Maria Peuran viides romaani on kokoelma kurjia kohtaloita.

Romaani

Maria Peura: Kantajat. Otava. 319 s.

On kylä Tornionjoki­laaksossa ja siellä reipas Sofia. Kotipihan tallissa sinnittelee raihnainen hevonen nimeltä Hilla. Maailmalle ihmiset ovat ihmisiä ja hevoset hevosia, mutta Sofian mielessä hän ja Hilla ovat lähestulkoon sama olento. Jos Hilla kärsii, Sofiakin kärsii.

Ja Hilla kärsii paljon.

Eletään 1950-luvun loppua. Sofian äiti yrittää tulla toimeen pyykkärinä, isä suorittaa murhatuomiota vankilassa. Rahat eivät tahdo riittää hevosen hoitoon. Hilla on huonokuntoinen ja jatkuvassa vaarassa joutua teurasauton kyytiin.

Sofia aikoo pelastaa hevosen, vaati se mitä hyvänsä.

Pellolaislähtöinen Maria Peura tutkii viidennessä romaanissaan vallankäyttöä. Teema on tuttu hänen aiemmista kirjoistaan, joista parhaiten tunnetaan esikoisromaani On rakkautes ääretön. Siinä Peura kuvasi isoisän lapsenlapselleen tekemää rajua seksuaalista väkivaltaa.

Tummasävyisiä ovat olleet myöhemmätkin teokset, eikä Kantajat tee joukkoon poikkeusta.

Jälleen Peura näyttää sekä uhrin että väärintekijän näkökulmat. Kantajien tapauksessa tekijä on Sofian karismaattinen isä Viktor, jonka virallinen elanto on tullut talonmiehen tehtävästä, epävirallinen salakuljetuksesta. Viktorin tahto on niin voimakas, että sen alle jäävät Sofia, vaimo Sylvia ja valtaosa kyläläisistä.

Sofian Viktor on saanut hallintaansa kehumalla ja kiristämällä. Hillan vuoksi Sofian on taivuttava isän oikkuihin, sillä ilman isän apua hevosella ei ole tulevaisuutta. Ja haluaahan Sofia olla hyvä tytär, tietysti.

Viktorille ihmiset ovat resursseja. Vaimolta hän ottaa sen, minkä tarvitsee. Hiljaa kärsivä Sylvia kääntää katseensa pois Sofian nöyryytyksestä ja keskittyy kirjekätkönsä ajattelemiseen.

Neljäs näkökulmahahmo on kyläkoulun rehtorin puoliso, ahdistunut rouva Haikara, jonka Mai-kuopusta Sofia hoitaa koulunkäynnin ohella. Rouvan aika kuluu aviomiehen toimia tarkkaillessa ja kotia pakkomielteisesti siivotessa. Hygienia on hänen selviytymiskeinonsa. Häntä käy sääliksi; heitä kaikkia käy sääliksi.

Jokainen pakenee jotakin, jotenkin. Sylvia katoaa nuoruuden muistoihin. Sofia nukkuu tallin turvallisessa tuoksussa, piilossa isältä.

Kerronta mukailee kulloinkin keskiössä olevan hahmon mielenmaisemaa. Viktorin osuuksien lauseet ovat tylyjä ja lyhyitä, rouva Haikaran pitkiä ja kuumeisia.

Peura sekoittaa taitavasti kirjakieltä ja Tornionjokilaakson puheenpartta. Pohjoinen dialogi kaikuu täytenä ja väkevänä.

Peuran tyyli on sukua samoilla seuduilla kasvaneen Rosa Liksomin teksteille, mutta siinä missä Liksom karnevalisoi, Peura ymmärtää. Katseessa on lämpöä ja surua.

Sofia ratkoo eteen ilmestyviä pulmia neuvokkaasti ja useimmiten aivan yksin. Huolettomasta lapsuudesta on turha haaveilla. Aikuiset osoittautuvat pettymyksiksi – kaikki paitsi eläinlääkäri, joka on huomannut Sofian kyvyt hevosten käsittelyssä.

Tarina etenee yhdessä aikatasossa vääjäämättömästi kuin kevät, jonka saapumista kirjassa seurataan. Kun jäät ryskyvät liikkeelle, myös kulissit sortuvat.