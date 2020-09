Elämäkerran takana -sarjan vieraana on Jorma Ollilan elämäkerran toinen kirjoittaja Harri Saukkomaa.

Jorma Ollilan elämäkerta Mahdoton menestys (2013) on tehty kiinnostavalla tavalla. Hän kirjoitti sen itse yhdessä Harri Saukkomaan kanssa prosessissa, joka kesti vuosikymmenen. Vaikka iso osa tekstistä on Saukkomaan käsialaa, kerronta on minä-muotoista.

Saukkomaa on vieraana Anna-Liisa Haavikon Elämäkerran takana -sarjassa. Siinä käydään läpi samaa kuin kirjassakin – pohjalaispojan nousua monen mutkan kautta kriisiyhtiön johtoon ja sen menestyksen rakentajaksi.

Haastattelu arkistokatkelmineen kertoo paljon kiinnostavaa entisestä yritysjohtajasta. Silti olisin toivonut ohjelmasarjan nimen mukaisesti kuulevani enemmän itse kirjan syntyprosessista.

”Kriiseissä kannattaa pitää pää kylmänä”, Saukkomaa päättää haastattelun. Hän on itse kriisiviestintään keskittyneenä konsulttina ollut mukana sparraamassa muun ­ Talvivaaran kaivosta ja Katri Kulmunia.

