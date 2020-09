The Pickup Game -dokumentti kertoo pokausbisneksestä, joka saa oikeutettua kritiikkiä naisvihamielisen ja jopa seksuaaliseen väkivaltaan kehottavan kulttuurin luomisesta.

Mies testaa pokaustaitojaan kadulla. The Pickup Game -dokumentti näyttää, mitä tuhansia dollareita maksavilla kursseilla tapahtuu.­

Näyttelijä Tom Cruise esitti Paul Thomas Andersonin elokuvassa Magnolia (1999) yli-itsevarmaa ja sliipattua pokauskouluttajaa, jonka hurmoksellisilla kursseilla miehiä opastettiin aggressiiviseen naisten lähestymiseen.

Liimaletti iskuammattilainen oli fiktiivinen luomus, mutta ei kaukana todellisuudesta. Hahmon esikuvana oli yhdysvaltalainen pokauspioneeri Ross Jeffries, jonka vuonna 1988 ilmestynyt iskuopas käynnisti kokonai­sen alakulttuurin ja bisneksen.

Teoksessaan Jeffries jakoi neurolingvistiseen ohjelmointiin nojanneita ohjeita siihen, kuinka naisen iskeminen tapahtuu. Hän esiintyi usein myös televi­siossa laukomassa itsevarmoja ja räikeän sovinistisia ajatuksiaan pariutumisesta.

Pokausalaa syvältä ja rehellisesti luotaavassa dokumentissa The Pickup Game (2019) on toinen ääni kellossa: kuusikymppinen Jeffries kertoo häpeävänsä menestysteostaan. Toki ennen katumusta kirja ja bisnes on tuonut vuosien varrella mukavasti kassavirtaa. Alalla liikkuu vuosittain sata miljoonaa dollaria.

Nykyään markkinoilla toimii useita pokausfirmoja, jotka operoivat harmaalla alueella. Yhtäällä ne tuntuvat olevan monen itsetunto-ongelmista, yksinäisyydestä ja ujoudesta kärsivän miehen viimeinen oljenkorsi.

Samalla kyse on kuitenkin kylmästä bisneksestä, jossa tunteiden sijaan painavat luvut. Oikeutettua kritiikkiä ne saavat naisvihamielisen ja jopa seksuaaliseen väkivaltaan kehottavan kulttuurin luomisesta.

Docventures: The Pickup Game, TV2 klo 21.15 ja Yle Areena.