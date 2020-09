”Meidän täytyy pohtia, kuinka saamme tapahtuman järjestymään, tapahtui mitä tapahtui”, linjasi Euroviisujen vastaava tuottaja.

Tämän vuoden Euroviisut Hollannin Rotterdamissa peruttiin koronaviruspandemian vuoksi, mutta nyt tapahtuman järjestävä Euroopan yleisradioyhtiö EBU ilmoittaa, että ensi vuonna kisa järjestetään varmuudella, tavalla tai toisella.

Eurovision laulukilpailun voittaja kruunataan 22. toukokuuta 2021.

Kisan järjestäjät EBU sekä kolme hollantilaisyhtiötä ovat kehittäneet neljä erilaista vaihtoehtoa kilpailun järjestämiseksi.

Ykkösvaihtoehto on se, että Euroviisut järjestetään normaaliin tapaan Rotterdamin Ahoy-areenalla. Paikalla olisivat sekä yleisö että kaikki artistit ja eri maiden delegaatiot.

Tämä vaihtoehto toteutuu, mikäli keväällä on saatavilla luotettava rokote tai mahdollisuus kattavaan testaukseen.

Toisessa vaihtoehdossa kaikki läsnäolijat pitävät toisiinsa koko ajan vähintään 1,5 metrin etäisyyden. Yleisö saisi seurata esityksiä areenalla, mutta jotta turvavälit säilyisivät, sisään otetaan vain rajattu määrä ihmisiä.

Koska kaikki lipun hankkineet eivät mahtuisi sisälle, joudutaan arpomaan, ketkä pääsevät areenalle. Muiden lippurahat palautetaan.

Myös osanottajamaiden delegaatioihin tavallisesti kuuluvien määrää jouduttaisiin rajoittamaan, samoin medioiden työntekijöiden määrää.

Kolmas vaihtoehto koskee tilannetta, jossa kaikki delegaatiot eivät pystyisi matkustamaan Rotterdamiin matkustusrajoitusten vuoksi. Siinä tapauksessa kyseisten maiden artistit esiintyisivät omissa maissaan.

Muut esitykset ja väliaikanumerot esitettäisiin suorana Ahoy-areenalta Rotterdamista.

Tässäkin tapauksessa pidettäisiin edelleen turvavälit ja rajoitettaisiin ihmisten määrää areenalla.

Neljäs vaihtoehto toteutuu, jos koko Hollanti jouduttaisiin sulkemaan. Siinä tapauksessa Euroviisuja ei järjestettäisi normaaliin tapaan livenä Rotterdamissa, vaan kaikkien osallistujien esitykset lähetettäisiin heidän omista maistaan. Lähetys kootaan kuitenkin yhteen Rotterdamissa.

Mikä näistä neljästä vaihtoehdosta toteutetaan, se päätetään vuoden 2021 alussa vallitsevan tilanteen perusteella.

”Olemme oppineet kuluneen vuoden aikana paljon, ja tiedän, että myös tulevat kuukaudet ovat vaikeita. Meidän täytyy pohtia, kuinka saamme tapahtuman järjestymään, tapahtui mitä tapahtui. Se tuo uusia haasteita, mutta meillä on kunnianhimoa saada se toteutettua ja kunnianhimoa tehdä tähän mennessä paras kilpailu. Se kunnianhimo on ehdottomasti olemassa edelleen”, sanoo kilpailun vastaava tuottaja Sietse Bakker järjestäjien tiedotteessa.

EBU ilmoitti myös, että viime vuoden Euroviisujen teema, lavastus ja jopa juontajakolmikko pysyvät samana vuonna 2021.

Sen sijaan Euroviisujen kilpailukappaleiden täytyy olla uusia. Tämän vuoden kisaan ilmoitettuja kappaleita ei voi enää käyttää.

Aksel Kankaanranta voitti Uuden musiikin kilpailun Tohlopissa Tampereella 7. maaliskuuta 2020.­

Suomen euroviisuedustaja ja kilpailukappale vuodelle 2021 valitaan nyt kymmenettä kertaa järjestettävässä avoimessa Uuden musiikin kilpailussa. Kappalehaku kisaan päättyi 7. syyskuuta. Voittaja valitaan Tampereella helmikuussa 2021.

Tämän vuoden UMK:ssa Suomen viisuedustajaksi valittiin Aksel Kankaanranta kappaleellaan Looking Back. Kankaanrannan on osallistuttava kilpailuun nyt uudelleen, mikäli hän mielii Suomen viisuedustajaksi 2021. Kankaanranta on ilmoittanut harkitsevansa osallistumista uudelleen.

UMK:n kilpailijat valitsee ammattilaisraati. Lopullisen valinnan Suomen edustajasta tekevät äänestäjät.