Huutokaupat

Huutokaupassa myytiin myös teini-ikäisen Tupac Shakurin rakkauskirjeitä.

The Notorious B.I.G.:n käyttämä muovikruunu esillä Sotheby’sin huutokaupassa New Yorkissa syyskuussa 2020. Taustalla Barron Claibornen ”King of New York” -kuva The Notorious B.I.G.:stä.­

Kaikkien aikojen parhaimpiin rap-artisteihin usein luettavan The Notorious B.I.G.:n eli Christopher George Latore Wallacen käyttämä muovikruunu myytiin tällä viikolla Sotheby’sin huutokaupassa lähes 600 000 dollarin eli yli 500 000 euron hinnalla.

Notorious B.I.G. käytti kruunua poseeratessaan valokuvaaja Barron Claibornea varten. ”King of New York” -kruunupäävalokuvat otettiin vain kolme päivää ennen kuin Notorious B.I.G. ammuttiin ohi ajavasta autosta vuonna 1997. Murha on yhä selvittämättä.

Huutokaupan kuvauksen mukaan muovikruunu on koristeltu värillisillä muovitimanteilla, ja sen ovat signeeranneet niin Notorious B.I.G. kuin Claiborne. Sisäpuolella on jäljellä vaahtopehmusteen rippeet, yksi kruununkärki on poikki ja kruunussa on ”jonkin verran tavallista pientä kulumaa ja jälkiä”.

Sotheby’s oli arvioinut kruunun myyntihinnaksi 200 000–300 000 dollaria. Lopullinen hinta oli siis kaksinkertainen arvioon verrattuna.

Alun perin muovikruunu maksoi vain kuusi dollaria, kruunun kuvauksia varten ostanut Claiborne kertoi The New York Postille.

Muovikruunu oli osa Sotheby’sin historian ensimmäistä hiphop-muistoesineiden huutokauppaa. Notorious B.I.G.:n kruunun lisäksi huutokaupassa myytiin muun muassa teini-ikäisen Tupac Shakurin rakkauskirjeitä. 22 kirjeen nippu myytiin noin 76 000 dollarin eli noin 64 000 euron hintaan.

Käyttämätön, alkuperäisissä muovikelmuissaan oleva 12-tuumainen vinyylikopio Rammellzeen ja K-Robin kappaleesta Beat Bop vuodelta 1983 myytiin 126 000 dollarilla eli noin 106 000 eurolla.

Myyntihinta ylitti arvioidun 3 500 dollarin maksimihinnan 36-kertaisesti. Jean-Michel Basquiat’n kansitaiteella varustettua alkuperäistä painosta tehtiin vuonna 1983 vain 500 kappaletta. Kyseisen painoksen kopioita pidetään yleisestä rap-vinyylien ”Graalin maljoina”.