Netflix-sarja The Last Wordin aihe on kuolema, jota se pyrkii käsittelemään karnevalisoiden

The Last Word ei sukella ollenkaan niin syvälle mustaan huumoriin kuin se antaa aluksi ymmärtää.

Surumielinen, kipeistä aiheis­ta ammentava komedia on ollut viime vuosina jonkinlainen trendi. Netflixin kuusiosaisen saksalaissarjan The Last Wordin (2020) aihe on synkistä synkin, kuolema. Mutta elämän päättymistä käsitellessään se tulee tietysti käsitelleeksi varsinkin elämää itseään.

Karla (Anke Engelke) ja Stephan (Johannes Zeiler) ovat täydellinen pari, jolla on sopivasti pilkettä silmäkulmassa. He juhlivat 25-vuotishääpäiväänsä onnellisina ystävien ja sukulaisten ympäröiminä.

Jo seuraavassa hetkessä elämä antaa avokämmentä. Bileiden jälkimainingeissa, siinä ilta-askareiden ja petipuuhien väliin jäävien muutamien hassujen minuuttien aikana Stephan ottaa ja kuolee.

Lyhyt kohtaus, jossa Karla soittaa alusvaatteisillaan hätäkeskukseen samalla, kun yrittää tukea istuma-asentoon kupsahtaneen miehensä ruumista on arkisuudessaan sekä herkkä että hauska.

Samankaltaista risteytystä sietäisi käyttää sarjassa enemmänkin, varsinkin, kun pohja­vire on koomisen puolella.

Aviomiehen kuolema sysää Karlan surun ja selviytymisen vuorovesiin. Hetken koominen potentiaali pilkistää esiin. Miehensä hautajaisia järjestellessään Karla tutustuu avio-, alkoholi- ja bisnesongelmaiseen hautausurakoitsija Borowskiin (sarjan ideoinut Thorsten Merten), jonka yllykkeestä tuore leski päättää ottaa elämälleen uuden suunnan: hän ryhtyy pitämään kaavoista vapautuneita muistopuheita.

Kuoleman karnevalisoinnin ja nauraen tehdyn surutyön hyödyntäminen jää lopulta ikävästi puolitiehen. The Last Word ei sukella ollenkaan niin syvälle mustaan huumoriin kuin se antaa aluksi ymmärtää.

The Last Word, Netflix (K13).