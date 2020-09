Ruotsissa piilotetaan ongelmia ja teeskennellään, Suomessa ei välitetä: Taiteilija Edith Hammar on asunut molemmissa maissa ja oppinut, että parannettavaa löytyy kaikkialta

Edith Hammar muutti Suomesta Ruotsiin ja takaisin. Hänen tuore sarjakuvateoksensa kertoo koti-ikävästä ja siitä, että molemmissa maissa on yhtä paljon parannettavaa.

Edith Hammar asuu Koivulahden maaseututaajamassa Pohjanmaalla. Aikaisemmin hän on asunut Tukholmassa ja Helsingin Kalliossa.­

Elokuussa 2018 Edith Hammar hyvästeli pienen yksiönsä Tukholman Södermalmilla. Viimeiset seitsemän vuotta pakattuina laukkuihin hän katseli raitiovaunun ikkunasta ohi vilistäviä tuttuja katuja ja rakennuksia.

Matkalla terminaalille itku tuli monesti.

Oliko päätös edes oikea? Olo tuntui pettyneeltä, paluu Suomeen luovuttamiselta. Mutta koti-ikävä oli vaivannut pitkään.

Hän kaipasi ystäviään ja syntymäkaupunkinsa Helsingin tunnelmaa. Ja merta. Tukholma on rannikkokaupunki kuten Helsinki, mutta meri tuntui siellä etäisemmältä, vaikka kaupunki on rakennettu saarten päälle.

Aiemmin samassa kuussa suomalainen kustannusyhtiö Förlaget oli ottanut yhteyttä. Kustantamossa oli seurattu Hammarin tekemiä kuvituksia ja kysyttiin, olisiko tämä kiinnostunut kirjan teosta.

Kaksi vuotta myöhemmin, tämän vuoden elokuussa, Förlaget julkaisi Hammarin, 28, esikoissarjakuvan Homo Line. Se kertoo koti-ikävästä.

Omaelämäkerrallisen teoksen päähenkilö on nuori queer-kertoja, joka ei tiedä, mihin kuuluu. Hän kulkee Helsingissä ja Tukholmassa, unessa ja todellisuudessa, matkustaa risteilyaluksella kaupunkien välillä ja pohtii, kumpi on parempi.

Keväällä 2011 Hammar oli valmistunut helsinkiläisestä lukiosta. Jo pidempään hän oli haaveillut opiskelusta ”jossain hienossa” taidekoulussa, ja Tukholmassa asumisesta. Naapurimaassa kun asiat tuntuivat olevan paljon paremmin.

Hän oli reissannut Ruotsissa festareilla ja saanut kuvan, että maa on ”täynnä queer-ihmisiä ja glitteriä”. Tukholmassa oli myös enemmän kirpputoreja ja vintage-kauppoja.

Suomessa ja Helsingissä kaikki oli pienempää, tylsempää, köyhempää.

Hammarilla oli kiire päästä elämään suureen kaupunkiin. Hän muutti Tukholmaan samana vuonna.

Perillä kuitenkin odotti pettymys, kun pääsy taideteolliseen korkeakoulu Konstfackiin jäi kauas. Ruotsissa on tyypillistä, että ennen taidekorkeakouluun pääsyä opiskellaan kansanopistossa tai vastaavassa, mutta sitä Hammar ei tiennyt. Hän ei oikeastaan edes ollut tajunnut, että kandidaatin- ja maisterintutkinnot ovat eri asia.

Hammar meni töihin ravintola-alalle ja aloitti vuotta myöhemmin taiteen perusopinnot taideyliopistoon valmentavassa Gerlesborgsskolanissa.

Vuonna 2014 ovet avautuivat Tukholman kuninkaalliseen taidekorkeakouluun. Kolme vuotta myöhemmin Hammar valmistui kuvataiteen kandidaatiksi.

Vuosiin Tukholmassa mahtui pettymyksiä ja onnistumisia. Ennen kaikkea Hammar ymmärsi, että elämä naapurimaassa ei ole sen kummempaa kuin Suomessakaan. Molemmissa maissa on yhtä paljon parannettavaa.

”Ruotsissa neutraalius on valhe, sieltä löytyy edelleen luokkaeroja ja rasismia”, Hammar sanoo.

Hänen ystävältään kyseltiin toistuvasti, mistä hän on kotoisin. Missä syntynyt, mistä hänen ”oikeat vanhempansa” tulevat. Eivät varmasti Ruotsista!

Kerran kuninkaallisessa taidekorkeakoulussa vessan seinään ilmestyi rasistinen teksti, tussilla kirjoitettu. Koulun johto kommentoi: ei ole meidän opiskelijoidemme tekemä.

Miksi se ei olisi mahdollista, pohti Hammar. Koska kyseessä on hieno taidekorkeakoulu?

Kun syrjintää kokeneet opiskelijat arvostelivat koulun linjaa, heitä pyydettiin rauhoittumaan.

Hammarin mielestä Suomi puolestaan on aidompi: ei teeskennellä samalla tavalla, vaikka ongelmat ovat vastaavia. Helsingissä valkoinen ihminen voi huutaa n-sanaa metroasemalla ilman, että siihen reagoidaan voimakkaasti, sanoo Hammar.

”Myös täällä mainostetaan maan tasa-arvoisuutta samalla kun vaietaan heistä, jotka jäävät yhteiskunnallisen huolenpidon ulkopuolelle.”

”Esimerkiksi Suomen translaki olisi jo kauan sitten pitänyt uudistaa, mutta päätöksentekijöitä asia ei ole näyttänyt kiinnostavan.”

