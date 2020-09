Svenska Teatern peruu kaikki Maija Poppanen -musikaalin näytökset ensi keväältä, yli 60 ihmistä menettää työt: Tämä on vasta alkua suurtuotantojen siirtämiselle, uskoo johtaja

Syksyn 26 näytöstä esitetään Svenska Teaternissa suunnitellusti. Muutosten syy on kokoontumisrajoitukset, joiden arvellaan jatkuvan keväälläkin.

Svenska Teatern peruu kaikki Maija Poppanen -musikaalin 94 näytöstä keväältä 2021. Näytökset siirretään syksyyn 2021 ja keväälle 2022.

Tämän syksyn 26 näytöstä esitetään suunnitellusti.

Syynä muutoksiin on koronaviruspandemia ja siitä seuranneet kokoontumisrajoitukset.

”Haluamme turvata teatterin toiminnan pitkäjänteisemmin tämän syys- ja kevätkauden yli. Olemme eläneet niin sanotusti kädestä suuhun rajoituksia koskien”, sanoo teatterinjohtaja Joachim Thibblin.

Maija Poppasen kaltainen suurtuotanto ”vaatii valtavasti ennakkosuunnittelua ja myyntityötä. Riski esittää sitä on liian suuri, jos rajoitukset jatkuvat. [Teatterin] hallitus arvioi, että nyt on tärkeämpää turvata teatterin toiminta tulevaisuudessa”, Thibblin sanoo.

Thibblinin mukaan Svenska Teaternin riskianalyysi on, että pandemiasta johtuvien rajoitusten jatkuminen keväällä on todennäköistä. Riski on liian suuri, jotta toimintaa voisi jatkaa normaalisti.

Nykyisillä katsojarajoituksilla musikaalin esittäminen tarkoittaa tappiota joka näytöksellä.

”Jotta homma pyörisi, meillä pitäisi olla katsomossa 400 ihmistä. Turvaväleineen paikkaluku on meillä nyt 250”, Thibblin sanoi aiemmin tässä kuussa Ylelle.

Svenska Teatern on myös vahvasti riippuvainen turisteista ja varustamoyhteistyöstä, ja nämä kaikki ovat nyt kadonneet, Thibblin kertoo.

Tästä huolimatta teatteri esittää suurtuotantomusikaalia tänä syksynä.

”Teatteri on valmis ottamaan tappion tälle syksylle, jotta turvaamme ohjelmiston ja työpaikat. Näin saamme pidettyä talon auki ja olemme ainakin näillä näkymin vahvoja sitten, kun tämä kriisi toivottavasti on ohi kesään tai syksyyn mennessä.”

Svenska Teatern siirtyy nyt niin sanottuun ”koronaohjelmistoon”. Tammikuussa teatteriin palaa Asko Sarkolan tähdittämä Pappan. Sitä esitetään helmikuun alkuun asti. Kevätkaudella teatteriin palaa myös suosittu The Play That Goes Wrong.

”Tämä toimenpide luo työrauhaa koronakriisin aikana. Sopeutamme normaalin toimintamme kriisiaikaan. Meillä on valtava usko, että ensi syksynä pystymme elämään ilman rajoituksia”, Thibblin sanoo.

Maija Poppasen keväisten esitysten peruuntuminen tarkoittaa, että yli 60 ihmistä menettää työt ensi keväältä.

”Valitettavasti näin on. Se tarkoittaa kaikkia freelancereita, jotka ovat sitoutuneet tuotantoon eli esiintyjiä, artisteja, muusikoita ja muita tuotantokohtaisia työntekijöitä. Musikaalin orkesterissa on useampi miehitys, siksi lukema on niin iso”, Thibblin sanoo.

Tavoitteena on kuitenkin palkata kaikki freelancerit uudelleen, kun musikaali palaa ohjelmistoon syksyllä 2021.

Thibblin kiittelee Suomen hallituksen budjettipäätöksiä siltä osin, että kulttuurin määrärahat pysyvät ensi vuonna entisellä tasolla.

Ylimääräiseen koronakriisirahoitukseen olisi alalla kuitenkin tarvetta, Thibblin sanoo.

”Ne tuet, jotka keväällä valtiolta saatiin, olivat upeita ja hienoja, mutta ne eivät tule kattamaan syksyä. Monen teatterin toiminta tulee olemaan tappiollinen ja jokainen talo tekee tietenkin omat ratkaisunsa omasta taloudesta, taseesta ja riskinottohalusta riippuen.”

Svenska Teatern on ensimmäinen teatteri, joka kertoo näin suurista ohjelmiston muutoksista kevään 2021 osalta.

”Voin kuvitella, että myös muut tulevat siirtämään sellaisia suurtuotantoja, joissa on paljon vierailijoita.”