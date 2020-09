2 yötä aamuun ★★★

(Suomi/Liettua 2016) Naissuhteessa elävällä ranskalaisnaisella (Marie-Josée Croze) on työmatkallaan Vilnassa suh­de suomalaisen miehen (Mikko Nousiainen) kanssa. Mikko Kuparinen syventää draamansa henkilöhahmoja taitavasti.

Hero klo 10.00

Liekeissä ★★

(USA 2015) Kokki (Bradley Cooper) haluaa saada ravintolalleen kolmannen Michelin-tähden. John Wellsin draama toistaa romanssin kliseetä, jossa mies kohtelee naista (Sienna Miller) kaikin tavoin kaltoin ja siitä hurmaantuneena nainen rakastuu häneen. (K12)

Hero 11.30

Wimbledon ★★★

(Britannia 2004) Miesten tenniksen veteraani (Paul Bettany) ihastuu naisten haastajaan (Kristen Dunst) Wimbledonin turnauksessa. Richard Loncrainen romanttisessa komediassa keskitytään pallopeliin enemmän kuin itse romanssiin. Turnauksen kommentaattoreina nähdään Chris Evert ja John McEnroe. (K7)

Frii klo 12.05

Suuri puhallus ★★★

(USA 2013) Louis Leterrierin letkeässä veijarikomedioiden sarjan avauksessa taikurivarkaat (mm. Jesse Eisenberg) juonivat pankkiryöstöä. (K12)

Hero klo 13.10

Skiptrace ★★

(Hong Kong/Kiina/USA 2016) Paikallinen kyttä (Jackie Chan) ja amerikkalainen huijari (Johnny Knoxville) jahtaavat hongkongilaista gangsteria. Renny Har­linin toimintakomedia on hömelö. (K12)

Hero klo 18.55

Rocky II – Uusintaottelu ★★★

(USA 1979) Rocky (ohjaaja Sylvester Stallone) ja Apollo Creed (Carl Weathers) ottelevat uudestaan mestaruudesta. Sarjan toisessa osassa italialainen ori on vielä iskussa. (K16)

Hero klo 21.00

Hurmaava petturi ★★★

(Britannia 2016) Venäjän mafian rahanpesijä (Stellan Skarsgård) sotkee brittiproffan (Ewan McGregor) juoniinsa. Susanna White filmatisoi John le Carrén romaanista hyvän vakoojajännärin.(K12)

TV2 klo 21.00

I Feel Pretty ★★★

(USA 2018) Sinkku (Amy Schumer) lyö päänsä – ja alkaa kuvitella olevansa maailman hemaisevin seksipommi. Abby Kohnin ja Marc Silversteinin esikoisenaan ohjaama romanttinen komedia irvailee naisten ulkonäköpaineille. (K12)

Liv klo 21.00

The Big Short ★★

(USA 2015) Adam McKayn komedia kä­sittelee vuosien 2007–2009 finanssikriisiä. Ohjaaja vaikuttaa pelkäävän, että komedian mielenkiintoinen aihe on kat­sojasta tylsä, sillä kertojan ääni (Ryan Gosling) toistelee jatkuvasti, miten coolia elämää pankkiirit elävät. (K12)

Sub klo 21.00

Lady Bird ★★★★

(USA 2017) Lukiolaistyttö (loistava Saoirse Ronan) käy katolilaista lukiota, mutta viettää silti normaalia teinielämää. Poikien aikuistumisriittejä on kuvattu lukuisissa high school -komedioissa, mutta Greta Gerwigin 2000-luvun alkuun sijoittuva draama kuvaa niitä virkistävästi tytön näkökulmasta. Pojat (mm. Timothée Chalamet) kiinnostavat, mutta tärkeintä on tyttöjen välinen (mm. Beanie Feldstein) ystävyys. Dialogi on uskottavaa. (K12)

TV5 klo 21.00

Suljettu saari ★★★★

(USA 2010) Poliisi (Leonardo DiCaprio) etsii suljetulla saarella sijaitsevasta psykiatrisesta vankisairaalasta karannutta murhaajaa. Martin Scorsesen 1950-luvulle sijoittuvan jännärin loppuratkaisu vetää maton katsojan jalkojen alta.

Fox klo 21.00

Beck – Viimeinen päivä ★★★

(Ruotsi 2016) Beck (Peter Haber) päättää jäädä eläkkeelle, mutta selvittää vielä liikennepoliisin murhaa. (K16)

Nelonen klo 22.30