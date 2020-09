Skotlannin kamariorkesterin ylikapellimestari Maxim Emelyanychev viihdytti hauskoilla yksityiskohdilla ja tanssittavalla sykkeellä.

Klassinen

Tapiola Sinfonietta Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa 18. 9. Kapellimestarina Maxim Emelyanychev. – Haydn, Françaix, Debussy.

Vihan päivä on kauhuhitti, joka on ollut muodissa tuhatkunta vuotta. Virsisävelmä soi kirkossa ja kapakassa, elokuvissa ja peleissä. Pelkät alkusävelet riittävät luomaan tuomiopäivän ilmapiirin.

Näin kävi Tapiola Sinfoniettankin konsertissa, joka alkoi Joseph Haydnin Rummunisku-sinfonialla. Ensin kuultiin puoli minuuttia patarumpuja (Antti Rislakki), sitten puistattava sävelsahaus. Vitsausta ja vaivaa riitti Haydninkin aikana.

Ilman puikkoa johtanut Maxim Emelyanychev käynnisti soiton salamannopeasti, kuin seurauksena kyynärpäätervehdyksestään konserttimestari Janne Nisosen kanssa. Aloitus ja koko konsertti oli viihdyttävä: tiukkaa sykettä, navakoita puuskia ja hauskoja yksityiskohtia.

Harvinaisempi numero oli Jean Françaixin Dixtuor (1987) eli sävellys kymmenelle soittajalle. Puhallin- ja jousikvintetin seos soi veikeitä kulkuja ja kuivaa ironiaa. Kuten uusklassismiin kuuluu, höpsöttelevän kudoksen läpi kuultaa alakulo, jota tyylikäs soitinnus ei onnistu peittelemään.

Françaix sävelsi 1950-luvulla musiikkia Sacha Guitryn ohjaamiin, Ranskan historiasta kertoviin hupielokuviin, kuten Kevytmieliseen Versaillesiin. Siinä Jean Marais on Aurinkokuningas, Édith Piaf vallankumouksellinen ja Tino Rossi suihkulähteessä laulava gondolieeri.

Françaixin harkitun päähänpistomainen musiikki luo elokuvaan tunteen elämästä kahjona pelinä. Sama luonnehtii hänen estetiikkaansa ylipäätään.

Charmikkaan ohjelman päätti Claude Debussyn Pieni sarja. Jatkoilla kapellimestari toimi pianistina W. A. Mozartin kvintetossa pianolle ja puhaltimille.

Yleisöä oli kaksi kertaa enemmän kuin soittajia, reilut 80 henkeä.

Tunnelma oli rento. Joukko ihmisiä kuunteli elävää musiikkia ilman lämpiötungosta, vessajonoja, narikkapiinaa ja smalltalkia.

Emelyanychev (s. 1988) on Skotlannin kamariorkesterin ylikapellimestari. Skotlannin orkesterilla on konsertoinnissa koronatauko, mutta siellä tapahtuu muuta kiinnostavaa. Nimittäin orkesterin nimikkosäveltäjän, Suomessakin tänä vuonna esillä olleen Anna Clynen luotsaama, nuoria säveltäjänaisia tukeva New Stories -hanke käynnistyi juuri.

Clynen teos Ääni ja vimma kuullaan ensi viikolla Radion sinfoniaorkesterin ja lokakuussa Oulu Sinfonian konsertissa.