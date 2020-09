Alun perin jo yli 50 vuotta sitten perustettu Kirka Fan Club järjesti laajan digitaalisen näyttelyn idolinsa juhlavuoden kunniaksi.

Sanotaan, että tosifanin kannattaa harkita tarkkaan, haluaako tavata oman idolinsa. Sitä saattaa joutua pettymään, että jumaloitu tähti onkin vain tavallinen kuolevainen.

Seppo Lindströmiä, 55, tämä jännitti, kun hän oli ensimmäistä kertaa tapaamassa Kirkaa eli Kirill Babitzinia.

Hän on ollut fani 10-vuotiaasta asti, siitä asti, kun näki televisiossa miehen, jolla oli valkoinen puku, leveä hymy ja hieno raspiääni. Jokin laulajassa ”vain kolahti.”

Lindström päätyi Kirjan fanikerhon eli Kirka Fan Clubin johtoon vuosituhannen vaihteessa. Hän oli kerännyt valtavasti tietoa ihailemastaan artistista, ja koska hän työskenteli it-alalla, hän päätti jakaa tietouttaan artistista tekemällä Kirkalle omistetut fanisivut.

Lindström rohkaistui ottamaan yhteyttä faniklubiin ja sitä kautta myös Kirkaan. Järjestettiin palaveri, jossa pohdittaisiin fanisivujen virallistamista. Laulaja tuli paikalle.

Seppo Lindström ja Kirka Tohlopin televisiostudiossa vuonna 2003.­

Kun Lindström sitten tapasi Kirkan, heistä tuli nopeasti ystäviä.

”Kyllähän se suhde erilaiseksi muuttui, kun hänestä oli tullut sellainen kiiltokuva. Kirkasta tuli lihaa ja verta ja sitä näki, miten hän teki arkisia asioita tyyliin ’hänhän syö ja pesee pyykkiä!’ Mutta se, mikä kuva minulla oli hänestä ihmisenä, ei murentunut, päinvastoin. Hän oli niin lämmin persoona. Vaikka hän oli todella kiireinen mies, silloin Suomessa eniten keikkaa tekevä muusikko, hän löysi aina aikaa faniklubiasioille.”

Kirka piti paljon Lindströmin tekemistä kotisivuista, joten Lindström päätyi pyörittämään faniklubin sivustoa ja toimintaa sekä tekemään muita töitä laulajalle. Hän oli esimerkiksi Kirkan keikkakuski.

Kirkan syntymästä tulee tänään tiistaina täyteen 70 vuotta.

Kirka uransa alussa vuonna 1968.­

Kolmetoista vuotta sitten 56 vuoden iässä kuollut Kirka on yksi Suomen kaikkien aikojen rakastetuimmista laulajista. Hän on maan neljänneksi eniten myynyt sooloartisti, ja hänet muistetaan lukuisista ikivihreistä kappaleista kuten Varrella virran, Hengaillaan ja Surun pyyhit silmistäni.

Tänä vuonna suosikkilaulajaa oli määrä juhlistaa kahden musikaalin lisäksi suurella Kirka-aiheisella näyttelyllä Finlandia-talossa, mutta pandemian vuoksi näyttely päätettiin järjestää digitaalisena. Virtuaalisessa näyttelyssä on esillä kuvia Kirkan elämän varrelta, julisteita, fanitavaraa, äänitteitä ja videotallenteita Kirkan elokuvista ja keikoilta. Kuultavana on myös kaksi ennen julkaisematonta kappaletta.

Näyttelyn takana on Kirka Fan Club.

Muska ja Kirka Babitzin toukokuussa 1970.­

Kirka osallistui aktiivisesti fanitapaamisiin, Lindström sanoo.

”Niissä tapaamisissa tuli erityisesti esiin se, miten sydämellisesti Kirka kohtasi faninsa. Hän sanoi aina, että fanit ovat hänelle kuin toinen perhe.”

Kirka oli ihminen, joka valaisi energiallaan koko huoneen, Lindström muistelee. Mieleen tulee yksi kerta vuodelta 2001, kun faniklubi järjesti Kirkan syntymäpäivien kunniaksi juhlat.

Lindström piti alkupuhetta, kun hänelle tuli puhelu. Hän vastasi puhelimeen, ja siellä oli Kirka, joka kysyi, mahtuisiko hän vielä mukaan juhliin. Laulaja odotti sovitusti oven takana, ja yllätetty fanikunta puhkesi onnittelulauluun.

Kirka kevensi aina tunnelmaa vitsailuillaan.

”Hän ei esimerkiksi koskaan vastannut puhelimeen normaalisti vaan vaikkapa venäjää puhumalla tai tyyliin ’lennonjohtotornissa’”.

Kirkan suosio oli välillä hurjaa, mutta ainakin Kulttuuritalossa 1970-luvun alussa yleisö malttoi istua paikoillaan.­

Kirka Fan Club perustettiin vuonna 1968. Välillä toiminta on hiipunut ja vetäjät vaihtuneet moneen kertaan. Nykymuotoinen klubi on toiminut 1990-luvulta lähtien.

Oheinen Yleisradion Elävän arkiston video näyttää, millainen Kirkan fanikerho oli vuonna 1971:

Tätä nykyä yhteisö on aktiivinen, vaikka jäsenmäärät ovat toki laskeneet suurimman suosion ajoista. Facebookissa ryhmällä on yli 1 000 seuraajaa, ja varsinaisia jäseniä on parisen sataa. Keskimääräinen fanijäsen on juuri eläkeiän saavuttanut nainen. Mukaan tulee edelleen myös uusia jäseniä, nuoriakin, Lindström iloitsee.

Fanit kokoontuvat säännöllisesti ja esimerkiksi järjestävät matkoja erilaisiin Kirka-aiheisiin konsertteihin ja musikaaleihin. Jäsenet saavat myös luettavakseen neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Kirka-lehden.

Nyt järjestettävä Kirka70-juhlanäyttely on suurin Kirka-näyttely kautta aikojen, lupailee Seppo Lindström.

Näyttelyssä kuultavan toisen julkaisemattoman kappaleen Suojelusenkeli (Maan korvessa kulkevi lapsosen tie) Kirka esitti fanilleen, joka oli kuolemansairas. Kirka halusi yllättää tämän, kävi äänitysstudiossa nauhoittamassa virren ja toimitti sen fanilleen sairaalaan.

”Tämä tarina kuvailee hyvin Kirkaa ja sitä miten kovasti hän oli valmis näkemään vaivaa ja antamaan itsestään muille”, Lindström sanoo.

Digitaalinen juhlanäyttely avautui tiistaina osoitteessa www.kirka.fi.

1980-luvulla Kirka paneutui myös raskaampaan rockiin. 1986 julkaistiin levy R.O.C.K. ja 1987 levy The Spell.­

”Suomeksi laulaminen tuntui nastalta”, kertoi Kirka joulukuussa 1988. Hänen uusi ”älppärinsä” Surun pyyhit silmistäni oli juuri ilmestynyt.­

Wiseguy eli Ken Wahl vieraili Suomessa 1991, ja paikalla olivat myös muun muassa Lasse Norres, Remu Aaltonen, Hessu Reijonen, Kirka Babitzin, Arja Koriseva ja Virve Rosti. Ohjelmassa oli joulukuusenkoristelukilpailu.­