Markku Piri vaikuttaa muistelmissaan muuttumattomalta puurtajalta.

Tietokirja

Markku Piri: MuodotOnElämä. Muistelmia. Siltala. 336 s.

Muotoilija Markku Piri (s. 1955) oli 80-luvun Suomi-designin salonkileijona. Postmodernit sisustustekstiilit ja räväkät miestenpaidat rikkoivat kansallisdesignin koodeja. Tuotteet lanseerattiin nousukauden henkeen näyttävästi. Tekijää ympäröi ajan kulutuskapitalistinen hype. Piri rehki itsestään brändin, joka rohkaisi aloittelevia suunnittelijoita.

Pirin muistelmat ovat omaelämäkerran ja ansioluettelon yhdistelmä. Tarjolla on estetismiä, ihastuksia ja kauheita sairaalakokemuksia. Hampaankoloihin on tarttunut erinäinen määrä kivistäviä henkilöitä; tunnetuimmasta päästä Jorma Uotinen, Karita Mattila ja Erkki Korhonen.

Somen ja poliittisen korrektiuden aikoina Pirin inhorealistiset kotimuistot, pikku paikkakunnan syrjintäkokemukset ja oman terveyden toistuvat horjahdukset tulevat iholle, kuten ihmissuhdeohjelman juontaja voisi todeta.

Taustalla elää klassinen satu, H. C. Andersenin Ruma Ankanpoikanen. Pirin tapauksessa itsensä etsimis-, löytämis- ja hyväksymiskokemukset johtivat – onneksi – kykyyn hyödyntää omia vahvuuksia.

”Teinipoikana kasvoin pikkukylässä ajatuksineni yksin. Maailma oman pään sisällä oli muilta salattu, suojattu. Ikään kuin sillä ei olisi mitään tekemistä sen kanssa, kuka fyysisesti olin; pää ja ruumis olivat irti toisistaan. Pystyin sulkemaan pois häiritsevät tekijät ja epämiellyttävät asiat, rumuuden, ympäröivän fyysisen todellisuuden.”

Minuuden tukirakenteina identiteetit ovat hauraita ja haavoittuvia. Niitä on puolustettava kuten saavutettuja etuja. Tässä mielessä Pirin lukijalle esittämä versio itsestään ei ole suinkaan rennoimmasta päästä.

Julkisuutta hyödyntävässä ja kaupallisessa ammatissa oma minuus ja itsestä muille esitetty kuva vaativat jatkuvaa managerointia. Se on hikistä hommaa, josta on myös osattava pitää lomaa. Piri on osannut. Matkamuistoja riittää.

Psykologisesti kiinnostavimpia kohtia ovat toistuvat huoneisiin ja sisustuksiin tarkentuvat kuvaukset. Piri rekisteröi hotellit, vuokrakämpät, koti-kulttuurihankkeet (Karkku 1995–2001, Huittinen 2001–12) ja muut asuntonsa tarkasti. Huone- ja mielentilat liudentuvat.

Freudilaisesta näkökulmasta mieleen painetut materiaalit, värit ja muodot ovat tunteensiirron kohteita. Myös asioiden ja aineiden laatuominaisuudet huomioidaan. Juuri näin esineympäristön merkkikieleen erikoistuneen muotoilijan mieli tyypillisesti toimiikin, luokitellen.

Lukiessa mielessä käväisi Hannu Väisäsen Antero-sarja. Siinä missä Väisäsen muistot edetessään laajentuivat aistillisten symbolien voimasta kirjallisuudeksi ja lukijaansa sivistäväksi maailmankatsomukseksi, vaikuttaa Piri tarkalta virkamieheltä.

Käytännöllisestä ja paikoin kömpelöstä ilmaisusta uupuu poeettisuus. Elämäntarinassa riittää käänteitä ja väänteitä, mutta kehityskertomus se ei ole. Kertoja puurtaa, suorittaa ja pokka pitää. Ihmemies vaikuttaa muuttumattomalta.

Nimenomaan vaikuttaa – ­aivan varmahan lukija ei voi olla. Lukija maistelee vain sitä, mitä kirjan sivuille on annosteltu. Reseptit ovat kokin salaisuus. Ja hyvä niin. Muutenhan emme olisi vapaita; me, jotka luemme, ja he, jotka kirjoittavat.