käsikirjoitus Pedro Almodóvarin elokuvan pohjalta Samuel Adamson, suomennos Reita Lounatvuori, lavastus Kati Lukka, pukusuunnittelu Tarja Simone, valosuunnittelu Kalle Ropponen, äänisuunnittelu Esa Mattila, videosuunnittelu Pyry Hyttinen, naamioinnin suunnittelu Jari Kettunen, ohjaus Anne Rautiainen, rooleissa Anna Airola (TeaK), Kristiina Halttu, Katariina Kaitue, Aksa Korttila, Petri Liski, Pirjo Luoma-aho, Tuomas Nilsson (TeaK), Annika Poijärvi, Janne Reinikainen ja Karim Rapatti (TeaK). ★★★

Tuleeko esitystä vai ei?

Tämä viime päivien tosielämän problematiikka Kansallisteatterin ensi-illan ympärillä on luontevasti jo valmiiksi käsikirjoitettu Pedro Almodóvarin Kaikki äidistäni -elokuvaan (Todo sobre mi madre, 1999) sekä siitä tehdyn näyttämöversion sisään.

Kun tarinassa esitetyn Tennessee Williamsin Viettelyksen vaunun esiintyjä ei pääse lavalle päihtymyksensä takia, joutuu yleisölle tämän kertomaan yksi esityksen kiistanalaisista keskushenkilöistä, Agrado. Nyt Agradon kuuluisa monologi saa lisää painoa ja lisäsanoitusta: muistutetaan että ollaan teatterissa, on tapahtunut inhimillinen virhe.

Almodóvarin tiheitä intertekstuaalisia viitteitä sisältävässä tarinassa riittää kulmia, joista ottaa kiinni: äitiys, naisten välinen ystävyys ja voima niin elämää kuin tarinaa luovina dynamoina, teatteri, jäljittely, kuolema, tuhoava ja korjaava rakkaus.

Tarinassa elintensiirroista vastaava sairaanhoitaja ja yksinhuoltaja Manuela (hieman ­nyanssittomaksi jäävä Annika Poijärvi) menettää teini-ikäisen poikansa Estebanin, kun tämä jää auton alle yrittäessään saada nimikirjoitusta ihailemaltaan näyttelijättäreltä. Viimeisenä lupauksenaan pojalleen Manuela lähtee etsimään tämän kadonnutta isää. Tarina toisintaa nokkelasti Joseph L. Mankiewiczin teatterin maailmaan sijoittuvan elokuvan Kaikki Eevasta (1950) juonta.

Samuel Adamsonin näyttämöversio Almodóvarin tarinasta vuodelta 2007 on kuitenkin jo auttamattomasti vanhentunut. Suuret teemat toki pitävät, mutta yksityiskohdissa on epäuskottavaa horjuntaa. Esimerkiksi nykyään hiv ei ole automaattisesti kuolemantuomio. Horjuntaa on myös ennakkoon kohua aiheuttaneen Agradon (Janne Reinikainen) hahmon määrittelyssä.

Agrado, tarinassa harjoitellun Viettelyksen vaunun Blanchen miehiltä jatkuvasti turpaansa saava toisinto, kertoo olevansa transvestiitti. Onneksi teatterissa voi kasvattaa sanojen ja tekojen välistä ristiriitaa, mikä enempää paljastamatta pelastaa asiassa jotain, muttei kaikkea. Arvailujen varaan jää, kuinka paljon muutoksia tekstiin olisi sopimusten puitteissa edes ollut mahdollista tehdä.

Adamsonin version suurin kerronnallinen ero elokuvaan on kirjailijaksi tulemisesta haaveilevan Esteban-pojan tuominen kertojan rooliin äitinsä tarinassa. Esteban kirjoittaa äidin tarinaa Kaikki Eevasta -elokuvan pohjalta, mutta siinä missä elokuvan Eeva on tuhoava, äiti-Manuela on koossapitävä, rakkauttaan jakava hahmo.

Ohjaaja Anne Rautiainen ja valosuunnittelija Kalle Ropponen ovat rakentaneet näyttämölle estetisoivan, sumuisten ja sateisten kuvien alakuloisen Barcelonan, joka muistuttaa elokuvien maailman hämärää, eskapismiin kutsuvaa kohtua.

Sitä on kaunista katsoa, mutta Almodóvarille tyypillinen lämpö ja energia puuttuu, vaikka esitys toisintaa muuten elokuvaa liiankin uskollisesti. Kaiken yllä leijuu kuoleman uhka, äidit itkevät kuolleita poikiaan, kuten Federico Garcia Lorcan Veren häissä.

Ohjauksen estetisoivan lähestymistavan olisi suonut saavan rinnalleen vahvempaa sisällöllistä sanomaa.

Äidiksi päätyvä nunna Rosa (pirteä Aksa Korttila) tuo tarinaan almodovarilaista kieroa huumoria, Katariina Kaitueen näyttelijätär Huma on diivojen diiva, Kristiina Halttu laulaa jumalaisesti ja Janne Reinikainen löytää Agradoonsa loppua kohden traagista syvyyttä.

Nauru kuitenkin kuolee huulille liian usein, pitkälle estetisoitu esitys ei löydä suurella näyttämöllä tietään rampin yli, lähelle katsojaa.

Teatteri ei ole erillinen saarekkeensa. Tässä kohtaa ympäröivä todellisuus ja keskustelu vaikuttaa vastaanottoon.