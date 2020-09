Onnittelukorttiyritys saa myydä jatkossakin Banksyn teoksella koristettua korttia.

Taiteilija Banksy on hävinnyt kiistan yhden tunnetuimman teoksensa tekijänoikeuksista onnittelukorttiyritykselle, kertoo muun muassa BBC.

Nimillä Rage, the Flower Thrower tai Love is in the Air tunnetussa teoksessa naamioitunut palestiinalainen mielenosoittaja heittää kukkakimppua. Teos ilmestyi Jerusalemiin tien varrella olevaan seinään vuonna 2005 sen jälkeen, kun kaupungissa järjestetyn homoparaatin osallistujien kimppuun oli hyökätty.

Yorkshireläinen Full Colour Black -yritys haastoi taiteilijan oikeudet kuvaan viime vuonna. Euroopan Unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) syyttää Banksya ”epäjohdonmukaisesta” toiminnasta tämän yrityksessä puolustaa tekijänoikeuttaan.

Banksyn todennusyritys Pest Control haki vuonna 2014 rekisteröintiä kuvalle ”tekstittömänä tavaramerkkinä”. Taiteilijat käyttävät usein tekijänoikeuslakia suojellakseen teoksensa jäljitelmiltä, mutta laki vaatii taiteilijaa paljastamaan varjellun henkilöllisyytensä – johon henkilöllisyyttään tarkoin varjeleva Banksy ei suostunut.

Full Colour Black pyysi viime vuonna EU:ta kiistämään Pest Controlin pyrkimyksen hakea teokselle tavaramerkkiä.

Jotta tavaramerkki olisi voimassa, omistajan on myytävä kyseistä kuvaa käyttäviä tuotteita. Banksy vastasi Full Colour Blackille avaamalla Lontooseen pop-up-myymälän Gross Domestic Product.

Tämän oli tarkoitus osoittaa hänen käyttävän tavaramerkkiään aktiivisesti kauppatavaroidensa tekemiseen ja myymiseen.

Viranomaisten mukaan Banksy kuitenkin avasi myymälän vain kiertääkseen lakia ja totesi, että hakemus oli tehty ”huonoin aikein”.

Tällä hetkellä Full Colour Black myy Banksyn teoksella koristettua korttia 2,99 punnalla (3,27 euroa).