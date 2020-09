Keitä? Eliel, Eero ja Eric Saarinen

■ Arkkitehti Eliel Saarinen syntyi 1873 Rantasalmella, kuoli 1950 Bloomsfield Hillsissä Michiganissa.

■ Eliel Saarisen poika, arkkitehti Eero Saarinen syntyi 1910 Hvitträskissä, kuoli 1961 Michiganissa.

■ Eero Saarisen poika, elokuvantekijä Eric Saarinen syntyi 1942.

■ Eric Saarinen on tehnyt yli tuhat mainosfilmiä, joita on palkittu mm. Cannesin elokuvajuhlilla. Hän on mm. dokumentoinut Robert Kennedyn murhan.

■ Eric Saarisen kuvaama ja Peter Rosenin ohjaama Eero Saarisesta kertova dokumentti The Architect who saw the Future, (2016) on esitetty myös Suomessa. Dokumentti sekä traileri Eliel-draamadokumentista ovat nähtävissä osoitteessa https://www.saarinenfoundation.org/the-work.html