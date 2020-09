Historian 72. Emmy-gaala järjestettiin Suomen aikaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä tilanteessa, jollaisessa tv-alan palkintogaala ei ole koskaan aikaisemmin ollut.

Yhdysvaltain merkittävimmät televisioalan palkinnot, Emmyt, jaettiin Los Angelesissa varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Tämä on tuttu jokasyksyinen lause vuosikymmenten ajalta. Tämän vuoden Emmy-gaala oli historian 72:s, ja perinteisesti gaala on järjestetty syyskuussa ennen kuin tv-sarjojen syyskausi alkaa Yhdysvalloissa. Niin myös tänä vuonna. Viime vuosina gaalassa palkintoja ovat keränneet muun muassa Game of Thrones, Fleabag, Last Week With John Oliver, Saturday Night Live, The Marvelous Mrs. Maisel ja Veep.

Tänäkin vuonna palkintoja jaettiin tuttuun tapaan parhaille draama- ja komediasarjoille, näyttelijöille, ohjaajille ja käsikirjoittajille. Gaalan juonsi Jimmy Kimmel, joka on juontanut Emmyt aiemmin vuosina 2012 ja 2016.

Pääseremoniassa eniten palkintoja rohmusi parhaana komediasarjana palkittu Schitt's Creek, joka ei ole aikaisemmin voittanut yhtään Emmy-palkintoa. Schitt’s Creekistä tuli hitti sen päädyttyä Netflixin ohjelmistoon, ja juuri Netflix-suosion on uskottu vaikuttaneen siihen, että kanadalaissarja keräsi nyt kuudennella kaudellaan suuren määrän palkintoja.

Schitt’s Creekin lisäksi suurimman huomion keräsivät parhaana draamasarjana palkittu Succession ja parhaana minisarjana palkittu Watchmen. Pääseremoniassa jaettujen palkintojen lisäksi aikaisemmin tällä viikolla jaettiin Creative Arts Emmy -palkintoja muun muassa parhaista teknisistä suorituksista. Kun kaikki palkinnot lasketaan yhteen, Watchmen keräsi Emmy-palkintoja peräti 11.

Schitt’s Creek -sarjan näyttelijät vuoden 2019 Emmy-gaalassa.­

Tähän normaalit piirteet tämän vuoden Emmy-gaalassa sitten päättyvätkin. Emmy-gaala oli nimittäin ensimmäinen suuren mittaluokan palkintogaala, joka järjestettiin sen jälkeen, kun koronaviruspandemia levisi maailmanlaajuiseksi viime keväänä. Muun muassa Oscar-gaala järjestettiin viime helmikuussa vain muutamaa viikkoa ennen kuin pandemia sulki koko maailman.

Kun tv-katsojat Yhdysvalloissa sunnuntai-iltana alkoivat katsoa Emmy-lähetystä, heitä odotti hämmentävä näky.

Juontaja Kimmel käveli Los Angelesissa sijaitsevan Staples Centerin lavalle normaaliin tapaan ja sai vastaansa raikuvat aplodit – täpötäyteen pakkautuneen areenan yleisöltä. Kaikki tv-maailman merkittävimmät tähdet istuivat areenan katsomossa vieri vieressä kuin koronaviruspandemiasta ei olisi tietoakaan.

”Tervetuloa Pandemmyihin! Vau, on hienoa nähdä vihdoin ihmisiä. Kiitos, että vaaransitte kaiken ollaksenne täällä. Kiitos minulle, että vaaransin kaiken ollakseni täällä”, Kimmel aloitti avauspuheensa.

Kimmel jatkoi tällä tyylillä juontamista yleisön edessä lähes viiden minuutin ajan, kunnes yhtäkkiä kuvaan ilmestyi yleisössä itse istuva Kimmel.

”Hetkinen, olinko tuo minä? Jos olen tuolla, miten voin olla täällä? Sehän tarkoittaisi, että katsomossa ei ole ketään. Sehän tarkoittaisi, että olen täällä aivan yksin”, Kimmel sanoi.

Tämän jälkeen katsojat saivat nähdä todellisen näyn tyhjästä Staples Centeristä, jonka katsomossa ei istunut ketään.

”Tietenkin olen täällä yksin. Tietenkään meillä ei ole yleisöä. Tämä ei ole MAGA-kokous [presidentti Donald Trumpin vaalitilaisuus], vaan Emmy-gaala!”

Voit katsoa Kimmelin koko alkujuonnon tästä:

Koronaviruspandemian vuoksi Emmy-gaala oli siis järjestettävä aivan uudella tavalla. Paikalla Staples Centerissä ei ollut Kimmelin lisäksi kuin pakollinen määrä kuvaajia ja muuta henkilökuntaa, jotka mahdollistivat lähetyksen toteuttamisen. Katsomoon oli tuotu koristeeksi pahvikuvia ehdolla olevista näyttelijöistä.

