Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Televisioarvostelu

Antiikin mytologiasta ponnistava supersankari Wonder Woman palauttaa nykyajan erikoistehostetarut alkulähteilleen

Tyttölasten isän näkökulmasta vahva naispuolinen supersankari on enemmän kuin tervetullut. Hilpeää on, että Wonder Womanin ja ”totuuslasson” luoja kehitti myös valheenpaljastimen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Israelilainen Gal Gadot on osuva valinta Wonder Womanin rooliin. Gadot nähdään myös jatko-osassa Wonder Woman 1984, jonka viimeisin ilmoitettu ensi-iltapäivä on 25. joulukuuta.­