”Katso tuota vitun homoa.”

Tositapahtumiin perustuvassa sarjakuvateoksessa Dressman-faijaksi nimetty mies huutaa Hammarille Iso-Robertinkadulla homofobisia loukkauksia ja tönii.

Hammar on kohdannut väkivaltaa ulkonäkönsä ja seksuaalisuutensa takia.

Kun hän oli seitsemänvuotias, pari vanhempaa lasta tivasi koulussa, onko hän tyttö vai poika. Sen jälkeen sama kysymys on esitetty monesti. Nykyään kysyjinä ovat vieraat aikuiset miehet.

Aikuiseksi kasvaminen pelotti. Hammar ei ollut koskaan tavannut queer-ihmistä, joka olisi ”näyttänyt muulta kuin tavalliselta valkoiselta mieheltä”. Pelotti, että on vain yksi tapa laittaa hiukset ja pukeutua, ja siihen muottiin on sopeuduttava.

Mutta ei se niin ollutkaan.

Tukholmassa hän asui kauan Södermalmilla, entisessä työläisten kaupunginosassa. Nykyisin se on yksi Tukholman halutuimpia ja trendikkäimpiä alueita.

”Vaikka olen itse keskiluokkainen taidehörhö, tuntui Södermalm liian hienolta. Ihmiset ovat siellä rikkaita ja sokeita kaikelle sellaiselle, mikä ei sovi heidän maailmankuvaansa.”

Häntä on seurattu, potkaistu kotikadulla Södermalmilla.

”Elän pelossa, että sellaista tapahtuu uudelleen.”

Tukholmassa ja Helsingissä hän on nähnyt samanlaisen kehityksen: pääkaupungit keskiluokkaistuvat. Se johtaa Hammarin mielestä segregaatioon eli asuinalueiden eriytymiseen. Mitä hienommiksi eri kaupunginosat – ”usein ne keskeisimmät” – muuttuvat, sen kalliimpia ovat alueen asunnot. Hinta määrittää, ketkä siellä voivat asua. Ne harvat, joilla on varaa, muodostavat homogeenisen ryhmän.

”On tärkeää, että kaikissa kaupunginosissa voi kulkea ja olla erinäköisiä, -taustaisia ja -luokkaisia ihmisiä. Se tekee kaupungista turvallisemman.”

Välillä hän piirtää niin, että kädet kangistuvat. Kipu tuntuu lapaluiden välissä. Perinteinen musta tussi ja paperi ovat olleet tärkeimmät työvälineet aina, ja nykyään myös erilaiset piirustusohjelmat.

Parasta taiteessa on oman todellisuuden luominen.

Peruskouluikäisenä hän huomasi, että Aku Ankkaa ja Muumeja enemmän puhuttelevat homoeroottiset valokuvaaja Pierre Commoyn ja taidemaalari Gilles Blanchardin muodostaman kuvantekijäryhmän Pierre et Gillesin valokuvat.

Vuonna 2017 Tukholman arkkitehtuurimuseo esitteli arkkitehti-muotoilija Josef Frankin (1885–1967) tekstiilitöitä. Frank kuului Wienin juutalaisvähemmistöön ja joutui pakenemaan antisemitismiä 1930-luvulla Ruotsiin. Värikkäissä kuoseissaan hän kuvasi usein paratiisiaiheita.

”Kun todellisuus on rankka ja toisinaan vaarallinen, on uskallettava kuvitella parempi tulevaisuus”, Hammar sanoo.

Eniten on inspiroinut kuvataiteilija ja sarjakuvapiirtäjä Tom of Finlandin eli Touko Laaksosen (1920–1991) piirrosten hahmojen ilmeikkyys. Laaksonen koki sodan ja eli aikana, jolloin homoseksuaaliset teot olivat kriminalisoituja. Silti hänen hahmonsa ovat itsevarmoja, heillä on hauskaa.

Se on Hammarille kuvataiteilijana tärkeää. Se on ”myös poliittisesti tärkeää”.

Hän itse piirtää ihmisiä, jotka kokevat sortoa ja väkivaltaa seksuaalisen identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Sijoittaa heidät toisenlaiseen todellisuuteen.

Hellään ja turvalliseen.

Saviastioita polttaessa isoäidin vanhasta uunista nousee käryä. Hammar muotoilee kuppeja, kulhoja, karahveja. Työn alla on myös kuvitustöitä lehtiin.

Vuorokausirytmi ”ei ole lainkaan punk”. Hammar herää varhain, työskentelee arkisin yhdeksästä viiteen.

Maaliskuussa Hammar muutti Helsingin Kalliosta Koivulahden maaseututaajamaan Pohjanmaalle, viitisentoista kilometriä Vaasasta pohjoiseen. Seutu on tuttu, siellä hän vietti lapsuuden kesät. Nyt hän vuokraa äitinsä omakotitalon yläkertaa ja on siellä, missä haluaa.

Muutto kaksi vuotta sitten Tukholmasta Helsinkiin pelotti, mutta enää päätös ei tunnu dramaattiselta.

Hän piirtää nyt Koivulahdessa, mutta myöhemmin ehkä taas Kalliossa, ehkä Ruotsissa. Tuskin kuitenkaan Tukholmassa.

Varmaa on, että hän haluaa piirtää ja ansaita vuokrarahat. Kenties vaatimatonta, mutta onko tulevaisuuden aina pakko olla niin hienoa.

Edith Hammar: Homo Line. Förlaget. 180 s.