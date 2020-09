Sisällissodasta kirjoja ja näytelmiä kirjoittanut Anneli Kanto uskoo, että sota on viimein käsitelty loppuun: ”Neljäs sukupolvi on jo vapaa vuodesta 1918”

Anneli Kanto ryhtyi kirjailijaksi vasta viisikymppisenä, ja työtahti on ollut hurja – viimeisimpänä voittona rankka Punaorvot-näytelmä.

Anneli Kanto on kirjailijana työteliäs ja aikaansaapa, melkeinpä uskomattomissa määrin. Vaikka hän on vasta parisen vuosikymmentä viettänyt vapaan kirjailijan elämää, tuotanto on erittäin mittava ja monihaarainen. Miten se on käynyt päinsä?

”Oli patoutunutta kirjoittamisen tarvetta. Aiempi journalistin työni opetti ja totutti kyllä kirjoittamaan, mutta samalla se söi mahdollisuuden fiktiiviseen kirjoittamiseen”, Kanto selvittää kiireettömästi.

”Ja nuorempana elämän niin sanotut ruuhkavuodet pienine lapsineen ja muine vastuineen estivät aikeen ryhtyä kirjailijaksi.”

Anneli Kannon uusin saavutus on Helsingin kaupunginteatterissa juuri ensi-iltaan tullut Punaorvot-näytelmä, jonka Lauri Maijala sovitti ja ohjasi näyttämölle. Se käsittelee punaisten perheiden lasten pakkosiirtoja valkoisten kasvattajien huostaan sisällissodan jälkeen, ja esitys on saanut sangen ylistäviä arvioita.

Punaorvot kantaesitettiin 2. syyskuuta Helsingin kaupunginteatterissa. Päärooleissa näyttelevät muun muassa Anna Böhm (vas.) ja Ella Mettälä.­

Mistä kimmoke Punaorpoihin tuli?

”Lauri Maijala kysyi minulta näytelmää näiden tuhansien lasten vaietusta kohtalosta. Puoliorpoja ja orpojahan oli liki 25 000. Olin Laurin kanssa tehnyt yhteistyötä aiemminkin, hän dramatisoi ja ohjasi romaanini Veriruusut [2008] Kom-teatteriin kevääksi 2018.”

Kom-teatterin lavalla Veriruusut nousi hurjaan yleisö- ja kritiikkimenestykseen, ja se esitettiin myös Yleisradion tv-taltiointina.

Voisiko Suomen sisällissodan saada käsitellyksi loppuun?

”Nyt se vaimenee. Neljäs sukupolvi on jo vapaa vuodesta 1918.”

Kirjailija Kannon työtahtia kuvannee, että kaksi tuntia ennen haastattelua hän on käynyt allekirjoittamassa uuden romaaninsa kustannussopimuksen.

No, milloin on aikomus käydä romaaniin käsiksi? ”Olen sen kirjoittanut jo”, hän vastaa tyynesti. ”En tee koskaan kustannussopimusta tyhjästä, vaan vasta silloin, kun on valmista käsillä.”

Ensi keväänä julkaistava romaani kuvaa Hattulan Pyhän Ristin kirkon freskomaalarien työtä ja elämää, ja tapahtumat sijoittuvat 1500-luvun alkuvuosikymmeniin.

Kirjailijan työssä yhdistyy leikin ja kuvittelun elementtejä. Kanto luonnehtii kirjoittamista työlääksi, lujaa pinnistelyä vaativaksi hommaksi. Vasta prosessin päätteeksi herää voimakas tyydytyksen tunne.

”Ensiversio on pohja, se vakuuttaa, että jotain tästä tulee. Kakkosversio on parhainta vaihetta, mutta sen jälkeen siinä tulee sellainen kuoppa, että voi sun saatana mitä on tullut tehtyä”, hän valottaa työn kulkua.

”Tekovaihe kaikkinensa on produktiivinen, mutta valmis kirja kädessä on murheen paikka. Onneksi se masennus kestää vain jonkun aikaa.”

Romaaninsa hän kirjoittaa neljään otteeseen, näytelmissä on sitäkin useampia kertoja. Varsinkin historiallisia romaaneja edeltävää taustojen penkomisen vaihetta hän pitää antoisana työnä. ”On ilo aina oppia jotakin ja perehtyä uusiin asioihin.”

Hyvin varhain elämässään Anneli Kanto asetti päämääräkseen kirjoittavan ammatin – ja sen hän saavutti. Parikymmentä vuotta sujahti erilaisissa toimittajantöissä, lähinnä freelancerina, joka kirjoitti useisiin aikakauslehtiin.

”Freelancetoimittajuus opetti, että kyllä tässä pärjätään. Antoi se aika vapauttakin, kun melko pitkälle voi päättää kirjoittamisensa sisällöistä.”

Nyttemmin, kirjailijana, Anneli Kanto saa päättää kirjoittamisestaan entistäkin vapaammin. Sisällöstä ja muodosta.