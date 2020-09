Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Au Pair ★★★★

(Suomi 2017) Nainen työskentelee au pairina miehen luona, joka on askarrellut itselleen pahvista perheen. Tatu Pohjavirran ja Mark Ståhlen lyhytanimaatio kertoo siitä, miten yksinäiseksi ihminen voi tuntea itsensä heteroydinperheiden keskellä. (K7)

Teema & Fem klo 14.55

Rock Dog ★★★★

(USA 2016) Tiibetiläinen mastiffin pentu (äänenä Luke Wilson) tarttuu kitaraan, vaikka musiikki on kielletty sen kotikylässä. Ash Brannonin hauska animaatio kertoo musiikin voimasta ja oman intohimon löytämisestä. Elokuvan paras hahmo on brittirockstara (äänenä loistava Eddie Izzard), jonka luovuus on tyrehtynyt. Leffa on täynnä vitsejä ja viittauksia, jotka aukeavat vain aikuisille, mutta lapsillekin riittää huvia. (K7)

TV5 klo 19.00

The Gift ★★★

(USA 2015) Pariskunta (Rebecca Hall ja Jason Bateman) muuttaa uuteen asuntoon ja lähistöllä asuva miehen ex-luokkakamu (ohjaaja Joel Edgerton) alkaa tehdä innokkaasti tuttavuutta heihin. Psykologisen jännärin käänteet yllättävät. (K12)

Hero klo 19.00

Kreikkalainen naimakauppa 2 ★★

(USA 2016) Naisen (käsikirjoittaja Nia Vardalos) kreikkalaiset maahanmuuttajavanhemmat menevät uudelleen naimisiin keskenään. Kirk Jones ohjasi romanttiselle komedialle jatko-osan, jossa liputetaan aikansa eläneiden arvojen puolesta. (K7)

TV5 klo 20.45

Bastille Day ★★

(Britannia 2016) CIA:n agentti (Idris Elba) ja taskuvaras (Richard Madden) jahtaavat terrori-iskuista epäiltyjä Ranskan kansallispäivän aattona Pariisissa. James Watkinsin toimintaelokuva on ponneton. (K16)

Kutonen klo 21.00

Rocky ★★★

(USA 1976) Nyrkkeilylupaus Rocky Balboa (Sylvester Stallone) pääsee matsaamaan raskaan sarjan mestari Apollo Creediä (Carl Weathers) vastaan. Kehä kipinöi John G. Avildsenin ohjaamassa urheiluelokuvien sarjan avauksessa. (K16)

Hero 21.10

Inferno ★★

(USA 2016) Professori Langdon (Tom Hanks) yrittää löytää tappavan viruksen, jonka keksijä on nimennyt luomuksensa Infernoksi. Ron Howard ohjasi jännityselokuvien sarjan kolmannen osan. Kulttuurihistoriallisista paikoista toiseen juokseminen alkaa jo kyllästyttää.(K12)

Nelonen klo 22.50