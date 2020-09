Kiasma avasi vuoden viimeisen näyttelynsä. Ylimmän kerroksen Doug Aitken -näyttely sisältää kourallisen teoksia losangelesilaistaiteilijalta.

Kiasman ylimmän kerroksen vasta-avautuneesta Doug Aitken -näyttelystä voi hakea yhteyksiä museossa viime talvena nähtyyn Ragnar Kjartanssonin Visitors-teokseen tai Mäntän Serlachius-museossa esillä olleeseen Gerard Byrnen In Our Time -videoteokseen.

Sekä ne että Kiasman suppean Aitken -näyttelyn pääteos Song 1 painelevat mielihyvä- ja nostalgianappuloitamme musiikin ja upottavan rikkaan videokuvan hypnoottisella yhteispelillä.

Tällä kertaa vuorossa ovat siirappinen 1930-luvun hitti ja Yhdysvaltain länsirannikon moottoritiet ja parkkipaikat. Sha-bop, sha-bop.

Doug Aitken: I Only Have Eyes for You 10.01.2021 saakka Kiasmassa, kiasma.fi.

Eevan kaameat jutut

Eeva Peura: Spell, 2020.­

Jos arvostat syksyisin karmivia kummitusjuttuja, rakastat Eeva Peuran maalausten sammakoita syöviä ja tulipaloja sytytteleviä tyttöjä.

Peuran ja Anni Leppälän yhteisnäyttely on poikkeuksellisen herkullinen, vähän kuin kuin laittaisi suuhun yhtä aikaa yhden hedelmäkarkin ja kolme salmiakkipääkalloa.

Anni Leppälä ja Eeva Peura: A bumerang filled with emotions 4.10. saakka Amassa, ama.gallery.

Videotaidetta porvarillisesti

Taidekoti Kirpilässä on esillä töölöläislääkäri Juhani Kirpilän kokoelma – ja nyt myös valikoima videotaidetta.­

Videotaiteen katsominen on paitsi älyllinen myös fyysinen kokemus, ja Taidekoti Kirpilän arkiolohuoneen sohvilla se on erityisen miellyttävää.

Töölöläisen porvariskodin kuvaputkitelevisio ei ehkä ole koko seinän kokoinen videoprojisointi, mutta voi siltäkin katsoa Laura Horellin, Azar Saiyarin tai Mika Taanilan teoksia. Samalla voi nauttia Juhani Kirpilän kokoelman kauniista miehistä.

Kuin kuvaruudussa 28.2.2021 saakka ke ja su Taidekoti Kirpilässä, taidekotikirpila.fi.