Muuten käytännössä koko gaala toteutettiin etäyhteyksien ja videopuheluiden välitykselle. Kimmel otti vuorotellen yhteyden ehdolla olleisiin ihmisiin ja palkinnon voittajiin. Monet vastasivat videopuheluun kotoaan: osa oli pukeutunut viimeisen päälle gaalaan sopivasti, osa oli puolestaan osallistui lähetykseen paljon arkisemmissa asuissa.

Katsomo oli täytetty näyttelijöiden pahvikuvilla.­

Yksi eniten huomiota kerännyt hauska hetki illan aikana nähdyistä videopuheluista oli se, kun Kimmel soitti parhaasta naispääosasta ehdolla olleelle Jennifer Anistonille. Aniston ei vastannut puheluun yksin, vaan hänen kanssaan paikalla olivat Frendit-sarjasta tutut näyttelijät Courteney Cox ja Lisa Kudrow.

”Courteney Cox! Courteney, mitä sinä teet siellä?” Kimmel kysyi.

”Totta kai olen täällä. Me asumme yhdessä”, Cox vastasi.

”Asutteko?” Kimmel kysyi.

”Totta kai asumme. Olemme olleet kämppiksiä vuodesta 1994, haloo?” Aniston jatkoi vitsailua.

Lisa Kudrow (vas.), Jennifer Aniston ja Courteney Cox esiintyivät yhdessä.­

Vitsailun lisäksi myös vakavammat aiheet nousivat esille gaalan aikana. Erityisen paljon puhutti rasismi ja Black lives matter -liike, mikä on ollut tämän vuoden suuri puheenaihe. Tänä vuonna Emmy-gaalassa ehdoilla olleista näyttelijöistä 34 prosenttia oli tummaihoisia, mikä on sen historian ennätys. Viime vuonna vastaava luku oli 20 prosenttia.

Black-ish-sarjan näyttelijä Anthony Anderson oli yksi harvoista henkilöistä, joka saapui Staples Centeriin paikan päälle Kimmelin seuraksi jakamaan palkinnon. Puheessaan Anderson nosti esille tummaihoisten näyttelijöiden osuuden ehdolla olleista.

”Näiden oli tarkoitus olla mustimmat Emmyt koskaan, mutta koronaviruksen takia emme edes pääse tänne pirun rakennukseen”, Anderson sanoi.

Puheensa lopuksi Anderson kannusti Kimmeliä huutamaan kanssaan ”Black lives matter” -iskulausetta ”niin kovaa, että [Yhdysvaltain varapresidentti] Mike Pence kuulee sen”.

Palkituista näyttelijöistä Watchmen-sarjan Regina King ja Mrs. America -sarjan Uzo Aduba olivat pukeutunut paitoihin, joihin oli painettu Louisvillessä poliisin luoteihin kuolleen Breonna Taylorin nimi. Euphoria-sarjasta parhaan draamasarjan naispääosan palkinnon saanut Zendaya ilmoitti puheessaan ihailevansa ja tukevansa Black lives matter -mielenosoituksissa marssivia ihmisiä.

I Know This Much Is True -sarjasta palkittu Mark Ruffalo kannusti palkintopuheessaan äänestämään ”rakkauden, myötätunnon ja kiltteyden” puolesta.

”Jos olet etuoikeutettu, sinun pitää taistella heidän puolesta, jotka kärsivät”, Ruffalo sanoi.

Regina King oli pukeutunut Breonna Tayloria kunnioittavaan paitaan.­

Kokonaisuutena poikkeuksellista Emmy-gaalaa on pidetty erittäin onnistuneena. Vaikka suurin osa gaalan kiitospuheista ja palkintojen jakamisesta hoituivat videopuheluilla, etäyhteydet toimivat raporttien mukaan koko lähetyksen ajan käytännössä moitteetta.

Esimerkiksi elokuvasivusto Deadline ylisti tämän vuoden Emmy-gaalaa. Kommentissa todettiin, että koronaviruspandemia pakotti Emmy-gaalan järjestäjät keksimään täysin uuden tavan palkintogaalan järjestämiseksi. Kun vanhoista rutiineista oli luotettava, uudet ideat pääsivät valloilleen. Tekstissä epäillään muun muassa Oscar-gaalan ottavan ensi vuonna mallia Emmyistä.

”Tämä oli yksi historian parhaista Emmy-gaaloista ja itse asiassa yksi kaikkien aikojen parhaimmista palkintolähetyksistä koskaan”, toimittaja Pete Hammond kirjoittaa kommentissaan.