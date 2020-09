Ranskalaiset viivat (Making of Pyöveli 2) -esityksessä epäsolidaarisuus on aikamme pyöveli.

Johannes Purovaara, Irina Pulkka ja Marjaana Kuusniemi-Korhonen näyttelevät teoksessa Ranskalaiset viivat (Making of Pyöveli 2).­

Ranskalaiset viivat (Making of Pyöveli 2). Ensi-ilta Kanneltalossa. Ohjaus ja käsikirjoitus (devising-työskentelyn pohjalta): Minna Nurmelin, valosuunnittelu Mia Kivinen. Esiintyjät: Marjaana Kuusniemi-Korhonen, Irina Pulkka ja Johannes Purovaara.

Kolmen näyttelijän eli Irina Pulkan, Marjaana Kuusniemi-Korhosen ja Johannes Purovaaran sekä valosuunnittelija Mia Kivisen muodostama joukko tutkii trilogiassaan sitä, mikä on aikamme pyöveli. Minna Nurmelinin ohjaama toinen osa Ranskalaiset viivat (Making of Pyöveli 2) katsoo kuolemaa työtä tekevien ruumiiden kautta.

Näyttämön hallitseva elementti on läpinäkyvän muoviverhon eristämä pienempi näyttämö ja parrasvalotkin on suunnattu pienemmälle alueelle. Näyttämöllä on jäljellä vain näyttämön luuranko. Ehkä vain toive siitä, että se olisi tasa-arvoinen ja vapaa.

Making of Pyöveli 2 on kokoelma ranskalaisia viivoja, joista piti rakentua esitys. Kuusniemi-Korhonen muistaa, millaista oli esittää maakuntateattereissa aina vierailijana iloista maalaistyttöä. Hän haaveilee siitä, että Cabaret esitettäisiin törkeänä mummoalkkariversiona. Pulkka puolestaan haikailee klassikoiden perään. Purovaaralle pukkaa keikkaa. Jokainen on auliisti vyöryttämässä käytännön asioita toisen harteille. Valosuunnittelijakin sössii apuraha-anomuksen deadlinen kanssa. Kukin esiintyjistä tarttuu vuorollaan kirveeseen, sillä vaikeuksien vyöryessä päälle tulee halu luovuttaa.

Ruben Östlundin The Squarea ei suotta mainita yhtenä referenssinä. Teosta voikin katsoa satiirina siitä, miten vaikeaa nykytaiteen on löytää itselleen oikeutusta ja merkitystä aikana, jolloin taide on mitä suurimmassa määrin sidottu yritysmaailmasta matkittuihin tuotantopaineisiin. Miten valheellista on taiteen ja varsinkaan taiteilijan vapaus.

On kiehtovaa katsoa keski-ikäisyyttä nuoruutta vasten eli Pulkan kulmikasta komiikkaa ja Kuusniemi-Korhosen joka soluun siirtyvää tunnerekisteriä ja niiden rinnalla tanssijan ojennuksiin, linjoihin ja akrobatiaan noin vain kykenevää, vielä painovoimaa uhmaavaa nuoruutta.

Making of Pyöveli 2 muistuttaa ajattelultaan enemmän nykytanssiteoksia, joissa on viime aikoina kovasti ollut esillä se, miten ruumiin muistot voisi ottaa näyttämöllä käyttöön. Pitäisikö esiintyjien pyyhkiä itsestään pois kaikki ne epävarmuuden, pettymyksen ja latteuden tunteet, joita näyttämö on heille tarjonnut? Vai voisivatko juuri ne olla esityksen aihe?

Pyövelin ei voi sanoa muovaavan epävarmuutta voimavaraksi tai jotain muuta karmean latteaa. Pikemmin voisi sanoa niin, että epävarmuuksien kanssa oleminen on tehty tunnistettavaksi ja jaettavaksi.

Juuri siksi on tärkeää, että Making of Pyöveli 2 ei keskity koronaviruksesta puhumiseen vaan jaksaa nostaa esiin sen hennosti hahmottuvan solidaarisuuden mahdollisuuden, joka on lopulta ainoa lääke, lohtu. Elämän, ei kuoleman, lähde.