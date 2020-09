Taidemaailman keskipisteessä oleva Anna Tuori kuvaa klassisia kysymyksiä.

Anna Tuori, Calming Down (in Dark Blue-Grey), 2018.­

Nykytaide

Anna Tuori: Ikkuna 27.9. saakka Galerie Anhavalla (Fredrikinkatu 43). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Anna Tuori on ollut viime viikkoina suomalaisen taidemaailman keskipisteessä. Huomio ei ole kuitenkaan kohdistunut pelkästään Tuorin Galerie Anhavalla avautuneeseen uuteen näyttelyyn, vaan taiteilijan Ylelle antamaan haastatteluun, jossa hän kritisoi nykytaidekentän pinnallista poliittisuutta.

Aivan kaikki taiteen poliittisuus ei Tuoria haittaa. Hän on kuitenkin puhunut ennenkin sellaisen poliittisen taiteen ongelmista, joka ei oikeastaan ratkaise mitään, mutta hyödyntää eniten taiteilijaa itseään.

Kun Anhavalla esillä olevaa uutta Ikkuna-kokonaisuutta katsoo, tulee mieleen, että Tuori on ennen kaikkea tunnemaalari. Hän kuvaa klassisia kysymyksiä ihmisen sisäisestä maailmasta ja maailman kokemuksesta.

Anna Tuori, Entirely Personal Matter (Hooker’s Green Lake Deep), 2019.­

Filosofinen, mielensisäistä maailmaa kuvaava taide on ymmärretty usein yhteiskunnallisen taiteen vastakohdaksi. Sellaista sen ei tietysti tarvitse olla. Kun teoksia katsoo, voi huomata, kuinka kokemus itsessään heijastaa todellisuutta.

Kokemukset eivät ole aina ongelmattomia: teoksiin sisältyy paljon iloa, mutta niissä on myös tummia sävyjä ja vaikeuksiakin.

Tuorin ekspressiivisyys ilmenee elävänä maalausjälkenä, intensiivisenä ja vaihtelevana värimaailmana sekä aiheina, jotka kääntävät huomion ihmisen fyysisestä ulkomuodosta sisäiseen.

Ikkuna-kokonaisuudessa nähdään Tuorin aiemmasta tuotannosta tuttuja ihmishahmoja. Kuvattu maailma voi pysyä samana maailmasta toiseen. Tunnelma vaihtelee silti paljonkin.

Anna Tuori, Morning Sun (Brilliant Yellow Reddish), 2019.­

Konkreettinen tunnelman vaihtuminen nähdään sarjassa Not Even Past, jossa sama aihe toistuu eri värityksellä. Värin keskeistä roolia korostetaan myös teosnimissä, joissa luetellaan värien eri sävyjä.

Ilmapiiri tunkee monesta maalauksesta läpi. Tupakanhimo herää myös savuttomalle teoksen Calming Down (in Dark Blue-Grey) kahvihetkeä katsellessa.

Gallerian ikkunaan ripustetussa Peculiar Desire to Followissa (Rouge de Venise, Rose Eva, Orange Indien, Caput Mortum) on punaisen värin mukanaan tuomaa muhkeutta. Intensiivisen punaisen läpi harppovan hahmon liikettä korostetaan sarjakuvasta tutulla tehokeinolla, ylimääräisillä raajoilla.

Tuoria on kuvattu usein niin sanotun kumman eli outona näyttäytyvän arkisen kuvaajana. Kumman voi ajatella ilmenevän kehosurrealismina, jossa lisättyjen raajojen lisäksi hahmojen pienemmät ruumiinosat – kuten silmät tai suu – saattavat ilmestyä yllättäviin paikkoihin.

Anna Tuori, Seili, 2020.­

Kehosurrealismia on myös Not Even Past -sarjassa, jonka hahmolla on silmät pakaroissa. Sinällään oudosta paikasta – selästä – hiukan liian alas valahtanut silmäpari tuo mieleen nyrjähtäneen sanaleikin.

Teoksissa oleva sisä- ja ulkopuolen käsittely ulottuu näyttelyn ripustukseen. Tilassa roikkuva ikkunoiden rivistö muistuttaa toisiaan seuraavista saleista ja maalausten ripustus vahvistaa mielikuvaa salonkinäyttelyiden perinteestä.

Gallerian kellarissa on sarja Tuorin pienikokoisia maalauksia, jotka kuvaavat psykiatrisia sairaaloita. Sarja laajentaa temaattisesti näyttelykokonaisuuden psykologista latausta.