Kulttuuritoimittaja Eleonoora Riihinen kertoo tämän hetken teossuosikkinsa.

Tällä viikolla vellonut keskustelu Kansallisteatterin transhahmon roolituksesta olisi kaivannut historiallista kontekstia siitä, miten transihmisiä on esitetty kautta aikojen esimerkiksi elokuvissa ja televisio-ohjelmissa. Tällaisen tiiviin katsauksen trans­roolien kehityskaareen tarjoaa Netflix-dokumentti Disclosure.

Dokumentissa trans­suku­puoliset näyttelijät ja elokuvan­tekijät kuvailevat kokemuksiaan siitä, minkälaista on ollut etsiä omaa identiteettiään kapeasta ja stereo­tyyppisestä kuvastosta, jossa transihmiset on esitetty milloin sarja­murhaajina, milloin halventavan vitsin kohteina.

Vaikka trans­hahmoja on ollut elokuvissa aina, vasta viime vuosina trans­ihmiset ovat saaneet moni­puolisempia rooleja, joita sukupuolisuus ei määritä.

Disclosure (ohj. Sam Feder, 2020), Netflix

Elegantti Deborah Levy

On ihana löytää uusi kirjailija, jonka koko tuotannon haluaa ahmia teos toisensa jälkeen. Deborah Levy, 61, on brittiläinen kirjailija, jolla on lumoava lauseen taju.

Hänen romaaninsa Uiden kotiin (Swimming home 2011, suom. Laura Vesanto 2016) ja Hot Milk ovat molemmat olleet Booker-palkintoehdokkaina.

Levyn kaunokirjalliset muistelmateokset sekä tarkkanäköiset vivahteikkaat romaanit tuovat mieleen Rachel Cuskin Ääriviivat-trilogian. Levyn tekstistä huokuu paljon lukeneen ja paljon ajatelleen ihmisen eetos, joka on puettuna esteettisesti kevyeen ja viehättävään muotoon.

Omituista, että mikään suomalainen iso kustantamo ei ole ottanut Levyä käännöslistoilleen. Uiden kotiin -teoksen on julkaissut osuuskuntakustantamo Fabriikki.

Deborah Levy: Hot Milk, 218 s., Bloomsbury

Teeman Rakkautta ja Anarkiaa

Yle Teema ja Yle Fem esittää jälleen Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaalin helmiä viime vuosilta. Kattaus on herkullinen.

Itse aloitin kotiteatterifestivaalini katsomalla Areenasta hienon norjalaisen trillerin nimeltä Thelma. Joachim Trierin ohjaama queer-teemainen jännäri sisältää yliluonnollisia aineksia ja kertoo nuoren naisen hallitsemattomista voimista.

Katsottavana on myös laatudokumentteja. Who’s Gonna Love Me Now seuraa Lontoossa asuvan hiv-positiivisen homomiehen elämää, kun hän yrittää löytää tiensä takaisin israelilaisen perheensä luo. Seamus Murphyn ohjaama A Dog Called Money puolestaan kertoo PJ Harveysta tekemässä yhdeksättä albumiaan.

Thelma (ohj. Joachim Trier, 2017), Who’s Gonna Love Me Now (ohj. Tomer ja Barak Heymann, 2016), A Dog Called Money (ohj. Seamus Murphy, 2019), Yle Areena