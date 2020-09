HS Kirjasto

Huikaisevaa tarkkanäköisyyttä niin romansseista kuin alkoholismista.

Omaelämäkerrallinen kaunokirjallisuus on nyt muotia, mutta on sitä tehty ennenkin, oikeastaan aina.

Yksi autofiktion huipuista on amerikkalainen äiti, siivooja ja alkoholisti Lucia Berlin (1936–2004), joka aloitti novellistina jo 1960-luvulla mutta jonka tuotantoa on julkaistu eri puolilla maailmaa vasta ihan viime vuosina.

Muun muassa alkoholismista, Chilen slummeista ja keski-ikäisen naisen rakkaudesta kertova Siivoojan käsikirja ja muita kertomuksia (A Manual for Cleaning Women: Selected Stories, suom. Kristiina Drews. Aula & co. 293 s.) on kolmesta suomennosvalikoimasta ensimmäinen.

”Berlinin suorasukaisuus ja raa’an primitiivisen Amerikan kuvaus muistuttavat Annie Proulxista mutta vielä enemmän Flannery O’Connorista, jonka novelleja suomennettiin kokoelma 1980-luvulla”, Suvi Ahola luonnehtii kirjan arviossa (HS 10.12. 2017).

Aholan mukaan etenkin Berlinin lapsinovelleissa on samaa, uskonnon höystämää hulluutta ja väkivaltaa.

Tiedoksi jo nyt: myös Lucia Berlinin toinen suomennosvalikoima Siivoojan Tanssia ruusuilla ja muita kertomuksia sekä Ilta paratiisissa saavat pian paikkansa viikon kirjana.

Kaikkiaan Berlinin elämäntyö käsittää ”vain” 77 novellia.